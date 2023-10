2 người chết vì uống sữa ở Tiền Giang: Bắt khẩn cấp người con 14 tuổi

Tối 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người", đồng thời bắt khẩn cấp Phạm Minh Q. (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra vì có liên quan vụ án chết người nghi do bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.

Ngày 15/10, ông T. nguy kịch sau khi uống sữa, được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh BVCC)

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 14/10, cụ bà P.T.P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) phát hiện con ruột là ông P.V.Y. (45 tuổi) nằm chết trên giường.

Người nhà nghĩ ông Y. chết do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền.

Đến tối cùng ngày, con ruột bà P. là bà C. (53 tuổi) pha sữa cho bà P. uống, khoảng 5 phút sau khi uống hết sữa bà P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến khoảng 4h ngày 15/10, con ruột bà P. là ông P.M.T. (55 tuổi) cũng pha sữa uống, sau đó có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, khó thở nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An - Loan Trâm (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Tại bệnh viện, ông T. được chuẩn đoán bị ngộ độc nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Được biết, bà P. và ông T. uống cùng một hộp sữa, thời điểm này gia đình mới báo chính quyền địa phương để làm rõ sự việc. Hiện ông T. sức khỏe đã ổn định và xuất viện về gia đình.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang, căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra xác minh xác định con ruột ông Y. là Phạm Minh Q có liên quan đến vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Minh Q. khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân nên Q. và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại (xã Mỹ Lương, Cái Bè).

Năm 2021, Q. bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột. Khoảng 2 - 3 năm gần đây, buổi tối Q. về ngủ tại nhà của bà nội và cha (xã Hòa Hưng, Cái Bè).

Ông Y. là người thường xuyên uống rượu, nhiều lần Q. kêu cha bỏ rượu và bị cha la mắng nên nảy sinh ý định giết ông Y.

Tháng 8/2023, Q. quen ông Đ. (39 tuổi, ngụ ấp Bình, xã Hòa Hưng) và biết người này có thuốc bả chó.

Ngày 13/10, Q. cùng em ruột gặp ông Đ. để xin thuốc về thuốc chó hoang. Sau đó khoảng 23h cùng ngày, Q. lấy thuốc bỏ vào hộp sữa (sữa bà P. và ông Y. hay uống). Đến sáng hôm sau, Q. đi làm như thường lệ thì nghe tin cha tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ những người liên quan (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.