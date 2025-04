Vài ngày nữa, sẽ khởi động dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn được đầu tư 18.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi động dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc. Theo đó, lễ khởi động sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tới, theo Báo Đồng Nai.

Theo đó, việc tổ chức lễ khởi động dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí núi Chứa Chan nhằm giới thiệu tổng quan về dự án. Đồng thời, quán triệt sâu hơn tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển du lịch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của du lịch trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua lễ khởi động nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại núi Chứa Chan, đồng thời, chuẩn bị tốt các nguồn lực và kêu gọi thu hút các nhà đầu tư quan tâm dự án, sớm hình thành khu du lịch sinh thái lớn, có tính đẳng cấp, chất lượng cao của tỉnh.

Cùng với đó, tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút du khách ngay từ giai đoạn đầu của dự án, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam Bộ.

Trước đó, vào tháng 3, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch di tích là hơn 1,7 ngàn hecta nằm trên 5 đơn vị hành chính: Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Hiệp, Suối Cát và thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc. Nhóm dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan (nhóm dự án số 2) có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng.

Khách du lịch nội địa giữ vai trò quan trọng trong ngành du lịch Đồng Nai

Năm 2024, Đồng Nai đón hơn 3,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 23,6% so với năm 2023, nhưng doanh thu dịch vụ du lịch đạt được 2,4 ngàn tỷ đồng, tăng đến 41% so với năm trước. Khách du lịch đến Đồng Nai đa số là người trong nước, khách nước ngoài chỉ chiếm 5%. Du lịch tăng trưởng cao đã giúp cho ngành dịch vụ, ăn uống đạt gần 32,6 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2023.

Số liệu thống kê nêu trên cho thấy, tại Đồng Nai, du lịch nội địa tiếp tục là động lực chính, số lượng du khách tăng mạnh là nhờ chính sách kích cầu và sự đa dạng hóa sản phẩm, từ du lịch sinh thái, mạo hiểm, văn hóa đến các tour trải nghiệm đặc biệt... Du khách đến Đồng Nai vì thế cũng đã tăng chi tiêu hơn so với những năm trước đó.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, năm 2025, du lịch nội địa vẫn chiếm ưu thế và giữ vai trò quan trọng trong ngành du lịch Đồng Nai và cả nước. Vì thế, ngoài giải pháp tìm cách tăng thu hút khách du lịch tới Đồng Nai tham quan, nghỉ dưỡng thì ngành du lịch cũng cần chú ý đến việc liên kết với các dịch vụ để du khách có thể nghỉ lại qua đêm, tăng chi tiêu và trở lại nhiều lần.

Đồng Nai giáp TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh có nhiều loại hình du lịch như: du lịch sinh thái rừng, thác, hồ, vườn nên rất thuận lợi để xây dựng thêm tour du lịch kết nối giữa 2 địa phương. Khách du lịch đến Đồng Nai chỉ cần chi tiêu bằng 50% khi ở TP Hồ Chí Minh thì mỗi năm ngành du lịch Đồng Nai sẽ tăng doanh thu thêm vài ngàn tỷ đồng.