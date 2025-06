2 sai lầm biến ô tô thành ‘bẫy tử thần’ trong nắng nóng mà nhiều người Việt vẫn mắc

Mới đây, một bé trai 13 tuổi tại TP.HCM, vốn khỏe mạnh, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, suy hô hấp và trụy tim mạch sau khi ngồi hơn một giờ trong ô tô đóng kín, dù có bật điều hòa. Bé được cấp cứu tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, điều trị chống phù não và vận mạch. Sau 5 ngày, bệnh nhi hồi phục dần và dự kiến xuất viện nếu không có biến chứng thần kinh lâu dài.

Nguyên nhân được xác định là ngộ độc styrene, do bên trong xe có một chai hóa chất hàn nhựa chứa styrene.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Xe ô tô mang lại tiện ích lớn cho con người, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không sử dụng đúng cách".

Dưới đây, bác sĩ Hoàng chỉ ra 2 lỗi sai nguy hiểm thường gặp khi sử dụng ô tô trong mùa hè nắng nóng.

Ảnh minh hoạ.

1. Để một số vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn trong xe

Nhiệt độ bên trong ô tô đóng kín có thể đạt từ 60-80°C chỉ sau 30-40 phút đỗ dưới nắng. Với nhiệt độ cao như vậy, một số vật dụng trong xe có thể trở thành mối nguy hiểm.

Theo bác sĩ Huy Hoàng, các vật dụng dễ phát nổ hoặc cháy bao gồm bật lửa, bình xịt khí nén, mỹ phẩm, dược phẩm, sạc dự phòng, nước có ga, chai nhựa và kính pha lê. Bên cạnh đó, một số vật dụng không gây nổ nhưng có thể bị biến tính hoặc sản sinh độc tố khi tiếp xúc với nhiệt độ cao là thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và chai nhựa chứa BPA.

Đặc biệt, những vật dụng quen thuộc như pin điện tử, chai nước và kính mắt có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Các thiết bị điện tử chứa pin Li-ion hoặc Li-Po rất dễ bị quá nhiệt, gây rò rỉ axit hoặc nổ. Hiện tượng hội tụ ánh sáng qua vật thể trong suốt như chai nước, kính mắt có thể gây cháy nội thất xe. Thực phẩm để trên xe cũng có nguy cơ phát triển vi khuẩn khi xe nóng, gây ngộ độc.

2. Ngủ trong xe ô tô

Bác sĩ Huy Hoàng cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khí CO khi sử dụng ô tô. Khí CO không màu, không mùi, chiếm chỗ oxy trong máu, gây ngạt và tử vong. Khí CO từ ống xả có thể thấm vào cabin qua khe hở hoặc hệ thống điều hòa, đặc biệt nguy hiểm khi xe đỗ nơi kín gió như gara hoặc tầng hầm. Nguy hiểm tăng lên khi người trong xe ngủ, vì không thể nhận biết triệu chứng sớm.

Dấu hiệu ngộ độc khí CO bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, lẫn lộn, thậm chí hôn mê. Bác sĩ Huy Hoàng cho biết: "Điều hòa không sinh ra oxy, khi lấy gió trong lâu dài dễ gây thiếu oxy và tăng CO2 trong cabin".

Ngoài ra, sốc nhiệt có thể xảy ra khi nhiệt độ trong xe và ngoài trời chênh lệch quá lớn hoặc khi điều hòa ngừng hoạt động đột ngột do hết xăng hoặc hỏng hóc.

Theo bác sĩ Huy Hoàng, khi mất điện trong ngày hè, nhiều người chọn ngủ trong xe bật điều hòa để tránh nóng, nhưng điều này lại là hành động nguy hiểm. Khi ngủ sâu, cơ thể mất khả năng phản xạ với triệu chứng ngộ độc CO. Ngoài ra, một số nguy cơ kết hợp như thiếu oxy, sốc nhiệt khi điều hòa ngừng hoạt động và rủi ro tăng lên nếu xe hết nhiên liệu hoặc đỗ ở nơi không thoáng khí.

Sử dụng ô tô an toàn

Ô tô có thể trở thành môi trường nguy hiểm nếu không có hiểu biết về an toàn: từ cháy nổ, ngộ độc khí, đến sốc nhiệt. Nhận thức đúng và thay đổi thói quen sử dụng xe là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Người dùng cần:

- Bảo dưỡng định kỳ hệ thống ống xả, điều hòa và làm mát

- Kiểm tra xe trước các hành trình dài hoặc khi thời tiết cực đoan

- Không tự ý "độ chế" hệ thống điện

- Trang bị kiến thức xử lý cháy nổ và ngộ độc khí

- Tuân thủ các khuyến cáo từ Bộ Y tế và lực lượng PCCC

- Luôn ưu tiên an toàn hơn tiện nghi tạm thời.