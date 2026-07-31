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2 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất lúc này

Khả Văn
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Thị trường iPhone cũ đang chứng kiến đợt giảm giá sâu kỷ lục nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo ra cơ hội vàng cho những ai muốn nâng cấp iPhone với chi phí tối ưu.

Trong số vô vàn lựa chọn, iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max đang là hai cái tên nổi bật nhất khi ghi nhận mức giảm dao động từ 40 đến 60% tại các hệ thống đại lý lớn. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị hiệu năng cao, thiết kế sang trọng nhưng lại không muốn chi trả mức giá niêm yết đắt đỏ của máy mới, đây chính là thời điểm chín muồi nhất để xuống tiền.

2 Chiếc iPhone cũ giảm giá mạnh nhất 2026 , cơ hội cho người dùng công nghệ - Ảnh 1.

Cập nhật mức giá mới nhất trên thị trường tại các đại lý AAR, một chiếc iPhone 14 Pro Max bản 128GB hàng cũ nguyên bản hiện chỉ còn khoảng 17.890.000 đồng, tức là đã giảm tới 40% so với thời điểm mới ra mắt. Sức hút của mẫu máy này vẫn vô cùng mạnh mẽ bởi nó sở hữu thiết kế màn hình Dynamic Island mang tính biểu tượng, xóa bỏ hoàn toàn cụm tai thỏ truyền thống nhàm chán. Bên cạnh đó, hệ thống camera 48MP mang lại chất lượng nhiếp ảnh vượt trội cùng con chip A16 Bionic vẫn dư sức gánh vác mọi tựa game đồ họa nặng nề nhất hiện nay. Có thể khẳng định rằng, với mức ngân sách dưới 20 triệu đồng, đây là một món hời công nghệ dành cho những người dùng khắt khe muốn trải nghiệm các tính năng cao cấp bậc nhất của hệ sinh thái Apple.

2 Chiếc iPhone cũ giảm giá mạnh nhất 2026 , cơ hội cho người dùng công nghệ - Ảnh 2.

Ở một phân khúc dễ tiếp cận hơn, mức giá của iPhone 13 Pro Max đã thực sự chạm đáy khi chỉ còn khoảng 13.090.000 đồng cho phiên bản 128GB hàng cũ đẹp. Việc một thiết bị từng làm mưa làm gió trên thị trường nay lùi về vùng giá hơn 13 triệu đồng là một diễn biến cực kỳ hấp dẫn đối với giới yêu công nghệ.

Dù đã ra mắt được vài năm, thiết bị này vẫn nghiễm nhiên giữ vững ngôi vương về thời lượng pin trong thế giới smartphone, kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà không tì vết. Đây chính là sự lựa chọn an toàn và tối ưu kinh tế nhất cho tệp người dùng thực dụng, những người cần một cỗ máy bền bỉ, hiệu năng ổn định thay vì chạy theo những thay đổi về mặt ngoại hình.

2 Chiếc iPhone cũ giảm giá mạnh nhất 2026 , cơ hội cho người dùng công nghệ - Ảnh 3.

Dù mức giá đang rất tốt, việc mua các sản phẩm đã qua sử dụng luôn đi kèm với những rủi ro nhất định đòi hỏi người mua phải thực sự tỉnh táo. Khi trực tiếp kiểm tra máy, bạn cần quan sát kỹ hình thức bên ngoài để loại trừ các vết cấn móp nặng, đồng thời kiểm tra tình trạng dung lượng pin tối đa và độ nhạy của các tính năng bảo mật như Face ID.

Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc mua sắm chính là chính sách bảo hành, hậu mãi và cam kết đổi trả của từng hệ thống bán lẻ. Đừng vì tham rẻ vài trăm ngàn đồng mà chọn mua tại những cơ sở thiếu uy tín để rồi chuốc lấy phiền phức trong quá trình sử dụng lâu dài.

Năm 2026 rồi, nhìn lại chiếc điện thoại kinh điển này của Nhật Bản mới thấy họ quả là "kỳ tài trăm năm có một"
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Nhật Bản

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