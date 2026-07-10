2 lần thiệt hại trong một tháng, chủ trại lợn 300 con chết ngạt ở Bắc Ninh kêu cứu: ‘Tôi đã mất hàng tỷ đồng’

Một sự cố điện sau trận mưa giông đã khiến hệ thống thông gió tại trang trại ngừng hoạt động suốt nhiều giờ, làm khoảng 300 con lợn chết ngạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho gia đình anh Đông - chị Nhàn.

Đàn lợn của gia đình anh Đông - chị Nhàn bị chết ngạt sau sự cố quạt gió ngừng hoạt động vì mất điện. (Ảnh: Hoàng Bắc Giang).

Lợn chết ngạt sau 1 đêm, bà con “giải cứu” với giá 2 triệu đồng/con

Sáng 9/7, thông tin kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ lợn của gia đình anh Đông - chị Nhàn ở thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh hàng trăm con lợn chết nằm kín nền chuồng khiến nhiều người xót xa, không ít người dân đã tìm đến trang trại để mua lợn, giúp gia đình giảm bớt thiệt hại.

Theo chia sẻ của chị Nhàn, tối 8/7, khu vực xảy ra mưa lớn kèm sấm sét nhưng gia đình hoàn toàn không phát hiện sự cố trong đêm. Đến sáng hôm sau, khi kiểm tra chuồng trại như thường lệ, vợ chồng chị bàng hoàng phát hiện khoảng 300 con lợn đã chết.

Vợ chồng chị Nhàn nghi do sấm sét đã gây sự cố về điện khiến áp tô mát tự động ngắt, làm hệ thống quạt thông gió trong chuồng trại dừng hoạt động. Do chuồng nuôi khép kín, đàn lợn bị thiếu oxy trong mười mấy tiếng đồng hồ, dẫn đến chết ngạt.

Trang trại của gia đình chị Nhàn rộng khoảng 520 m2, nuôi hơn 420 con lợn, trong đó khoảng 300 con không qua khỏi sau sự cố. Đây đều là lợn gột, đã đạt trọng lượng xuất chuồng và chỉ còn nuôi thêm vài ngày để tăng trọng trước khi bán.

Chị Nhàn cho biết, khi nhập đàn, mỗi con có trọng lượng khoảng 120-140 kg. Nếu không gặp sự cố, số lợn này dự kiến được xuất bán trong những ngày tới với giá gần 10 triệu đồng mỗi con.

Ngay khi thông tin được chia sẻ, nhiều người dân trong xã cùng các địa phương lân cận như Hà Nội, Thái Nguyên đã tìm đến trang trại để chung tay hỗ trợ. Toàn bộ số lợn chết được mổ ngay tại chỗ và bán với giá đồng loạt 2 triệu đồng/con nhằm giúp gia đình thu hồi một phần vốn. Đến đầu giờ chiều 9/7, số lợn này đã được tiêu thụ hết.

Số tiền thu về ước tính đạt khoảng 600 triệu đồng.

“Chúng tôi vẫn đang vay ngân hàng, mỗi tháng trả lãi vài chục triệu”

Bà con địa phương đến "giải cứu" đàn lợn cho gia đình anh Đông - chị Nhàn. (Ảnh: Hoàng Bắc Giang).

Đây không phải lần đầu gia đình gặp thiệt hại do sự cố điện sau mưa giông. Chị Nhàn cho biết, ngày 13/5, một vụ sét đánh gây chập điện tại trang trại đã khiến khoảng 40 con lợn trong tổng đàn hơn 100 con bị chết, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Gia đình cho biết trước đó đã đầu tư hàng tỷ đồng để mua con giống, thức ăn chăn nuôi, hệ thống điện và các thiết bị phục vụ trang trại. Hiện vẫn đang phải vay vốn ngân hàng và gánh chi phí lãi vay hằng tháng.

Sau 2 sự cố liên tiếp, gần như toàn bộ nguồn vốn bị cuốn theo đàn lợn, khiến gia đình không còn khả năng tài chính để tái đàn.

“Chúng tôi mất trắng vài tỷ đồng, hiện vẫn đang trả lãi ngân hàng vài chục triệu mỗi tháng, không biết khi nào mới vực dậy được”, chị Nhàn nói.

Gia đình anh Đông chị Nhàn cho biết, sự chung tay của người dân địa phương cùng các mạnh thường quân đã giúp vợ chồng anh giảm bớt phần nào áp lực tài chính sau sự cố, đồng thời tiếp thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Đêm qua, rất nhiều mạnh thường quân từ khắp nơi gọi điện và gửi tiền giúp đỡ, có người chuyển 1-2 triệu đồng. Tôi nằm cả đêm không ngủ được, chỉ biết khóc vì quá trân quý tình cảm mà mọi người dành cho gia đình", chị Nhàn xúc động chia sẻ.