2 món mà mỹ nhân phim Sex and the City dùng để U60 vẫn trẻ trung, xinh đẹp: Tốt ngang kem chống nắng tự nhiên, giúp bổ sung collagen

Sarah Jessica Parker trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình Sex and the City . Đây không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô mà còn giúp cô trở thành một biểu tượng thời trang. Với gu thẩm mỹ độc đáo và phong cách thời trang ấn tượng, Sarah Jessica Parker đã truyền cảm hứng cho nhiều người và giữ vững vị thế của mình trong ngành thời trang.

Thành công từ "Sex and the City" đã mang lại cho cô những khoản thù lao đáng kể cùng với hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở. Không dừng lại ở đó, Sarah Jessica Parker còn phát triển sự nghiệp kinh doanh với các thương hiệu nước hoa và giày cao gót riêng, giúp cô tích lũy được khối tài sản ước tính lên đến 200 triệu USD, tương đương hơn 5000 tỷ VNĐ.

Hiện tại, ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút và tràn đầy năng lượng, minh chứng cho phong cách sống tích cực, tinh thần không ngừng đổi mới.

Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Sarah Jessica Parker.

Để chống lại lão hoá, Sarah Jessica Parker luôn kiên trì áp dụng lối "sống xanh" với chế độ ăn uống lành mạnh, không quá khắt khe, nhưng vẫn chú trọng chọn những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe và vóc dáng của mình. Cô hiểu rằng việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ làn da luôn tươi trẻ và rạng rỡ.

2 món tốt ngang kem chống nắng tự nhiên mà mỹ nhân Sex and the City yêu thích

Sarah Jessica Parker rất chăm ăn cà chua và ớt chuông như một phần trong lối "sống xanh" mà cô kiên trì áp dụng.

1. Cà chua

Cà chua là một nguồn thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, nước và chất xơ. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong cà chua giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, trong khi lượng nước dồi dào trong loại quả này giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể. Chất xơ trong cà chua cũng rất có lợi cho sức khỏe đường ruột và với hàm lượng calo thấp, cà chua là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn duy trì vóc dáng hoặc giảm cân.

Cà chua tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên" do có chứa đầy chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, trong cà chua rất giàu lycopene, đây chính là chất có thể ngăn làn da của bạn bị đỏ và cháy nắng, theo một đánh giá năm 2022 trên tạp chí Biology. Chất này cũng đem lại hiệu quả trong việc chống lại tác hại của tia cực tím, giúp da đẹp mịn màng hơn.

2. Ớt chuông

Ngoài cà chua, Sarah Jessica Parker còn rất yêu thích ớt chuông và thường chế biến bằng cách nướng.

Ớt chuông cũng chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nhờ lượng chất xơ cao, ớt chuông cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giúp quá trình giảm cân trở nên hiệu quả hơn.

Ớt chuông không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn được biết đến với khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Điều này là nhờ vào hàm lượng cao vitamin C và các chất chống oxy hóa có trong ớt chuông. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong ớt chuông, như beta-carotene, có khả năng trung hòa các gốc tự do do tác động của tia UV, từ đó giảm thiểu tổn thương da và giúp da chống lại quá trình lão hóa do ánh nắng.

Việc thường xuyên bổ sung ớt chuông vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn là một biện pháp tự nhiên để bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ.