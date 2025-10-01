Lâm Bảo Châu đóng cảnh tình cảm, bạn gái nói thẳng "phải diễn cho tới"

Lần đầu thử sức với điện ảnh qua bộ phim Chị Ngã Em Nâng, diễn viên Lâm Bảo Châu cho biết anh xem đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi quyết định rời khỏi vùng an toàn để chinh phục những thử thách mới.

Lâm Bảo Châu cho biết cơ hội đến với Chị Ngã Em Nâng đến khá tình cờ khi anh nhận được lời mời từ ê-kíp sản xuất. Ngay khi đọc kịch bản, anh lập tức bị cuốn hút bởi câu chuyện và nhân vật mà mình sẽ đảm nhận.

"Nhân vật Lê Bi có cá tính hoàn toàn khác với tôi ngoài đời. Vai diễn không xuất hiện nhiều nhưng lại là mảnh ghép quan trọng trong mạch phim. Tôi muốn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến một hình ảnh mới mẻ cho khán giả. Đây là trải nghiệm quý giá, mở ra cơ hội để tôi bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với lĩnh vực đầy thách thức như điện ảnh", anh nói.

Tạo hình trai hư của Lâm Bảo Châu trong Chị Ngã Em Nâng.

Nam diễn viên cho biết, với anh, mỗi vai diễn đều như một cánh cửa mở ra thế giới mới, buộc bản thân phải quan sát, học hỏi và lắng nghe để tìm ra cách hóa thân tốt nhất. Chính điều đó khiến anh càng trân trọng cơ hội lần này.

Trước khi đến với Chị Ngã Em Nâng, Lâm Bảo Châu từng tham gia một số lớp diễn xuất ngắn hạn. Thời điểm ấy, anh nghĩ mình đã đủ kỹ năng để nhận các dự án lớn, nhưng kết quả không như kỳ vọng.

"Nhiều vai diễn trước đây khiến tôi không hài lòng khi xem lại. Tôi nhận ra mình còn thiếu kiến thức nền tảng, kỹ thuật biểu cảm và cách xây dựng tâm lý nhân vật. Vì vậy, tôi quyết định tạm dừng đóng phim, tập trung học hỏi một cách bài bản hơn", anh chia sẻ.

Nam diễn viên sau đó theo học hai khóa đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất. Ở mỗi kỳ tổng kết, những cặp đôi diễn cảnh xuất sắc nhất sẽ nhận cúp Best Scene Performance. "Hai lần tham gia, tôi đều dừng ở vị trí á quân. Điều đó không làm tôi buồn mà ngược lại, tạo động lực để tôi cố gắng hơn nữa", anh nói.

Lâm Bảo Châu giảm 4kg để tham gia phim điện ảnh đầu tay.

Một kỷ niệm vui là trong mỗi buổi diễn cuối kỳ, anh thường mời bạn gái – ca sĩ Lệ Quyên – đến xem. "Trớ trêu là kịch bản lúc nào cũng có cảnh tình cảm với bạn diễn khác. May mắn là cô ấy rất hiểu, thậm chí còn động viên: Đã diễn là phải diễn cho tới!", Lâm Bảo Châu bật cười.

Với vai Lê Bi, Lâm Bảo Châu giảm 4 kg, thay đổi kiểu tóc để phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, anh cho rằng ngoại hình chỉ là phần dễ nhất, khó hơn là việc xây dựng tâm lý và nội tâm nhân vật.

"Lê Bi có nhiều góc tối và mảng màu trầm buồn – những điều vốn xa lạ với con người thật của tôi. Vì vậy, tôi phải dành nhiều thời gian quan sát, tìm chất liệu từ đời sống để khắc họa nhân vật chân thật nhất", anh nói.

Trong quá trình quay, anh có cơ hội làm việc với dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân. Thay vì áp lực, anh coi đó là cơ hội học hỏi: "Mỗi người đều có phong cách riêng, cách xử lý tâm lý nhân vật tinh tế. Tôi thường ở lại sau giờ quay để quan sát, nhận góp ý và hoàn thiện vai diễn".

Trước khi đến với điện ảnh, Lâm Bảo Châu là gương mặt quen thuộc trong vai trò MC. Anh cho biết công việc dẫn chương trình mang đến cho mình kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước ống kính, vốn kiến thức xã hội phong phú và khả năng ứng biến – tất cả đều hữu ích khi chuyển sang diễn xuất.

"Tôi vẫn gắn bó với nghề MC vì đó cũng là một phần đam mê. Tuy nhiên, hiện tại tôi muốn ưu tiên cho điện ảnh, bởi diễn xuất cho phép tôi khám phá sâu hơn những tầng cảm xúc của bản thân", anh nói.

Lâm Bảo Châu và bạn gái - ca sĩ Lệ Quyên.

Nhắc đến bạn gái, Lâm Bảo Châu cho biết Lệ Quyên luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.

"Khi tôi tạm gác công việc cá nhân để lo cho những dự án chung, chính cô ấy là người động viên tôi quay lại với diễn xuất. Sự thấu hiểu và cổ vũ ấy giúp tôi có thêm niềm tin, để từng bước hoàn thiện kỹ năng và xây dựng sự nghiệp riêng", nam diễn viên chia sẻ.

Anh cũng cho biết cả hai luôn tôn trọng công việc của nhau, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Với anh, đó là nền tảng vững chắc để có thể yên tâm phát triển sự nghiệp lâu dài.

Bắt đầu theo đuổi điện ảnh ở tuổi 34, Lâm Bảo Châu không cho rằng mình khởi đầu muộn màng.

"Nhiều khi chính chúng ta tự đặt ra giới hạn và thất vọng khi không đạt được. Tôi tin rằng chỉ cần hết mình với con đường đã chọn, mỗi trải nghiệm đều là một kho báu. Vì vậy, khi cơ hội đến, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ", anh nói.

Nam diễn viên cho biết thêm, sau Chị Ngã Em Nâng, anh sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng để sẵn sàng cho những vai diễn phức tạp hơn trong tương lai. "Tôi muốn khán giả nhìn thấy một Lâm Bảo Châu luôn cầu tiến, nghiêm túc với nghề và không ngừng khám phá bản thân", anh khẳng định.