13 điều thiết thực, dễ áp dụng khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn

Cuộc sống tràn ngập niềm vui là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước.

Có rất nhiều cách để đạt được những gì mà ta muốn, và hạnh phúc cũng đến từ những điều thật nhỏ bé, giản đơn.

Với bài viết này, bạn sẽ tìm ra 13 điều thiết thực, dễ áp dụng trong cuộc sống của chính bạn để tận hưởng những điều tuyệt vời, để cảm thấy hạnh phúc hơn và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng sẽ giúp bạn thoát khỏi trạng thái làm việc quá sức hay nhàm chán trong mọi việc.

Hãy dành trọn thời gian đọc tất cả những gợi ý dành cho bạn và áp dụng nó để cải thiện cuộc sống của mình bắt đầu từ ngày hôm nay.

Học cách nói "YES" và "NO"

Điều đầu tiên là học cách nói"YES" và "NO" đúng thời điểm.

"Yes" là từ có sức mạnh kì diệu – Nói "Yes" không phải để tạo áp lực cho bản thân mà qua đó, bạn sẽ có thêm động lực và thái độ tích cực để đối diện với những mục tiêu đã đặt ra.

Nhưng, phần lớn chúng ta lại ngại nói Yes" vì nhiều lí do – sợ thất bại hoặc cảm thấy bất an, mơ hồ về tương lai. Bạn hãy nói "Yes" để không phải bỏ lỡ cơ hội, niềm vui, những bài học và món quà bất ngờ mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong giao tiếp, sự tôn trọng đối với người khác là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên sự tôn trọng không phải là lúc nào cũng đồng ý với điều người khác nói.

Có những lúc ta cũng phải biết "Say No" và từ chối khéo léo để tránh phiền hà và áp lực cho mình.

Yêu thương bản thân mình nhiều hơn

Cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan khiến bạn chịu những áp lực rất lớn.

Thế nên hãy dành thời gian để yêu thương và chăm sóc bản thân, vì có một thực tế giản đơn là nếu bạn không biết chăm sóc bản thân mình thì cũng không thể chăm sóc tốt cho người khác.

Ngay từ bây giờ, hãy lắng nghe cơ thể của bạn: Bạn có thấy lo lắng, mệt mỏi, bạn có muốn ăn một thứ gì đó, nghe một bản nhạc yêu thích, hay sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Đôi khi chỉ đơn giản là có một giấc ngủ ngon mà không phải lo lắng bất cứ điều gì, đi thật xa để thoát khỏi văn phòng bận rộn và tìm một góc nhỏ yên bình để tĩnh lặng...

Dù là điều gì thì đây cũng chính là lúc bạn cần quan tâm nhiều hơn cơ thể của mình, đừng "bỏ rơi" nó vì sau cùng thứ gắn bó nhất với bạn cũng chỉ là bạn mà thôi.

Và hãy tin rằng bạn làm việc đó không phải là vì "nên" làm mà là "cần" phải làm để giúp cho chính mình khỏe mạnh.

Tạo ra "bucket list" – Hành trình trở về chính mình

"Bucket list" đơn giản là một danh sách tất cả mục tiêu mà bạn muốn đạt được, những ước mơ, trải nghiệm sống mà bạn muốn thực hiện trước khi chết.

Hãy tạo ra "bucket list" của mình, để tối đa hóa khoảnh khắc đáng nhớ, và giúp ta sống một cách có ý nghĩa nhất, tránh được cảm giác ngỡ ngàng trước dòng chảy của thời gian, cảm nhận những thứ giá trị nhất trong cuộc đời mình.

Đọc "nó" mỗi ngày, mỉm cười mỗi khi bạn làm được một điều trong danh sách đó. Và giờ cuộc sống của bạn đã trở nên thú vị hơn rồi đấy!!!

Tập thể dục thường xuyên

Có rất nhiều người đã thay đổi cuộc sống bằng cách yêu thích một bộ môn thể thao nào đó. Mỗi sáng thức dậy, hãy thử chạy bộ 1 vòng trong công viên, tận hưởng không khí buổi sáng ban mai và bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Thay đổi thói quen

Đơn giản là nghĩ về một món ăn mới cho bữa tối của mình hay thay vì trở về nhà ngay sau giờ tan làm thì bạn có thể đi gặp một người bạn lâu ngày để lắng nghe những suy nghĩ của họ…

Những mảnh ghép khác nhau trong cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và chắc chắn bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ.

