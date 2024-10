2 chị đẹp "Sex and the City” đều có 1 điểm chung khi chọn kem dưỡng da

"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn phát sóng trên HBO của Mỹ. Phim từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, nhờ vào nội dung gần gũi với những câu chuyện tình yêu và tình bạn của bốn người phụ nữ sống tại New York, cùng với lối diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

Các diễn viên chính trong phim như Sarah Jessica Parker vai Carrie, Kim Cattrall vai Samantha, Kristin Davis vai Charlotte và Cynthia Nixon vai Miranda đều gây được tiếng vang sau thành công của "Sex and the City".

Sarah Jessica Parker (phải) và Kristin Davis (trái)

Hiện tại các diễn viên đều Sarah Jessica Parker và Kristin Davis đều ở độ tuổi U60, nhưng vẫn giữ được thần thái và làn da khỏe mạnh, điểm chung của 2 nữ diễn viên này có lẽ là đều chọn kem dưỡng có chứa SPF trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Thậm chí với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ, Kristin Davis còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất trong dàn sao của "Sex and the City".

Đối với Jessica Parker, cô không quá cầu kỳ về việc lựa chọn mỹ phẩm đắt tiền, cô ấy sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng RoC Multi Correxion Hydrate + Plump có SPF 30. "Tôi sử dụng nó rất nhiều vào mùa đông, và sẽ thoa lại nhiều lần trong ngày" - Jessica Parker chia sẻ

RoC Multi Correxion Hydrate + Plump SPF 30 có giá khoảng hơn 800.000 VNĐ/ 50ml

Đối với Kristin Davis, cô sẻ rằng: "Tôi nghĩ rằng những phụ nữ trẻ chưa hiểu hết tầm quan trọng của kem chống nắng và họ sẽ hối hận về sau. Tôi cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy tôi sử dụng kem dưỡng ẩm kèm chống nắng". Sản phẩm dưỡng ẩm kiêm chống nắng được Kristin Davis lựa chọn là Protecting Moisturizing Lotion SPF 50 của thương hiệu AHAVA.

Protecting Moisturizing Lotion SPF 50 của thương hiệu AHAVA có giá khoảng 1,4 triệu VNĐ/ 50ml

Vì sao nên dùng kem dưỡng ẩm có chứa thành phần kem chống nắng?

Trong quá trình chăm sóc da hàng ngày, việc sử dụng kem dưỡng ẩm là bước không thể thiếu để duy trì độ ẩm, sự mềm mại và vẻ tươi trẻ của làn da. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp độ ẩm, việc lựa chọn kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng SPF (Sun Protection Factor) là một bước tiến quan trọng để bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời. Dưới đây là những lý do vì sao bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng SPF.

1. Bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây ra lão hóa da, nám, tàn nhang và thậm chí là ung thư da. Có hai loại tia UV chính là UVA và UVB. UVA có thể xuyên qua lớp hạ bì của da, gây lão hóa sớm và làm mất đi độ đàn hồi của da. UVB gây cháy nắng và có thể dẫn đến ung thư da. Kem dưỡng ẩm chứa SPF giúp bảo vệ da khỏi cả hai loại tia này, giảm thiểu nguy cơ hư tổn và duy trì làn da khỏe mạnh.

2. Tiện lợi và tiết kiệm thời gian

Sử dụng kem dưỡng ẩm kết hợp với thành phần chống nắng SPF giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Thay vì phải thoa riêng biệt một lớp kem dưỡng ẩm và sau đó là kem chống nắng, bạn chỉ cần một sản phẩm duy nhất để đạt được cả hai lợi ích. Điều này đặc biệt hữu ích vào buổi sáng khi bạn có ít thời gian chuẩn bị trước khi ra ngoài.

3. Dưỡng ẩm và bảo vệ toàn diện

Kem dưỡng ẩm chứa SPF không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết cho da mà còn bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa hè hoặc khi bạn sống ở những vùng có khí hậu nắng nóng, nơi da dễ bị khô và hư tổn. Sự kết hợp này giúp duy trì làn da mềm mại, mịn màng và giảm nguy cơ bị cháy nắng, sạm da.

4. Giảm nguy cơ lão hóa sớm

Lão hóa da không chỉ do tuổi tác mà còn do tác động của môi trường, đặc biệt là tia UV. Việc sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa SPF hàng ngày giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa từ ánh nắng mặt trời. Điều này giúp giảm thiểu nếp nhăn, đốm nâu và các dấu hiệu lão hóa sớm khác, giữ cho làn da trẻ trung và săn chắc hơn.

Việc sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng SPF là một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Không chỉ mang lại độ ẩm cần thiết, sản phẩm này còn bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, giảm nguy cơ lão hóa sớm và ngăn ngừa ung thư da. Với những lợi ích vượt trội này, kem dưỡng ẩm chứa SPF xứng đáng là lựa chọn ưu tiên trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Gợi ý một số kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng:

Dermalogica Prisma Protect SPF 30

Lọ kem chống nắng của Dermalogica có công thức quang phổ rộng, ngăn chặn được cả tia UVA lẫn UVB. Bảng thành phần của lọ kem chống nắng còn có chiết xuất matcha giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do.

Nơi mua: Dermalogica Store

Paula's Choice Essential Glow Moisturizer SPF 30

Sản phẩm của Paula's Choice vừa cho hiệu quả dưỡng ẩm, vừa bảo vệ làn da khỏi ánh nắng với chỉ số SPF 30. Công thức của lọ kem dưỡng ẩm kiêm chống nắng này còn có sự xuất hiện của thành phần niacinamide, đây là một dạng vitamin B3 có công dụng làm sáng da, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Nơi mua: Paula's Choice Official Store

CeraVe Ultra-Light Face Lotion Moisturizer with Sunscreen

Lọ kem dưỡng ẩm kiêm chống nắng của CeraVe là sản phẩm bình dân đáng tham khảo. Thành phần nổi bật của sản phẩm là ceramide và hyaluronic acid. Đây là những hoạt chất có khả năng kéo độ ẩm về cho da, và cải thiện hàng rào bảo vệ tự nhiên. Sản phẩm 2 trong 1 này ngăn chặn được cả tia UVA lẫn UVB, và có chỉ số SPF 30 giúp bảo vệ da hiệu quả.

Nơi mua: ENVI Cosmetic