2 tháng nữa, Agribank, BIDV, MB... sẽ ngừng dịch vụ này, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng

Nhằm tuân thủ Thông tư 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có quy định về tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ Chip nội địa; Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/2/2025 về việc thực hiện dừng giao dịch sử dụng dải từ trên thẻ ngân hàng, các ngân hàng đã phát đi thông báo khuyến cáo khách hàng thực hiện chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để không bị gián đoạn dịch vụ.

Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo, kể từ ngày 1/7, ngân hàng sẽ dừng giao dịch dải từ trên thẻ nội địa do ngân hàng phát hành và ngừng chấp nhận giao dịch bằng dải từ trên thẻ nội địa do ngân hàng khác phát hành.

Khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa trước ngày 1/7 để tránh gian đoạn các giao dịch như gửi/rút tiền tại ATM/CDM, thanh toán tại đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và thực hiện các giao dịch tại ATM/CDM của ngân hàng khác. Việc chuyển đổi có thể thực hiện trên ứng dụng Agribank Plus hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã ra thông báo sẽ ngừng hỗ trợ giao dịch đối với thẻ từ kể từ ngày 30/6 và khuyến nghị khách hàng đang sử dụng thẻ từ đổi sang thẻ chip ngay để đảm bảo dịch vụ liên tục. Ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hoàn toàn miễn phí và cung cấp kênh chuyển đổi trực tuyến trên BIDV SmartBanking.

Từ ngày 1/7/2025, MB sẽ chính thức dừng chấp nhận giao dịch thẻ từ trên máy ATM, POS. Khách hàng có thể chuyển đổi thẻ tại chi nhánh/phòng giao dịch của MB qua tổng đài MB247 - 1900545426 hoặc trên ứng dụng App MB (hệ thống tự động thu phí chuyển đổi thẻ. MB sẽ thực hiện hoàn lại phí trước ngày 8 của tháng liền kề). Ngân hàng miễn phí chuyển đổi thẻ cho khách hàng đến hết ngày 30/6. Sau thời gian này, ngân hàng áp dụng mức biểu phí theo quy định.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) thông báo từ ngày 1/7, chính thức dừng giao dịch sử dụng dải từ trên các loại thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng nội địa, bao gồm các hình thức giao dịch sau: Giao dịch bằng thẻ từ; giao dịch từ (thẻ chip xử lý bằng dải từ); giao dịch fallback (thẻ chip xử lý bằng dải từ khi thiết bị không đọc được chip).

Các ngân hàng ra hạn cuối đối với giao dịch thẻ từ. Khách hàng cần chuyển sang thẻ chip để giao dịch. Ảnh minh hoạ.

BAOVIET Bank lưu ý, các thẻ đã được chuyển đổi lên thẻ chip (có cả chip và dải từ) vẫn có thể sử dụng bình thường. Để đảm bảo quá trình giao dịch không bị gián đoạn, khách hàng kiểm tra và chuyển đổi thẻ trước thời hạn quy định.

Thẻ chip có những ưu điểm gì?

Bắt đầu từ ngày 31/3/2021, tất cả ngân hàng và tổ chức tín dụng Việt Nam đã dừng phát hành thẻ từ, thay vào đó là sử dụng thẻ ngân hàng gắn chip. Thẻ ngân hàng gắn chip là loại thẻ ngân hàng có gắn một con chip vi mạch trên mặt trước của thẻ.

Con chip này có nhiệm vụ lưu trữ và mã hóa thông tin của thẻ và chủ thẻ. Thẻ ngân hàng gắn chip có đặc điểm hoàn toàn giống như thẻ ATM thông thường. Loại thẻ này được ưa chuộng sử dụng bởi tính bảo mật cao. So với thẻ từ truyền thống, thẻ gắn chip có khả năng bảo mật thông tin tốt hơn. Khi thực hiện giao dịch tại máy POS hay ATM, các dữ liệu được mã hóa trong con chip không cho phép sao chép hay lưu trữ, hạn chế được tình trạng đánh cắp thông tin, từ đó đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Chống hành vi gian lận, giả mạo hiệu quả, khi thực hiện giao dịch bằng thẻ chip, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận đến số điện thoại của chủ thẻ. Nhờ vậy, thẻ chip sẽ hạn chế được tình trạng gian lận, giả mạo khi không may bị mất thẻ ngân hàng.

Quy trình hoạt động chặt chẽ, đảm bảo an toàn: Việc giao dịch bằng thẻ chip cần trải qua nhiều bước xác thực giúp nâng cao độ an toàn và bảo mật. Tốc độ xử lý nhanh: Dù có quy trình xác thực phức tạp nhưng tốc độ xử lý của thẻ gắn chip lại nhanh hơn so với thẻ từ truyền thống.

Hiện nay, có 2 loại thẻ ngân hàng gắn chip phổ biến. Trong đó có thẻ gắn chip tiếp xúc, đây là loại thẻ phải đặt trực tiếp vào khe nhận tiền trên đầu đọc thì mới có thể ghi, xóa hoặc trích xuất dữ liệu khi giao dịch.

Thứ hai là thẻ gắn chip không tiếp xúc. Loại thẻ này không cần tiếp xúc trực tiếp với đầu đọc, chỉ cần đặt cách đầu đọc từ 2 - 10cm thì vẫn có thể nhận được thông tin.