131 người nhập viện sau tiệc tân gia ở Gia Lai: Đình chỉ 2 tháng nhà hàng

Ngày 4/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), đơn vị cung cấp bữa tiệc tân gia cho ông K.Đ. khiến 131 người nhập viện.

Nhiều người nhập viện sau bữa tiệc (Ảnh: N.N)

Sau khi kiểm tra, đoàn đã xử lý vi phạm hành chính hộ bà Hiền số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra, đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống 2 tháng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền đã vi phạm: kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực ba bước; không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống - đã qua chế biến; không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn.

Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở khắc phục những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm nêu trên, đồng thời liên hệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, trưa 28/8, ông K.Đ. (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, Gia Lai) mời 220 người đến dự tiệc mừng tân gia. Thực đơn gồm bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram; bò nhúng khổ qua; gà quay mật ong; xôi song hỷ; heo xào sả ớt; gỏi bắp bò; lẩu hải sản, bún tươi; bia, sữa chua, nước ngọt và đá lạnh.

Khoảng 18h cùng ngày, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, đau đầu. Một số người mang thức ăn còn dư về cho gia đình sử dụng, sau đó xuất hiện triệu chứng tương tự.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai, 131 bệnh nhân phải nhập viện điều trị, trong đó Trung tâm Y tế Phú Thiện tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa tiếp nhận 73 bệnh nhân. Tất cả đều được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.



