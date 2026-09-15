12 xe tạm dẫn đầu bình chọn CCA 2026 sau 1 tuần: Xpander bất ngờ vươn lên, Jaecoo J5 thắng lớn, Geely bám sát nút nhiều hạng mục

Sau một tuần mở cổng bình chọn, Car Choice Awards 2026 ghi nhận cuộc đua sôi động ở cả 12 hạng mục. Kết quả bước đầu cho thấy 12 mẫu xe đang tạm thời dẫn đầu các hạng mục, phản ánh phần nào thị hiếu và sự lựa chọn của người tiêu dùng.

* Số liệu update đến 14h ngày 08/09/2026.

Hyundai Creta - Xe Gia đình 2026 (Hạng dưới 600 triệu đồng)

Cuộc đua ở nhóm xe gia đình dưới 600 triệu đồng đang diễn ra sít sao nhất ở nhóm dẫn đầu. Hyundai Creta hiện tạm đứng số 1 với 18.934 lượt bình chọn, chỉ nhỉnh hơn Mitsubishi Xpander 60 lượt. Honda City, VinFast VF 5 và Hyundai Stargazer cũng đang bám đuổi phía sau, khiến thứ hạng có thể thay đổi trong những ngày tới.

5 ứng viên giải thưởng Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Hyundai Creta là một SUV/crossover cỡ B với gầm cao và khoang cabin rộng rãi, phù hợp cho những gia đình cần một chiếc xe linh hoạt hơn cho cả di chuyển trong phố lẫn các chuyến đi ngoại thành ngắn ngày. Giá bán từ 599 triệu đồng giúp gia đình dễ dàng tiếp cận một mẫu xe gầm cao đô thị ở đúng ngân sách dưới 600 triệu.

Hyundai Creta mới có thiết kế hiện đại, bắt mắt hơn hẳn bản cũ. Ảnh: Đại lý

Ở mức giá khởi điểm 599 triệu đồng của phiên bản Tiêu chuẩn, xe dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số iVT - cấu hình vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhịp di chuyển đô thị hằng ngày. Tiện nghi bản Tiêu chuẩn được trang bị màn hình giải trí 8 inch, dàn âm thanh 6 loa, vô lăng bọc da và điều hòa không khí chỉnh cơ. Về an toàn, bản Tiêu chuẩn có 2 túi khí cùng các hệ thống cơ bản như ABS, EBD, cân bằng điện tử và camera lùi.

Toyota Innova Cross - Xe gia đình 2026 (Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng)

Toyota Innova Cross đang tạm dẫn đầu nhóm xe gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng với 18.955 lượt bình chọn. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách an toàn khi Mazda CX-5 đã có 18.712 lượt, trong khi Honda HR-V và Hyundai Tucson lần lượt đạt 18.379 và 18.360 lượt. Chỉ riêng khoảng cách 19 lượt giữa HR-V và Tucson cũng cho thấy cuộc đua trong nhóm này đang rất sát sao.

5 ứng viên giải thưởng Xe gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Toyota Innova Cross là mẫu MPV cỡ trung với cấu hình linh hoạt 6 hoặc 7 chỗ, cho phép gia đình chọn giữa ghế cơ trưởng hàng 2 riêng biệt để tăng sự thoải mái, hoặc cấu hình 7 chỗ để tối đa hóa khả năng chở người.





Xe có hai lựa chọn động cơ: xăng 2.0L hoặc bản hybrid 2.0L, mang lại sự linh hoạt giữa vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Sự yên tĩnh khi vận hành thuần điện cũng là điểm cộng của xe khi sử dụng gia đình trong phố. Ở bên trong, xe có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại, nổi bật là màn hình giải trí 10.1 inch phục vụ nhu cầu kết nối, giải trí của cả gia đình trên xe, cùng kính trời toàn cảnh. Sự an toàn cũng được chú trọng với gói Toyota Safety Sense có mặt trên phiên bản HEV cao cấp nhất; các phiên bản 2.0G và 2.0V dùng chung gói an toàn cơ bản gồm 6 túi khí, ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử và camera 360 độ tùy bản.

