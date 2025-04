Sau sáp nhập, đây sẽ là tỉnh rộng nhất Việt Nam, có cả núi và biển, kinh tế vào top 10 cả nước

TP Đà Lạt, tỉnh lỵ của Lâm Đồng hiện nay.

Nghị quyết 60 tại hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thống nhất chủ trương về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương).

Dự kiến việc sáp nhập lần này sẽ dẫn tới sự thay đổi lớn trên "bảng xếp hạng" quy mô các tỉnh, thành cả nước so với hiện nay.

Tỉnh mới Lâm Đồng (dự kiến sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận) sẽ trở thành địa phương rộng lớn nhất cả nước với tổng diện tích trên 24.200km2. Tỉnh rộng thứ 2 sẽ là tỉnh Gia Lai mới (sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định) với diện tích hơn 21.500km2.

Tỉnh Đắk Lắk mới (sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên) sẽ là tỉnh rộng thứ 3 với diện tích hơn 18.000km2.

Cả 3 tỉnh này đều có diện tích lớn hơn tỉnh lớn nhất hiện nay là Nghệ An với hơn 16.000km2.

Theo Quyết định 759/QĐ-TTg, sáp nhập tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng hiện nay tọa lạc trên đường Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt. Đây là nơi làm việc của các sở, ban, ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính.

Như vậy, tỉnh Lâm Đồng (mới) sẽ có vừa rừng núi, cao nguyên và biển. Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng nằm trong top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Sắp tới, dự kiến sáp nhập tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng. Trong ảnh là một phần tỉnh Bình Thuận.

Theo trục Đông - Tây, tỉnh vừa có đường biên giới với Campuchia và vừa giáp biển. Đây cũng là địa phương có trữ lượng khoáng sản bau xít lớn nhất cả nước, hiện đang được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khai thác với 2 nhà máy chế biến alumin ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông). Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ hình thành vùng khai thác bau xít gắn liền với chế biến, vận chuyển xuống cảng Kê Gà (Bình Thuận) để xuất khẩu.

Tiềm năng kinh tế 3 tỉnh trước khi sáp nhập

Năm 2024, kinh tế tỉnh Lâm Đồng duy trì mức tăng trưởng 5,3%, thu ngân sách nhà nước đạt 13.100 tỷ đồng.

Chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 985,8 triệu USD, vượt so với kế hoạch và tăng 6,1% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch qua đăng ký lưu trú đạt 7,6 triệu lượt khách đạt so với kế hoạch và tăng 13,4% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 103,6 triệu đồng so với kế hoạch từ 95 - 95,3 triệu đồng và tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 21% cao hơn so với kế hoạch là 6 - 7%.

Tỉnh Bình Thuận ghi nhận tăng trưởng kinh tế năm 2024 khoảng 8% so với năm 2023. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 49.240 tỷ đồng, tăng 10,64% so với năm trước. Tổng thu ngân sách năm 2024 ước 10.677,1 tỷ đồng, đạt 106,77% dự toán năm và tăng 2,43% so với năm trước.

Du lịch là hoạt động kinh tế đối ngoại sôi động nhất, tỉnh đón gần 9,7 triệu lượt khách du lịch vào năm 2024, tăng 15,91% so với năm 2023, với doanh thu đạt hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 14,44%

Tỉnh Lâm Đồng (mới) sẽ nằm trong top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam. Trong ảnh là môt phần của tỉnh Đắk Nông.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2024 ước đạt 791,5 triệu USD tăng 11,29% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu năm 2024 ước đạt 1.441,3 triệu USD, tăng 16,96% so với năm trước.

Năm 2024, Đắk Nông tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 4,87%, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên. Lĩnh vực xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng khá. Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu Đắk Nông đạt 1.012 triệu USD, đạt kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Báo Đắk Nông, năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh này chỉ thực hiện 19.030 tỷ đồng, đạt 95%. Đến hết năm 2024, số thu ngân sách Đắk Nông thực hiện được khoảng 2.950 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch đề ra.