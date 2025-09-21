“2 quả, 1 rau” giúp chị em có vòng 1 đẹp, ngăn ngừa ung thư vú nếu chăm ăn

Vòng 1 đầy đặn, săn chắc luôn là niềm mong muốn của hầu hết phụ nữ, bởi nó không chỉ tạo nên vẻ đẹp hình thể mà còn phản ánh phần nào sức khỏe nội tiết. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì estrogen và progesterone bắt đầu suy giảm mạnh. Dẫn đến vòng 1 của chị em không chỉ nhanh chảy xệ, teo nhỏ mà còn dễ mắc nhiều bệnh lý như u nang, tăng sản tuyến vú, thậm chí là ung thư vú.

Vì vậy, việc chăm sóc vòng 1 ở tuổi này không đơn thuần là duy trì sự hấp dẫn bên ngoài, mà còn là bảo vệ sức khỏe lâu dài. Một số thực phẩm giàu progesterone và chất chống oxy hóa có thể trở thành "trợ thủ" cho phụ nữ, giúp vừa cải thiện vóc dáng vừa giảm nguy cơ bệnh tật. Trong đó, nổi bật là "2 quả, 1 rau" quen thuộc dưới đây:

2 loại quả nữ giới nên ăn để phòng ung thư vú

Đó là quả sung và quả trứng cút.

Quả sung

Sung từ lâu đã được xem là loại quả giàu dinh dưỡng và rất có lợi cho phụ nữ. Đặc biệt, sung chứa nguồn progesterone tự nhiên giúp cơ thể điều hòa nội tiết, từ đó hạn chế tình trạng đau vú, căng tức, đồng thời hỗ trợ duy trì dáng ngực săn chắc hơn.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh, tình trạng rối loạn hormone thường gây tăng sinh tế bào tuyến vú, làm xuất hiện các khối u hoặc nang nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả sung có thể làm giảm nguy cơ tăng sản vú và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, nhựa sung xanh còn có tác dụng kìm hãm nhiều dòng tế bào ung thư, trong đó có ung thư vú.

Bên cạnh đó, sung giàu chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt gốc tự do, là tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa. Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, ăn sung thường xuyên không chỉ bảo vệ vòng 1 mà còn giúp chậm già, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

Quả trứng cút

Ít ai biết rằng trứng cút lại có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội hơn so với nhiều loại trứng khác. Loại thực phẩm nhỏ bé này chứa nhiều progesterone cùng choline, là dưỡng chất đặc biệt quan trọng trong cân bằng nội tiết nữ.

Các chuyên gia tại Đại học Cornell (Hoa Kỳ) từng khẳng định, choline trong trứng cút giúp hỗ trợ rụng trứng, nuôi dưỡng buồng trứng - cơ quan sản sinh progesterone chính. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, khi buồng trứng bắt đầu suy giảm hoạt động, việc bổ sung trứng cút thường xuyên có thể hỗ trợ phần nào quá trình sản xuất nội tiết tố, nhờ đó hạn chế các triệu chứng như bốc hỏa, khó ngủ, đau tức vú.

Ngoài ra, trứng cút còn giàu protein, vitamin A, B, sắt và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này không chỉ nuôi dưỡng vòng 1 đầy đặn, săn chắc mà còn tăng cường miễn dịch, góp phần ngăn ngừa sự hình thành khối u. Trong y học cổ truyền, trứng cút còn được sử dụng như bài thuốc giúp bổ khí huyết, phòng viêm tuyến vú.

Rau bina: "Mỏ" progesterone, chất chống ung thư

Rau bina (rau chân vịt) nổi tiếng với hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú, trong đó có nhiều dưỡng chất giúp cơ thể tăng cường sản xuất progesterone. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với phụ nữ tiền mãn kinh, khi hormone suy giảm khiến vòng 1 dễ teo nhỏ và mô tuyến kém đàn hồi.

Không chỉ vậy, rau bina còn chứa lutein, carotenoid và nhiều chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm viêm, qua đó giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu cho thấy ăn rau bina thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Trong y học cổ truyền, rau bina được coi là thực phẩm có tác dụng "thông ngực, tán ứ", hỗ trợ cải thiện tình trạng phì đại tuyến vú. Với phụ nữ tiền mãn kinh, bổ sung rau bina không chỉ giúp vòng 1 săn chắc, tươi trẻ hơn mà còn phòng ngừa nhiều rối loạn liên quan đến nội tiết.