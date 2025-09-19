14 năm đồng hành cùng bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Văn Chiều tiết lộ sai lầm khiến bệnh tái phát

Nhưng trong thực tế, không ít bệnh nhân tự đánh mất cơ hội điều trị tốt nhất chỉ vì những sai lầm trong thái độ, lựa chọn phương pháp và sinh hoạt hàng ngày.

Đây chính là vấn đề mà bác sĩ Nguyễn Văn Chiều – Thạc sĩ chuyên ngành Ung thư, hiện công tác tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt 2 – đã nhiều lần nhấn mạnh khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.

Sai lầm trong thái độ và tâm lý

Một trong những sai lầm lớn nhất của bệnh nhân là sự chủ quan hoặc hoảng loạn quá mức. Nhiều người khi thấy xuất hiện khối u nhỏ hoặc các triệu chứng mơ hồ lại nghĩ rằng "không có gì đáng lo" nên chậm trễ trong việc đi khám. Hệ quả là khi bệnh được phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều.

"Một trong những sai lầm lớn nhất của bệnh nhân là sự chủ quan hoặc hoảng loạn quá mức", bác sĩ Chiều nói

Ngược lại, cũng có những người rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi biết mình mắc ung thư: bỏ ăn, mất ngủ, từ chối mọi phương án điều trị vì cho rằng "không còn hy vọng". Trên thực tế, nhiều bệnh ung thư hiện nay hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh giữ tinh thần lạc quan và tuân thủ đúng hướng dẫn chuyên môn.

Sai lầm trong lựa chọn điều trị

Không ít bệnh nhân đã tự ý bỏ phác đồ do bác sĩ đưa ra. Một số người dừng hóa trị, xạ trị hoặc thuốc nhắm trúng đích chỉ vì thấy tác dụng phụ khó chịu, hoặc lầm tưởng rằng khi triệu chứng giảm thì bệnh đã khỏi. Điều này dẫn đến nguy cơ bệnh tái phát sớm và nặng nề hơn. Ngoài ra, nhiều trường hợp tin vào các phương pháp truyền miệng như thuốc nam, thuốc bắc hay mẹo dân gian, thậm chí bỏ hẳn điều trị chuẩn để theo đuổi các "thần dược" được quảng cáo tràn lan. Hệ quả là họ đã bỏ lỡ thời gian vàng để kiểm soát bệnh.

Một sai lầm khác thường gặp là việc điều trị ở nhiều cơ sở cùng lúc mà không có sự thống nhất. Người bệnh đi khám nhiều nơi, mỗi nơi được kê một loại thuốc khác nhau, dẫn đến phác đồ không liên tục, làm tăng nguy cơ kháng thuốc hoặc xảy ra tương tác thuốc nguy hiểm.

Sai lầm trong chế độ ăn uống và sinh hoạt

Bác sĩ Chiều nhấn mạnh chế độ dinh dưỡng và thói quen sống đóng vai trò quan trọng đối với bệnh nhân ung thư. Thế nhưng, nhiều người lại tự đặt ra những kiêng khem quá mức, chỉ dám ăn rau hoặc uống cháo loãng, loại bỏ hoàn toàn nguồn đạm trong khẩu phần ăn. Điều này khiến cơ thể nhanh chóng suy kiệt, không đủ sức chống chọi với quá trình hóa trị hay xạ trị.

Bác sĩ nhấn mạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh khi điều trị ung thư

Ngược lại, cũng có bệnh nhân bổ sung vô tội vạ nhiều loại thực phẩm chức năng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ, dẫn tới nguy cơ tương tác bất lợi với thuốc điều trị. Không ít người vẫn duy trì những thói quen có hại như hút thuốc, uống rượu bia, ăn mặn, thức khuya, ít vận động – tất cả đều làm giảm hiệu quả điều trị.

Sai lầm trong theo dõi và phòng ngừa tái phát

Nhiều bệnh nhân ung thư khi cảm thấy khỏe hơn đã bỏ qua lịch tái khám định kỳ. Chính sự chủ quan này khiến họ phát hiện tái phát hoặc di căn quá muộn, làm giảm khả năng kiểm soát bệnh. Một số người khác lại chọn cách "chịu đựng" các tác dụng phụ như buồn nôn, mệt mỏi, sụt cân mà không thông báo cho bác sĩ, dẫn đến biến chứng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không hiếm trường hợp nghĩ rằng sau phẫu thuật hay hóa trị là đã "khỏi hẳn", nên lơ là việc theo dõi lâu dài, trong khi thực tế ung thư cần được kiểm soát liên tục.

Sai lầm trong tiếp nhận thông tin

Thời đại mạng xã hội phát triển kéo theo vô số luồng thông tin thiếu kiểm chứng. Không ít bệnh nhân bị cuốn vào những quảng cáo hấp dẫn như "chữa khỏi ung thư 100%", "không cần hóa trị"... mà quên mất rằng y học hiện đại đến nay chưa có phương pháp nào đảm bảo điều đó. Việc tin tưởng mù quáng vào thông tin trôi nổi có thể khiến bệnh nhân bỏ qua điều trị chuẩn mực. Đồng thời, nhiều người lại ngại đặt câu hỏi cho bác sĩ, không hiểu rõ tình trạng bệnh của mình, dẫn tới tự suy diễn và áp dụng sai cách điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chiều, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong điều trị ung thư, người bệnh cần giữ thái độ lạc quan, tin tưởng và tuân thủ đúng phác đồ của bác sĩ, duy trì lối sống khoa học, đồng thời chọn lọc thông tin từ nguồn uy tín thay vì tin theo lời đồn đoán. "Ung thư không phải là dấu chấm hết, nhưng cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt đúng lúc và đúng cách", anh nhấn mạnh.

Chân dung bác sĩ 14 năm đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Bác sĩ Nguyễn Văn Chiều sinh năm 1984, hiện là Thạc sĩ chuyên ngành Ung thư, đang công tác tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt 2. Anh tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Nguyên năm 2008, sau đó từng giảng dạy tại Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang.

Từ năm 2011, anh theo học chuyên khoa sơ bộ ung thư tại Đại học Y Hà Nội và thực tập tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở Quán Sứ – Hà Nội, chính thức bắt đầu sự nghiệp trong ngành ung bướu. Sau giai đoạn công tác tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ, anh tiếp tục theo học cao học chuyên ngành Ung thư (2016–2018) tại Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Chiều có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị ung thư.

Năm 2023, anh chuyển về Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt làm việc. Tại đây, bác sĩ Chiều tham gia điều trị hóa chất, thuốc đích, miễn dịch và thăm khám các bệnh lý như ung thư tuyến giáp, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày.



Với hơn 14 năm gắn bó trong lĩnh vực ung bướu, bác sĩ Chiều không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức hiện đại, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và điều trị ung thư.