Honda CR-V - Xe gia đình 2026 (Hạng 1-2 tỷ đồng)

Honda CR-V đang chiếm vị trí dẫn đầu ở nhóm xe gia đình 1-2 tỷ đồng với 13.011 lượt bình chọn. Phía sau, Subaru Forester, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival và Ford Everest tiếp tục tạo nên thế bám đuổi, cho thấy lựa chọn của người dùng ở nhóm xe gia đình cao hơn đang được chia khá đều giữa SUV và MPV.

5 ứng viên giải thưởng Xe gia đình 2026 - Hạng 1-2 tỷ đồng tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Honda CR-V e:HEV RS là phiên bản hybrid cao cấp nhất của dòng CR-V, mang đến trải nghiệm khác biệt rõ rệt ngay từ những chuyến đi ngắn hằng ngày so với các bản xăng cùng dòng. Điểm nổi bật ở vận hành là hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện cùng hộp số e-CVT, mang lại phản ứng ga vọt lẹ ngay cả khi tăng tốc từ tốc độ thấp, cùng mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hơn đáng kể cho những hành trình dài.

Honda CR-V là mẫu xe hài hòa cả về thiết kế lẫn công năng sử dụng. Ảnh: Honda Việt Nam.

Khoang cabin thể thao với ghế da đen chỉ khâu đỏ, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, cửa sổ trời toàn cảnh cùng dàn âm thanh Bose 12 loa, mang lại trải nghiệm khác biệt cho cả khoang lái và hành khách. Về an toàn, hệ thống Honda Sensing đầy đủ đảm bảo lớp bảo vệ chủ động toàn diện, tạo sự tự tin cho gia đình cả trên cao tốc lẫn khi di chuyển hằng ngày trong phố.

Toyota Alphard - Xe gia đình 2026 (Hạng 2-5 tỷ đồng)

Ở nhóm xe gia đình 2-5 tỷ đồng, Toyota Alphard đang tạo lợi thế với 13.390 lượt bình chọn. BYD M9 là đối thủ bám đuổi đáng chú ý, trong khi Lexus RX, Volkswagen Viloran và Volvo XC90 tiếp tục cạnh tranh ở nhóm phía sau. Diễn biến này cho thấy ngay cả ở phân khúc xe gia đình cao cấp, lựa chọn của cộng đồng cũng đang trải rộng giữa MPV và SUV.

5 ứng viên giải thưởng Xe gia đình 2026 - Hạng 2-5 tỷ đồng tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Toyota Alphard là lựa chọn theo đuổi rõ nét nhất triết lý biến chiếc xe thành một không gian di chuyển riêng tư cho gia đình. Điểm nhấn nằm ở hàng ghế thương gia thứ hai, nơi hành khách có thể tận hưởng không gian rộng rãi và trải nghiệm di chuyển mang đậm chất limousine. Khả năng cách âm chủ động góp phần tạo nên khoang cabin tĩnh lặng, phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc những gia đình đề cao sự kín đáo.

Toyota Alphard nổi bật với hàng ghế thương gia, hướng đến trải nghiệm riêng tư và thoải mái cho người ngồi phía sau. Ảnh: Toyota, Đại lý

Bên cạnh trải nghiệm tiện nghi, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense mang đến các tính năng hỗ trợ cần thiết cho người lái, trong bối cảnh một mẫu MPV cỡ lớn thường được sử dụng cho những hành trình dài cùng nhiều thành viên. Với giá niêm yết 4,415 tỷ đồng, Alphard hướng đến những gia đình đặt ưu tiên cao nhất vào sự riêng tư, không gian hàng ghế sau và trải nghiệm di chuyển êm ái, tĩnh lặng.

