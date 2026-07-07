16 triệu người sốc visual cô gái giống Nam Phương Hoàng hậu đến nổi da gà, tưởng đâu cùng 1 người luôn chứ

Từ ánh mắt đến đôi môi, dáng ngồi của cô gái này đều khiến netizen ngỡ như là Nam Phương Hoàng Hậu.

Thông tin nữ diễn viên Tăng Thanh Hà chính thức đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Ngay sau đó, netizen cũng đưa ra nhiều cái tên để so sánh xem ai giống vị Hoàng hậu này hơn ai. Trong đó, video của một cô gái cách đây 4 năm trên TikTok bất ngờ viral, thậm chí thu về tới 16 triệu lượt xem vì giống Nam Phương Hoàng hậu đến ngỡ ngàng.

Cô gái viral vì quá giống Hoàng hậu Nam Phương

Sự thuyết phục của đoạn clip không đến từ kỹ xảo chỉnh sửa phức tạp hay lớp trang điểm cầu kỳ mà nằm ở phép so sánh trực quan nhất: ghép hai nửa gương mặt. Một bên là bức chân dung đen trắng quen thuộc của Nam Phương Hoàng hậu thời trẻ, bên còn lại là diện mạo mộc mạc đời thường của cô gái trẻ với dáng ngồi tương tự. Khi hai khung hình được đặt cạnh nhau, người xem không khỏi ngỡ ngàng trước sự trùng khớp tự nhiên của các đường nét tỷ lệ.

Từ vầng trán thanh tú, dáng lông mày thanh mảnh cho đến bờ môi đều tựa tạo hình của phụ nữ Việt Nam xưa. Đặc biệt, đôi mắt của cô gái này càng khiến netizen "nổi da gà" vì mang mác buồn, rất giống với bức chân dung của Nam Phương Hoàng hậu. Nếu ghép hai bên mặt của hai nhân vật với nhau, nếu không nói thì hẳn sẽ có nhầm lẫn đó là một người.

Được biết, đây là video của một TikToker tên là Châu Giang. Video này hiện đã nhận được hơn 16 triệu lượt xem cùng 1,1 triệu lượt thả tim trên TikTok. Bên dưới phần bình luận, ai nấy đều cảm thán visual của cô gái này.

Bình luận của netizen: - Đường nét giống tuyệt, chỉ khác là gương mặt của 1 người trải đầy sóng gió, ngồi trên quyền lực với 1 người mang năng lượng của người trẻ, của thế hệ mới - Không hiểu sao tui bị hoa mắt hay sao đó, nó giống y chang luôn nét nào giống nét đó, giống như hai giọt nước - Giống thế cơ á, nhưng mà giống mặt thôi đừng giống cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương - Chiều xem clip của 1 bạn thấy đôi mắt của hoàng hậu nghĩ ngay đến bạn này - Có giống nhưng mình thấy thần thái và ánh mắt khác nha - Nam Phương Hoàng hậu đầu thai hả

Ở những hình ảnh đời thường, Châu Giang cũng gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật. Và không khó hiểu khi nhiều người liên tục nói cô giống vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, vì ánh mắt sắc sảo và khuôn miệng chúm chím đều hao hao như bản gốc.

Về Hoàng Hậu Cuối Cùng, theo những thông tin được chia sẻ, phim không đi sâu vào các cột mốc chính trị mà lựa chọn góc tiếp cận giàu tính tự sự, khai thác thế giới nội tâm và những biến động thăng trầm phía sau danh vị của Nam Phương Hoàng hậu. Điểm nhấn khiến công chúng xôn xao chính là sự tái xuất màn ảnh sau 13 năm vắng bóng của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà để đảm nhận vai diễn nặng ký này. Vai diễn vua Bảo Đại cho nam diễn viên Ma Ran Đô đảm nhận, và Trâm Anh sẽ thủ vai Lý Lệ Hà - một người đóng vai trò quan trọng trong cuộc hôn nhân rạn nứt của vua và Hoàng hậu.