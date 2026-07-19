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2 binh sĩ thiệt mạng, Mỹ tuyên bố mở cuộc không kích mới nhằm vào Iran

Kông Anh
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Mỹ phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau thông báo 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan và một người khác mất tích trong cuộc tấn công của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố bắt đầu cuộc không kích mới nhằm vào Iran để “trừng phạt nhanh chóng” nước này, vì đã giết hại binh sĩ Mỹ.

“Cuộc tấn công được thiết kế để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại của Iran tại eo biển Hormuz và nhanh chóng trừng phạt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vì tấn công binh sĩ Mỹ tại Jordan đêm qua” , thông báo không cung cấp thêm chi tiết.

Tiêm kích trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin thêm Mỹ thực hiện cuộc tấn công gần khu vực Sirik ở miền nam Iran, chưa có thương vong hay thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng được báo cáo.

Mỹ và Iran tăng cường loạt trận tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết cách đây một tháng đổ vỡ vào tuần trước, làm dấy lên khả năng tái diễn xung đột toàn diện .

Theo thông tin từ CENTCOM, cuộc tấn công của Iran khiến 2 binh sĩ tử vong và một binh sĩ đang mất tích. Thông báo này nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu lên 16, trong khi hơn 420 người khác đang bị thương.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đăng trên X: “Chúc các anh hùng thượng lộ bình an. Sự hy sinh của họ càng củng cố quyết tâm của chúng ta”.

Hôm 18/7, Iran dường như nhắm mục tiêu vào Ả Rập Xê-út cũng như đồng minh khác của Mỹ ở vùng Vịnh và Jordan sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cây cầu, nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Tehran.

Trong tuyên bố bằng văn bản được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran và truyền thông nhà nước Iran, ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận tạm thời cho thấy chữ ký của Tổng thống Donald Trump là “hoàn toàn vô giá trị và thiếu uy tín”.

“Giờ đây, khi đối phương đang tìm cách leo thang xung đột, gây ra những tổn thất nặng nề hơn và sự sỉ nhục lớn hơn nữa, chúng nên biết rằng Iran sẽ dạy cho chúng những bài học không thể nào quên”, tuyên bố có đoạn.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận đối với thông tin trên.

Cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran hồi cuối tháng 2 với hy vọng vô hiệu hóa chương trình tên lửa và lực lượng ủy nhiệm khu vực của Tehran. Tuy nhiên, cuộc xung đột lại dẫn đến sự gián đoạn lớn đối với nguồn cung năng lượng, nỗi lo ngại về lạm phát toàn cầu và cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

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