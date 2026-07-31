18 người nước ngoài bí mật vào Việt Nam để lập trung tâm lừa đảo

Chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở rồi thuê taxi di chuyển qua nhiều tỉnh trước khi tập kết, 18 người nước ngoài bị phát hiện khi đang chuẩn bị thiết lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao. Đây là một trong những vụ việc nổi bật được Công an tỉnh Phú Thọ công bố tại họp báo chiều 30/7.

Âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại buổi họp báo. Đại tá Bùi Đình Tiến, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (PA08), cho biết qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhiều người nước ngoài xuất hiện tại khu vực Tam Đảo với biểu hiện bất thường. Quá trình xác minh xác định có 18 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó 3 đối tượng đang bị truy nã.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo cơ quan công an, các đối tượng không đi cùng nhau mà chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhập cảnh qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới phía Nam rồi thuê taxi di chuyển qua nhiều địa phương trước khi tập kết tại Hà Nội. Chỉ sau một ngày xuất hiện trên địa bàn Phú Thọ , lực lượng công an đã phát hiện, đấu tranh, bước đầu khởi tố 4 bị can, trong đó có một bị can là người nước ngoài; vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra cũng cho thấy một số cơ sở lưu trú chưa thực hiện nghiêm việc khai báo cư trú đối với người nước ngoài. Có trường hợp một nhóm 5 người nhưng chỉ khai báo 2-3 người, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì họp báo

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường tập huấn, tuyên truyền đối với các cơ sở lưu trú, phát huy vai trò của công an cấp xã trong quản lý cư trú, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường...

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thông tin về các vụ việc

Không chỉ đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, Công an tỉnh Phú Thọ cũng công bố tiến độ điều tra nhiều vụ án kinh tế được dư luận quan tâm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả , quyền liên quan xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định doanh nghiệp mua máy tính từ các đơn vị tại Hà Nội rồi sử dụng các khóa kích hoạt (key) bất hợp pháp để cài đặt phần mềm Microsoft Office. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đây là vụ án chưa có tiền lệ, đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước xử lý hình sự hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính, hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.