Jaecoo J5 SHS-H - Xe hybrid mới của năm (Hạng phổ thông)

Nhóm xe hybrid mới dưới 1 tỷ đồng đang chứng kiến sự nổi lên rõ nét của các thương hiệu Trung Quốc. Jaecoo J5 SHS-H hiện tạm dẫn đầu, theo sau là Geely EX5 EM-i và Omoda C5 SHS-H, trong khi Hyundai Tucson HEV và Kia Sportage HEV xếp ở hai vị trí còn lại. Cục diện này cho thấy những mẫu hybrid mới từ Trung Quốc đang nhanh chóng thu hút sự chú ý trong một phân khúc vốn trước đây chủ yếu do các thương hiệu Nhật, Hàn chiếm ưu thế.

5 ứng viên giải thưởng Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Hai phiên bản Premium và Flagship của mẫu xe hybrid Jaecoo J5 SHS-H sở hữu mức giá lần lượt là 669 triệu và 749 triệu đồng. Thực tế, đây là mức chi phí khá cạnh tranh khi đặt lên bàn cân cùng các đối thủ khác.

Jaecoo J5 SHS-H có giá từ 669 triệu đồng chưa bao gồm ưu đãi. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Mẫu phương tiện này sử dụng hệ thống truyền động kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.5L cùng mô-tơ điện. Tổng công suất của toàn bộ khối động cơ đạt mức tối đa 221 mã lực. Nhờ vậy, chiếc xe có khả năng tăng tốc mượt mà từ 0-100 km/h trong thời gian 7,9 giây. Ngoài sức mạnh, Jaecoo J5 SHS-H còn sở hữu phạm vi hoạt động đáng chú ý. Mẫu xe hybrid đạt phạm vi vận hành kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm NEDC.

Mazda CX-90 HEV - Xe hybrid mới của năm (Hạng cao cấp)

Nếu nhóm hybrid phổ thông đang nghiêng về các mẫu xe mới đến từ Trung Quốc, cuộc đua ở nhóm cao cấp lại đang diễn ra theo thế giằng co giữa nhiều thương hiệu. Mazda CX-90 HEV hiện tạm dẫn đầu với 12.921 lượt bình chọn, nhỉnh hơn Honda CR-V e:HEV RS với 12.872 lượt và Volvo XC90 với 12.689 lượt. Lynk & Co 900 PHEV và Hyundai Palisade HEV tiếp tục bám đuổi phía sau.

5 ứng viên giải thưởng Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Mazda CX-90 chính thức ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 6 với 3 phiên bản. Trong đó, hai bản xe hybrid có mức giá khởi điểm từ 1,899 tỷ đồng. Đây là mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Mazda. Về vận hành, cấu hình động cơ sử dụng máy xăng 3.3L tăng áp I6 kết hợp mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Ngoài ra, xe còn đi kèm 3 chế độ lái khác nhau.





Jaecoo J5 EV - Xe thuần điện mới của năm

“Xe thuần điện mới của năm” đang là một trong những hạng mục khó đoán nhất khi 5 ứng viên đại diện cho nhiều cách tiếp cận khác nhau với xe điện, từ mẫu xe đô thị nhỏ gọn đến những CUV chú trọng công nghệ và trải nghiệm. Sau một tuần bình chọn, Jaecoo J5 EV đang tạm dẫn đầu với 4.237 lượt, nhưng khoảng cách với nhóm phía sau chưa đủ lớn để tạo ra một vị trí an toàn.

5 ứng viên giải thưởng Xe thuần điện mới của năm tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Jaecoo J5 EV Flagship nổi bật trong Top 5 ở sự chênh lệch khá đáng chú ý giữa giá bán và lượng trang bị. Ở nhóm CUV điện cỡ B, mẫu xe gây chú ý khi sở hữu mức giá tương đối dễ tiếp cận, trong khi danh sách trang bị lại có nhiều điểm thường được kỳ vọng ở những mẫu xe cao hơn.

