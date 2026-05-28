2 loại đồ uống "vạn người mê", tưởng lành mạnh nhưng hại gan, nuôi tế bào ung thư không thua gì trà sữa!

Ly trà sữa trân châu ngập đường từ lâu đã bị liệt vào danh sách đen của hội những người sợ béo, sợ tiểu đường, sợ ung thư. Cứ mỗi lần hút rồn rột một ly trà sữa lớn, chúng ta lại dấy lên cảm giác tội lỗi và tự nhủ ngày mai sẽ chuyển sang đồ uống lành mạnh hơn như trà, nước ép, sinh tố... để thanh lọc cơ thể. Thế nhưng, các bác sĩ cảnh báo đây chính là một cú lừa ngoạn mục về mặt sức khỏe.

Có những loại thức uống mang nhìn vẻ bề ngoài thì lành mạnh, thanh tao nhưng chỉ sai sót một chút trong cách dùng hay lượng dùng lập tức biến thành "thuốc độc" cho sức khỏe. Bác sĩ Liêu Chí Đình (Trung Quốc) cảnh báo 2 loại đồ uống có sức tàn phá gan và khả năng nuôi dưỡng tế bào ung thư sau 10 năm chẳng hề kém cạnh trà sữa nhưng nhiều người tưởng tốt:

1. Nước ép trái cây

Nhắc đến nước ép trái cây, hội thích sống xanh thường nghĩ ngay đến một cơ thể khỏe mạnh và làn da mịn màng. Thực tế, uống vừa phải thì tốt nhưng việc biến loại nước này thành thói quen giải khát hàng ngày đang trực tiếp đẩy hệ chuyển hóa vào vùng nguy hiểm.

Bác sĩ Liêu phân tích, điểm khác biệt lớn nhất giữa việc ăn quả tươi và uống nước ép nằm ở chất xơ. Khi ăn trực tiếp một quả táo, chất xơ dồi dào sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu và phát đi tín hiệu no bụng. Không ai có thể ăn hết ba bốn quả táo cùng lúc vì quá no.

Thế nhưng, một ly nước ép lại dễ dàng vắt kiệt đường của ba đến bốn quả táo mà hoàn toàn không có chất xơ. Bạn có thể nuốt chửng lượng đường fructose khổng lồ này chỉ trong vài giây. Loại đường này không thể chuyển hóa ở cơ bắp mà bị ép buộc chạy thẳng đến gan để xử lý. Gan lập tức bị quá tải, chuyển hóa đường dư thừa thành mỡ và gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ.

Chưa dừng lại ở đó, việc gan bị nhiễm mỡ kéo dài sẽ ép cơ thể vào trạng thái kháng hormone kiểm soát đường huyết. Tuyến tụy phải hoạt động điên cuồng để tăng tiết loại hormone này lên gấp nhiều lần. Sự gia tăng đột biến của nó chính là "nhiên liệu" kích thích các tế bào đột biến gen phát triển vô tội vạ, dẫn thẳng đến ung thư tuyến tụy, ung thư gan và ung thư đại trực tràng.

Đặc biệt, mối nguy này còn tăng lên gấp bội đối với các loại nước ép trái cây đóng chai bán sẵn. Để kéo dài hạn sử dụng, nhà sản xuất thường lọc sạch hoàn toàn chút xơ nghèo nàn còn sót lại, đồng thời đổ thêm lượng lớn đường hóa học và chất bảo quản. Việc uống nước ép đóng chai mỗi ngày không khác gì bạn đang nạp một loại hóa chất bọc đường, đẩy tốc độ hình thành khối u ác tính nhanh hơn nhiều lần nước ép tươi tại nhà.

Bác sĩ Liêu khuyên, hãy thay đổi thói quen bằng cách ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước. Nếu quá thèm, tuyệt đối né xa các loại nước đóng chai công nghiệp và không nên lọc sạch bã khi ép nước.

2. Đồ uống quá nóng

So với nước ép trái cây, đồ uống quá nóng lại tàn phá cơ thể theo một cách trực diện và bạo lực hơn. Nhiều người thường có sở thích ăn lẩu nóng hổi, húp súp nóng, nhâm nhi ly cà phê, trà nóng vừa mới pha hoặc cho rằng nước càng nóng càng tốt cho sức khỏe. Đây là quan niệm sai lầm và gây ra những tổn thương vật lý không thể đảo ngược.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã đưa ra lời cảnh báo chính thức. Việc thường xuyên tiêu thụ các loại đồ uống nóng trên 65 độ C có mối liên hệ mật thiết với căn bệnh ung thư thực quản.

Bác sĩ Liêu ví hành động uống nước nóng bỏng mỗi ngày giống như việc bạn dùng một tờ giấy nhám để chà xát liên tục lên lớp niêm mạc mỏng manh của thực quản. Khi bị bỏng, các tế bào tại đây sẽ bị tổn thương và chết đi. Cơ thể buộc phải tăng tốc sản sinh tế bào mới để bù đắp vào vùng bị hại. Việc thực quản phải liên tục sửa chữa và tái tạo các tế bào bị tổn thương trong suốt nhiều năm sẽ làm tăng tỷ lệ đột biến gen. Đây chính là con đường ngắn nhất và trực tiếp nhất khiến các tế bào ác tính hình thành tại vùng cổ và ngực.

Ông khuyên hãy kiên nhẫn đợi tối thiểu 2 phút cho nguội bớt trước khi nuốt. Hành động nhỏ này giúp hạ nhiệt độ thức uống xuống mức an toàn để bảo vệ niêm mạc thực quản và dạ dày, khoang miệng.

Bên cạnh hai loại thức uống trên, bác sĩ Liêu cũng nhắc nhở thêm về tác hại của rượu. Nhiều người cho rằng uống một chút rượu vang mỗi ngày sẽ giúp thư giãn và tốt cho tim mạch. Thực tế, rượu đã bị xếp vào nhóm chất gây ung thư loại một. Ngay cả khi chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ, rượu vẫn âm thầm phá hủy tế bào gan, biến đổi cấu trúc tế bào và làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng, ung thư đại trực tràng.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Eating Well, ETtoday