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2 dấu hiệu trên Zalo cho thấy tài khoản đang bị chiếm quyền truy cập

Khả Văn
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Đừng vội lướt qua khi Zalo gửi những thông báo bảo mật bất thường. Việc bỏ lỡ các cảnh báo từ hệ thống hoặc thao tác sai lầm có thể khiến bạn đánh mất tài khoản và lộ lọt dữ liệu cá nhân quan trọng chỉ trong chớp mắt.

Trong quá trình sử dụng, Zalo được trang bị hệ thống quét rủi ro liên tục để bảo vệ người dùng. Khi phát hiện các hoạt động bất thường, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo. Biện pháp này giúp bạn chủ động phát hiện sớm nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản để kịp thời ngăn chặn.

Nguyên nhân dẫn đến việc tài khoản bị xâm nhập thường bắt nguồn từ những sơ hở rất nhỏ. Nhiều người có thói quen đăng nhập Zalo trên máy tính công cộng hoặc thiết bị của người khác nhưng quên đăng xuất, tạo điều kiện cho kẻ xấu truy cập và thay đổi thông tin.

Bên cạnh đó, việc mất quyền kiểm soát số điện thoại, mất Gmail đăng ký hoặc vô tình nhấp vào các liên kết chứa mã độc cũng là những nguyên nhân phổ biến khiến tài khoản rơi vào tay người khác.

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Hai thông báo khẩn cấp tuyệt đối không được bỏ qua

Khi phát hiện có dấu hiệu rủi ro, Zalo sẽ gửi đến thiết bị của bạn những thông báo quan trọng. Việc đọc kỹ và phản hồi chính xác là chìa khóa để bảo vệ tài khoản.

Thông báo đầu tiên thường có nội dung "Bạn có phải là người đang đăng nhập?" . Cảnh báo này lập tức xuất hiện khi hệ thống ghi nhận tài khoản đang được truy cập từ một thiết bị hoàn toàn xa lạ. Nếu đó đúng là bạn, chỉ cần nhấn Kiểm tra bảo mật và chọn Đây là tôi để xác nhận và tắt cảnh báo.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không hề thực hiện đăng nhập, hãy nhanh chóng chọn Kiểm tra bảo mật , nhấn Không phải tôi và chọn Chặn ngay . Sau thao tác này, hãy đổi mật khẩu Zalo ngay lập tức để cắt đứt mọi nỗ lực xâm nhập của kẻ gian.

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Loại cảnh báo thứ hai cũng đặc biệt nghiêm trọng là "Thiết bị lạ yêu cầu kích hoạt" . Thông báo này thường đi kèm với việc phát hiện lượt truy cập từ một vị trí địa lý hoặc thiết bị bất thường.

Tương tự, nếu không phải bạn đang thao tác, hãy lập tức vào mục Kiểm tra bảo mật , chọn Không phải tôi và nhấn Đăng xuất ngay để loại bỏ thiết bị lạ khỏi tài khoản. Bạn cũng nên chọn thêm mục Báo xấu để thông báo cho hệ thống về hành vi đáng ngờ này.

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Ngoài hai thông báo khẩn trên, đôi khi bạn sẽ thấy Zalo hiển thị "Yêu cầu mã kích hoạt" . Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy có người đang cố gắng đăng nhập tài khoản của bạn từ một thiết bị mới. Nếu không phải do bạn yêu cầu, hãy dứt khoát Chặn mã kích hoạt và sau đó vào Kiểm tra bảo mật, chọn Không phải tôi và Chặn ngay để vô hiệu hóa yêu cầu từ thiết bị lạ.

Để giữ an toàn tuyệt đối cho tài khoản, người dùng cần nâng cao ý thức cảnh giác. Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn, ngay cả khi người gửi tự xưng là đội ngũ chăm sóc khách hàng của Zalo hay là bạn bè quen thuộc. Bạn cũng không được chia sẻ mã kích hoạt hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai.

Cuối cùng, hãy luôn ghi nhớ việc đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng trên các thiết bị không thuộc sở hữu cá nhân và nhanh chóng cập nhật tính năng đổi số điện thoại trên Zalo nếu bạn không còn sử dụng số thuê bao cũ.

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chiếm quyền truy cập

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