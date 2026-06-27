2 người đang dừng đèn đỏ bị ô tô tông tử vong: Tài xế đã bị tạm giữ khẩn cấp

Tài xế Nguyễn Văn Hận đã bị tạm giữ sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Vĩnh Long cách đây một tuần.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hận (sinh năm 2002, cư trú ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi can tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/6, Nguyễn Văn Hận điều khiển xe ô tô lưu thông trên tuyền Quốc lộ 1 theo hướng từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long.

Khi đến địa phận thuộc ấp Phú Hưng, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long thì xe ô tô va chạm vào đuôi xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ do anh N.H.T (sinh năm 2004, cư trú khóm 9, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển và chở theo sau chị H.N.A.V, (sinh năm 2005, cư trú ấp Phú Đức, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Hậu quả, chị V tử vong tại hiện trường, anh T được đưa đi cấp cứu, điều trị nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tiến hành các hoạt động điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.