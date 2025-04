2 loại quả Việt "sạch tự nhiên", gần như không có thuốc trừ sâu, ngon và bổ nhất chợ: Chưa biết tận dụng thì quá phí

Trong bối cảnh thực phẩm bẩn là mối quan tâm hàng đầu, người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên lựa chọn những thứ không chỉ ngon mà còn phải sạch và an toàn.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là dư lượng thuốc trừ sâu tồn đọng trong rau quả. Đây là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết, tổn thương gan thận và thậm chí ung thư khi tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu môi trường quốc tế, tại Việt Nam vẫn có những loại trái cây đạt tiêu chuẩn "sạch tự nhiên", gần như không chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Trong đó, dứa và xoài là 2 cái tên nổi bật, vừa phổ biến, dễ tìm vừa đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

2 loại quả Việt "sạch tự nhiên", gần như không có thuốc trừ sâu, ngon và bổ nhất chợ

1. Quả dứa: Sạch nhờ cấu trúc tự nhiên, tốt cho tiêu hóa và xương khớp

Dứa là loại cây ăn quả được trồng phổ biến từ Bắc vào Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Long An, Hậu Giang. Hai giống dứa chính được trồng thương mại là dứa Queen và Cayenne, nổi bật với khả năng kháng sâu bệnh và năng suất cao. Nhờ vậy, người trồng ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hơn so với nhiều loại cây trồng khác.

Trong một thử nghiệm phân tích dư lượng trên 360 mẫu dứa do Nhóm Công tác Môi trường Mỹ (EWG) thực hiện: Có tới 90% mẫu không phát hiện thuốc trừ sâu tồn dư. Một trong những lý do chính là cấu tạo vỏ dày của quả dứa, giúp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của hóa chất vào phần thịt quả bên trong.

Về mặt dinh dưỡng, dứa là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và mangan - hai chất giúp tăng cường miễn dịch, chống viêm và hỗ trợ làm chắc xương. Ngoài ra, dứa chứa nhiều chất xơ hòa tan và enzym bromelain, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giải độc gan, đồng thời ngăn ngừa táo bón và đầy bụng.

Vitamin C trong dứa đóng vai trò xúc tác không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen – protein giữ cho làn da săn chắc, mịn màng và đàn hồi. Mỗi cốc nước dứa có thể cung cấp tới 131% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Đối với phụ nữ sau tuổi 25, việc bổ sung vitamin C tự nhiên mỗi ngày giúp ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

Lưu ý: Người có tiền sử viêm loét dạ dày hoặc dị ứng với bromelain nên thận trọng khi sử dụng dứa tươi, đặc biệt là khi bụng đói.

2. Quả xoài: Được thế giới ưa chuộng, giàu chất chống oxy hóa

Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 13 thế giới về xuất khẩu xoài, với sản lượng xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia. Trong đó có các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Sức hút của xoài Việt không chỉ đến từ hương vị ngọt dịu, thơm đặc trưng mà còn nhờ chất lượng an toàn vượt trội.

Trong một nghiên cứu với 372 mẫu xoài, khoảng 78% mẫu không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu. Lý do xoài ít bị tồn dư hóa chất là bởi vỏ xoài khá dày, đồng thời phần thịt quả nằm sâu bên trong, ít tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, nhiều vùng trồng xoài hiện đã chuyển hướng sang canh tác hữu cơ hoặc theo quy trình VietGAP, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất độc hại.

Giá trị dinh dưỡng của xoài cũng rất đáng chú ý. Một cốc xoài (165g) cung cấp khoảng 76% nhu cầu vitamin C và 25% vitamin A hàng ngày. Đây là hai chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường thị lực, cải thiện làn da và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Vitamin C trong xoài hỗ trợ cấu trúc nền của làn da, trong khi vitamin A giúp duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. Polyphenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, tăng tốc độ tái tạo mô da.

Ngoài ra, xoài chứa nhiều polyphenol - hợp chất có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và giảm viêm.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng (2018) chỉ ra rằng polyphenol trong xoài giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đồng thời, chất xơ hòa tan pectin trong xoài cũng có khả năng làm giảm cholesterol LDL, cải thiện tuần hoàn máu.

Cần lưu ý rằng xoài chín có lượng đường cao, do đó người mắc đái tháo đường hoặc đang trong chế độ ăn kiêng cần kiểm soát lượng tiêu thụ.