Hướng ngoại nhiều hơn

Tất cả chúng ta đều đang sống trong guồng quay của công việc, ở nơi thành phố ồn ào, thiếu đi sự yên bình và không khí trong lành.

Hãy nghĩ cuộc sống của bạn chỉ còn là những ngày tháng cuối cùng, hãy dành thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời cùng gia đình, bạn bè… Bởi cuộc sống là tận hưởng những gì tự nhiên nhất!

Sống theo cách riêng của bạn

Bạn cần dành thời gian thư giãn để thay đổi cảm xúc và tâm trạng theo hướng tích cực.

Đồng ý ngay nếu có lời mời ngẫu hứng từ một ai đó như đi xem một bộ phim, tham gia một buổi dã ngoại hoặc đi dạo trong công viên.

Rời xa công nghệ

Công nghệ ngày càng phát triển, các thiết bị hiện đại hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống tuy nhiên chúng ta phải kiểm soát để không quá bị lệ thuộc vào nó.

Thay vì xem một bộ phim ở nhà, bạn hãy đến xem một triển lãm nghệ thuật. Hãy đến thăm một ai đó hoặc đọc một cuốn sách mà bấy lâu nay bạn đã bỏ quên nó.

Chọn lựa theo ý muốn của bản thân

Cứ đi là sẽ đến. Trước khi bắt đầu một kì nghỉ mọi người đều lên kế hoạch cho mỗi ngày sẽ làm gì, đi những đâu.

Nhưng bạn hãy thử quên kế hoạch đó đi. Không cần bản đồ, không cần xem đồng hồ, không cần phải đọc những bài đánh giá của người khác.

Hãy đến bất kì nhà hàng nào mà bạn cảm thấy thú vị với bạn khi nhìn vào, ngồi xuống và chọn món ăn mình muốn.

Theo đuổi điều mới mẻ

Đừng bao giờ mong chờ người khác làm điều gì đó cho bạn.

Tất cả chúng ta đều muốn làm mọi thứ với bạn bè của mình, nhưng đôi khi vì không có chung sở thích nên điều đó không còn thú vị. Hãy nhớ rằng, thời gian không chờ bất kỳ ai nên đừng vì những điều đó mà không thử.

Bạn sẽ thấy cảm ơn chính bản thân mình vì đã làm được mọi thứ và sẽ có những câu chuyện hay để kể cho người thân, bạn bè.

Tự thưởng cho bản thân mình

Điều này chỉ dành cho bạn và chính bạn mà thôi. Bạn đã có một ngày làm việc tốt khi mọi thứ bạn lên kế hoạch đều đã được hoàn thành.

Và bây giờ…hãy chiều chuộng bản thân mình. Phần thưởng mang cho ta sức mạnh, có thể là một cây kem mát lạnh trong mùa hè nóng bức hay đơn giản là lắng nghe bản nhạc tình ca trong góc quán café quen.

Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác

Giúp đỡ người khác là một trong những điều cũng có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Điều đó giúp bạn có suy nghĩ một cách tích cực và lan truyền hạnh phúc cho người khác.

Việc sẵn sàng giúp đỡ người khác, kể cả những hành động nhỏ nhất có thể khiến bạn vui và hạnh phúc hơn. Chính những điều nhỏ nhặt này cũng làm nên điều kỳ diệu cho người khác.

Ngủ đủ giấc

Nghiên cứu cho rằng khi không ngủ đủ giấc, chúng ta khó nhận thức hơn, không thể ghi nhớ hay tập trung hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, thời gian ngủ tùy thuộc vào nhu cầu của từng người. Ví dụ bạn cần trung bình hơn 8 giờ để ngủ, tuy nhiên khi bạn làm việc nhiều hơn nên bạn có thể ngủ nhiều hơn.

Khi bạn ngủ đủ giấc, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và tận hưởng cuộc sống theo cách bạn muốn.

Còn chần chờ gì nữa…Tại sao bạn không thử?