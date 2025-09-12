2 chuyên ngành hot nhất thu hút bác sĩ nội trú tại Match Day

“Match Day” - hoạt động thường niên để bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội đăng ký chuyên ngành sau kỳ thi. Ảnh: HMU.

Trong không khí sôi động của Match Day 2025, sự kiện lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú khóa 50 tại Đại học Y Hà Nội, hai lĩnh vực Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình đã trở thành tâm điểm, khi nhanh chóng hết chỉ tiêu ngay từ những lượt lựa chọn đầu tiên.

Hơn 900 thí sinh, 426 chỉ tiêu Năm nay, Đại học Y Hà Nội tuyển 426 bác sĩ nội trú, trong đó có 402 chỉ tiêu tại cơ sở chính, 13 chỉ tiêu tại phân hiệu Thanh Hóa, 6 chỉ tiêu dành cho Sở Y tế Lào Cai và 5 chỉ tiêu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kỳ thi thu hút 952 người dự thi, nhưng chỉ 690 thí sinh đạt điều kiện để tham gia vòng lựa chọn chuyên ngành. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự điểm thi và có 30 giây để hô vang chuyên ngành mà mình mong muốn. Người có điểm cao nhất được quyền chọn trước, khi đủ chỉ tiêu, chuyên ngành lập tức đóng lại.

Top 20 thí sinh và sự bứt phá của hai chuyên ngành "nóng"

Ở ngành Y khoa, nơi có 360 chỉ tiêu, phần lựa chọn của 20 thí sinh dẫn đầu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt quan tâm.

Top 20 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành tại Match Day 2025.

Trong số này, 7 thí sinh chọn Sản phụ khoa, 4 thí sinh chọn Phẫu thuật tạo hình, kế đến là 3 người chọn Ung thư, 2 chọn Chẩn đoán hình ảnh, 2 chọn Nội tim mạch, còn lại là Nhi khoa và Gây mê hồi sức.

Theo thống kê của nhà trường, ngay từ thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu của hai chuyên ngành "nóng" đã được lấp đầy. Điều này khiến những thí sinh ở nhóm điểm thấp hơn buộc phải chuyển hướng sang các lĩnh vực khác.

Thủ khoa chọn Sản phụ khoa

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 là bác sĩ Vũ Ngọc Duy, đạt 25,09/30 điểm. Duy từng tốt nghiệp bác sĩ y khoa Trường Đại học Y Hà Nội với điểm tổng kết 8,11/10.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Duy cho biết quyết định gắn bó với ngành y xuất phát từ ảnh hưởng của mẹ – cũng là một bác sĩ. Với quyền ưu tiên chọn chuyên ngành đầu tiên, Duy khẳng định lựa chọn Sản phụ khoa, một trong những ngành căng thẳng nhưng có ý nghĩa đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Duy cho biết tình yêu nghề y đến từ gia đình, nơi cả bố mẹ và anh trai đều là bác sĩ tận tụy. "Mẹ không định hướng nhưng là người truyền động lực lớn nhất cho em", Duy chia sẻ. Ngoài mục tiêu trở thành bác sĩ giỏi, Duy còn ước mơ trở thành giảng viên để truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Hai "điểm nóng" của Match Day

Trong số 426 chỉ tiêu bác sĩ nội trú năm 2025, Sản phụ khoa chỉ có 15 chỉ tiêu (13 tại Đại học Y Hà Nội, 2 tại Sở Y tế Lào Cai), trong khi Phẫu thuật tạo hình chỉ có 6 chỉ tiêu.

Chính sự khan hiếm chỉ tiêu, cùng với tính đặc thù và triển vọng nghề nghiệp, đã khiến hai chuyên ngành này trở thành "điểm nóng" trong mùa Match Day năm nay.