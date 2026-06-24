Hàng trăm nghìn sim điện thoại dùng để phát tán tin nhắn quảng cáo cờ bạc vừa bị giới chức Myanmar khóa vĩnh viễn. Đây là biện pháp mạnh trong chiến dịch càn quét quy mô lớn nhằm thanh lọc không gian mạng và triệt phá các tổ chức tài chính bất hợp pháp.

Trong nỗ lực làm sạch môi trường internet, cơ quan chức năng Myanmar đã tiến hành rà soát diện rộng và triệt phá hàng loạt sai phạm liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, giới chức nước này đã mạnh tay hủy kích hoạt vĩnh viễn 143.409 thẻ sim. Cơ quan điều tra xác định đây là công cụ đắc lực được các tổ chức tội phạm sử dụng để liên tục phát tán tin nhắn rác nhằm dụ dỗ người dân tham gia vào các sới bạc ảo.

Cùng với việc cắt đứt kênh liên lạc, mạng lưới giao dịch tài chính của các đường dây này cũng bị triệt tiêu quyết liệt. Lực lượng chức năng đã đình chỉ thêm 1.120 thẻ sim chuyên dùng để vận hành các dòng tiền đen, đồng thời đóng cửa vĩnh viễn hơn 1.000 tài khoản ví điện tử phục vụ trực tiếp cho hoạt động nạp rút tiền của các tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Song song với việc chặt đứt vòi bạch tuộc tài chính, giới chức Myanmar còn áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật chuyên sâu để ngăn chặn triệt để sự lây lan của tệ nạn này. Chỉ tính riêng từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, đã có 102 trang web cùng hàng loạt ứng dụng cờ bạc bị chặn quyền truy cập hoàn toàn thông qua các biện pháp hạn chế địa chỉ IP.

Đặc biệt, nhằm triệt tiêu mọi hình thức lôi kéo người chơi mới, nhà chức trách đang tiến hành các thủ tục pháp lý nghiêm khắc đối với những cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bất kỳ diễn viên, người nổi tiếng hay KOL nào bị phát hiện tham gia quảng bá, tiếp tay cho vấn nạn đánh bạc trực tuyến đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hành động này thể hiện quyết tâm không khoan nhượng của Myanmar trong việc bảo vệ người dân khỏi những cạm bẫy lừa đảo và cá cược trên không gian mạng.