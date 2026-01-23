18 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối, nữ sinh bật khóc: "Nếu có thể quay lại, tôi nhất định không quên làm 1 việc"

Bệnh viện Tây Nam thuộc Đại học Quân y Lục quân, Trung Quốc mới đây cho biết khoa Thận học của bệnh viện vừa điều trị cho một nữ bệnh nhân 18 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Bác sĩ cho biết các ca suy thận mạn đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Điều này liên quan chặt chẽ đến lối sống kém lành mạnh, sự “trẻ hóa” của các bệnh mạn tính và việc nhiều người trẻ còn chủ quan với sức khỏe. Theo ông, chìa khóa để đối phó với tình trạng này vẫn là phát hiện sớm và can thiệp sớm.

Theo thông tin từ bệnh viện, nữ sinh Đỗ Phi Phi (tên đã thay đổi) từng được phát hiện bị tăng huyết áp trong đợt khám sức khỏe khi học lớp 11. Tuy nhiên, gia đình cho rằng đó chỉ là hậu quả của căng thẳng học tập nên không tiến hành điều trị bằng thuốc. Cách đây không lâu, Phi Phi đột ngột xuất hiện các triệu chứng như mệt tim, khó thở, thậm chí có lần ngất xỉu. Gia đình sau đó đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sĩ cho biết, khi nhập viện, huyết áp của bệnh nhân lên tới 178/110 mmHg, thuộc tăng huyết áp độ 3. Nghiêm trọng hơn, cả hai quả thận đều đã teo nhỏ, chức năng thận bị tổn thương nặng. “Có thể hiểu đơn giản, đây là trường hợp tăng huyết áp gây bệnh thận mạn thứ phát, cuối cùng tiến triển thành suy thận mạn”, bác sĩ phân tích.

Tăng huyết áp trong thời gian dài có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, trong đó có thận. Tăng huyết áp khiến các mạch máu trong cơ thể bị tổn thương và dần phá hủy khiến thận và các cơ quan khác không nhận được đủ lượng máu cần thiết để duy trì hoạt động.

Ngược lại, tăng huyết áp cũng là một biến chứng của suy thận mạn. Thận có vai trò quan trọng giúp ổn định huyết áp trong cơ thể. Khi thận bị suy giảm chức năng, khả năng điều hòa huyết áp cũng bị ảnh hưởng, khiến huyết áp tăng cao. Người bị bệnh suy thận càng nặng, nguy cơ bị tăng huyết áp càng lớn.

"Nếu có thể quay lại, nhất định, nhất định tôi sẽ chú ý đến huyết áp, giờ thì cũng đã muộn rồi!", Phi Phi bật khóc.

Theo các bác sĩ, những trường hợp suy thận mạn ở người trẻ như Phi Phi không còn hiếm gặp. Dữ liệu khảo sát cho thấy, độ tuổi trung bình mắc suy thận giai đoạn cuối trên toàn cầu đã giảm từ 50-60 tuổi xuống còn khoảng 30-40 tuổi, thậm chí lan sang nhóm 11-20 tuổi, và tỷ lệ ở nhóm tuổi này vẫn đang tiếp tục tăng.

Bác sĩ nhấn mạnh, tình trạng trẻ hóa suy thận mạn có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt thiếu khoa học và ý thức chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Việc thức khuya kéo dài làm rối loạn chức năng thải độc và chuyển hóa của thận, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn miễn dịch và gia tăng gánh nặng cho thận. Thói quen nhịn tiểu thường xuyên dễ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bể thận; nếu tái phát nhiều lần, nguy cơ tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối là rất cao.

Ngoài ra, nhiều người trẻ có thói quen ăn khuya, thường xuyên dùng lẩu, đồ nướng, chế độ ăn quá mặn khiến thận phải tăng cường đào thải natri. Muối giữ nước trong cơ thể, làm cản trở quá trình bài tiết, lâu dài gây tổn hại chức năng thận. Chế độ ăn giàu đạm kéo dài cũng khiến thận luôn ở trạng thái “quá tải”, làm tăng nguy cơ suy thận mạn từ sớm.

Nguồn và ảnh: The Paper