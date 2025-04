Vạn Hạnh Mall - Trung tâm thương mại vừa có "tâm thư" xôn xao MXH nằm ở đâu, đang kinh doanh ra sao?

Mới đây, thông qua mạng xã hội, Vạn Hạnh Mall (TP HCM) đã đăng tải bài viết dài. Điều này ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng, nhanh chóng thu hút hơn 6.000 lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ, cùng với đó là hàng trăm bình luận.

Nội dung của "tâm thư" nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

Vạn Hạnh Mall bày tỏ sự thấu hiểu với những áp lực mà cuộc sống hiện đại mang lại, từ gia đình, công việc, tình cảm đến những lo toan mưu sinh... Trung tâm thương mại này mong muốn có thể trở thành nơi để khách hàng tìm lại sự cân bằng, thư giãn giữa bộn bề, đồng thời cam kết hướng đến việc cung cấp sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ luôn túc trực, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ mọi nhu cầu khi khách đến tham quan, mua sắm hay sử dụng dịch vụ tại đây.

Cùng với đó, Vạn Hạnh Mall hướng tới sự an toàn và an tâm cho khách hàng, vì vậy trung tâm sẽ tăng cường an ninh với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp và hệ thống camera hiện đại, giúp khách hàng an tâm tận hưởng trải nghiệm.

Không gian bên trong mall cũng được gợi ý là nơi lý tưởng để sẻ chia - từ nhà sách Phương Nam cho đến những quán cà phê, trà chiều ấm cúng, tất cả đều được tạo ra để ai đó có thể dừng lại, suy ngẫm và kết nối cùng những người thân yêu.

Trung tâm thương mại này hy vọng sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho khách hàng, giúp mỗi người trở thành phiên bản mạnh mẽ, kiên cường hơn giữa cuộc sống nhiều thử thách.

Thông điệp từ Vạn Hạnh Mall được đăng tải sau khi tại đây đã xảy ra hai vụ việc rơi từ tầng cao dẫn đến tử vong, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Vạn Hạnh Mall là trung tâm thương mại có quy mô rất lớn tại TP HCM, là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Ảnh chụp mặt ngoài của Vạn Hạnh Mall.

Đây là động thái tích cực của trung tâm thương mại này sau hai vụ việc đáng tiếc xảy ra ngày 17/3 và ngày 9/4 tại trung tâm này, khi 2 người tử vong liên tiếp đều do rơi từ lầu cao tại trung tâm này. Vụ thứ nhất, cơ quan công an nhận định khả năng cao là do nạn nhân nhảy lầu. Vụ thứ hai đang tiếp tục được điều tra.

Trong "tâm thư", Vạn Hạnh Mall cũng gửi lời chia buồn trước những nỗi đau, những mất mát mà khách hàng cùng gia đình, người thân đã và đang phải đối mặt.

Vạn Hạnh Mall toạ lạc ở đâu?

Vạn Hạnh Mall là trung tâm thương mại có quy mô lớn, toạ lạc tại đường Sư Vạn Hanh, quận 10, TP HCM. Website của trung tâm thương mại cho biết nó được sở hữu và vận hảnh bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Bình (quận 1, TP HCM).

Vạn Hạnh Mall khai trương vào ngày 25/1/2018, bao gồm 1 tầng hầm và 7 tầng thương mại. Điểm nhấn độc đáo của công trình là biểu tượng mái vòm cảm tác từ kiến trúc phương Đông huyền thoại, cùng hệ thống bãi giữ xe nổi 9 tầng trải dài từ tầng hầm đến tầng 5 với sức chứa trên 3.000 xe máy và 350 xe ô tô.

Với quy mô thương mại xấp xỉ 55.000m2, Vạn Hạnh Mall là nơi hội tụ của hơn 200 cửa hàng và các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm từ thời trang, mỹ phẩm, nội thất, đồ gia dụng đến ẩm thực, giáo dục và giải trí.

Tại Vạn Hạnh Mall, khách hàng dễ dàng bắt gặp các thương hiệu "quốc dân", trong đó thành phố sách Phương Nam Book City, cụm rạp CGV hoành tráng bậc nhất TP HCM, cùng tiện ích từ đại siêu thị CoopXtra và khám phá hơn 50 thương hiệu ẩm thực, nhà hàng phong phú.

Chính các yếu tố trên biến Vạn Hạnh Mall trở thành điểm đến quen thuộc của người dân TP HCM và khách du lịch khi đến thành phố này. Mỗi dịp cuối tuần, lượng xe ra vào rất đông, có thể kẹt đường.