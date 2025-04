Mới 3 tháng đầu năm, một doanh nghiệp Việt đã ghi nhận doanh thu hơn 240.000 tỷ đồng

Trong tháng 3/2025, nhiều chỉ tiêu, sản lượng sản xuất kinh doanh của Petrovietnam tăng trưởng so với tháng trước: dầu thô tăng 12%; khí tăng 24%; điện tăng 35%; xăng dầu tăng 87%; urê tăng 10%; NPK tăng 37%; LPG tăng 20%; condensate tăng 17%.

Lũy kế quý 1/2025, các chỉ tiêu sản xuất cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, trong đó có 4 chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2024: Điện tăng 18,6%; xăng dầu tăng 13,8%; NPK tăng 45,5%; polypropylen tăng 21,7%.

Qua đó, Petrovietnam hoàn thành vượt mức gần hết các chỉ tiêu tài chính quý 1/2205 từ 10% đến 2,2 lần. Tổng doanh thu toàn tập đoàn lũy kế quý 1 ước đạt 241.237 tỷ đồng, tăng trưởng so với cùng kỳ 2024; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 34.696 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị đầu tư trong quý ước đạt 7.387 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2024.

Bước sang tháng 4 và chuẩn bị cho kế hoạch quý 2/2025, ngay sau khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng với Việt Nam ngày 2/4, Petrovietnam đã có những phân tích tác động từ thị trường thế giới, đưa ra các giải pháp ứng phó, đồng thời nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị chính sách hỗ trợ tới cơ quan chức năng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, theo tạp chí PetroTimes.

Tập đoàn đưa ra sơ bộ các giải pháp ứng phó: rà soát các dự án đầu tư; cập nhật lại kế hoạch sản xuất kinh doanh theo giá dầu mới; tối ưu hóa chi phí, đặc biệt với các mỏ có chi phí khai thác lớn; nâng cao hiệu suất các nhà máy lọc dầu; xem xét dự trữ dầu thô; kiến nghị Chính phủ có cơ chế nhập khẩu LNG dài hạn từ Mỹ và kiến nghị xem xét liên quan thuế xuất khẩu dầu thô…

Trước những thách thức và biến động bất ngờ từ thị trường, Petrovietnam thống nhất cần tìm ra các giải pháp điều hành của công ty mẹ và bộ giải pháp của các công ty con.

Tập đoàn đã có những bước chuyển kịp thời trước bối cảnh thị trường đầy biến động. Tín hiệu tích cực được quan sát thấy từ các khuôn khổ pháp lý mới và hợp đồng dầu khí mới. Chuỗi năng lượng ngoài khơi dự kiến sẽ đem lại nhiều việc làm cho người lao động.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đổi tên

Từ 9/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Với định danh mới “Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam”, lãnh đạo Petrovietnam khẳng định doanh nghiệp không chỉ là một tập đoàn dầu khí, năng lượng truyền thống, mà là trung tâm của công nghiệp, dịch vụ và trụ cột năng lượng quốc gia, mang trong mình sứ mệnh phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Petrovietnam xác định tập trung phát triển trên ba trụ cột chiến lược: Năng lượng – Công nghiệp – Dịch vụ, với Năng lượng là trụ cột cốt lõi.

Năm 2024, Petrovietnam đã lần đầu tiên ghi nhận tổng doanh thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 36% so với giai đoạn trước Covid-19 và chiếm khoảng 9% GDP cả nước, đồng thời đóng góp vào ngân sách Nhà nước 165.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo lãnh đạo Petrovietnam doanh thu hợp nhất năm nay của tập đoàn đã đạt 601.000 tỷ đồng, tăng 51%; trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 237%. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 45%. Lợi nhuận hợp nhất của PVN tiếp tục duy trì đạt trên 2,3 tỷ USD/năm.

Tập đoàn cũng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch 5 năm 2021-2025 chỉ sau 4 năm, với tổng doanh thu lũy kế đạt 3,5 triệu tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch, và nộp ngân sách 600.000 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch.

Hồi tháng 2 năm nay, lãnh đạo tập đoàn này cho biết mục tiêu năm 2025 đặt ra là phấn đấu tăng trưởng ít nhất 15% so với thực hiện năm 2024.