Jaecoo J5 EV Flagship là mẫu SUV thuần điện hướng đến trải nghiệm sử dụng đa dụng với không gian rộng và cấu hình trang bị đáng chú ý. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nằm ở loạt trang bị như màn hình kép 12,3 inch, camera 540 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và các tính năng hỗ trợ lái ADAS. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 208 mã lực, pin 58,9 kWh và hỗ trợ sạc nhanh DC, tạo nên một cấu hình đáng chú ý trong phân khúc. Với giá niêm yết 749 triệu đồng, cùng mức ưu đãi đưa giá xuống 599 triệu đồng, J5 EV Flagship đáng chú ý ở nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc CUV điện gia đình với mức trang bị cao trong tầm tiền.

Omoda C5 - Xe mới trang bị nổi bật của năm

Ở hạng mục “Xe mới trang bị nổi bật của năm”, cuộc cạnh tranh đang tập trung vào nhóm xe Trung Quốc khi Omoda C5 và Jaecoo J5 tạm thời chiếm hai vị trí dẫn đầu. Phía sau là Lynk & Co 900, Lynk & Co 02 và Geely EX2. Cục diện này cho thấy cuộc đua không chỉ nằm ở số lượng trang bị, mà còn ở cách mỗi mẫu xe đưa công nghệ vào trải nghiệm sử dụng thực tế.

5 ứng viên giải thưởng Xe mới trang bị nổi bật của năm tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Omoda C5 gây chú ý ở cách đưa công nghệ hỗ trợ người lái trở thành một phần khá rõ trong cấu hình xe. Thay vì chỉ bổ sung một vài tính năng an toàn cơ bản, bản cao được trang bị gói ADAS với 16 tính năng, bao phủ nhiều tình huống thường gặp khi di chuyển.

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Camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và phanh khẩn cấp tự động giúp C5 có một lớp hỗ trợ khá toàn diện quanh người lái. Bên cạnh đó, màn hình kép, điều hòa tự động hai vùng và âm thanh Sony hoàn thiện phần tiện nghi trong cabin. Điểm đáng chú ý của C5 nằm ở việc công nghệ không chỉ tập trung vào một khu vực, mà được phân bổ xuyên suốt quá trình sử dụng, từ hỗ trợ lái đến những tiện nghi người dùng tiếp xúc mỗi ngày.

Mitsubishi Xpander - Xe dịch vụ cho hành khách của năm

“Xe dịch vụ cho hành khách của năm” đang là một trong những hạng mục có lượng bình chọn cao nhất CCA 2026, đồng thời chứng kiến màn bám đuổi đáng chú ý giữa hai cái tên quen thuộc và mới nổi. Mitsubishi Xpander hiện vươn lên dẫn đầu với 23.207 lượt bình chọn.

5 ứng viên giải thưởng Xe dịch vụ cho hành khách của năm tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Mitsubishi Xpander đại diện cho nhóm xe dịch vụ phổ biến, nơi sự thuận tiện của hành khách cần được duy trì trong những chuyến đi diễn ra liên tục mỗi ngày. Thiết kế 7 chỗ, cửa mở rộng và khoảng không tương đối thoáng giúp hành khách dễ tiếp cận các hàng ghế, trong khi cách bố trí cabin phù hợp với nhiều kiểu hành trình.

Với những chuyến đi dài, sự thoải mái không chỉ đến từ kích thước ghế. Không gian để chân, khả năng điều hòa tới các hàng ghế sau và cách bố trí các vị trí ngồi ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác của hành khách trong suốt chuyến đi. Xpander tập trung khá rõ vào những yếu tố này thay vì chạy theo các trang bị mang tính trình diễn.

VinFast VF 3 - Xe GenZ của năm

VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu hạng mục “Xe GenZ của năm” sau một tuần mở cổng bình chọn CCA 2026. Đây cũng là mẫu xe từng được vinh danh ở chính hạng mục này tại CCA 2025, cho thấy sức hút của VF 3 với nhóm người dùng trẻ vẫn đang được duy trì trong mùa giải năm nay.

5 ứng viên giải thưởng Xe GenZ của năm tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

VinFast VF 3 là mẫu có mức giá dễ tiếp cận nhất trong Top 5 xe GenZ, với giá niêm yết 302 triệu đồng. Đây cũng là một trong những cái tên dễ nhận diện nhất nhờ thiết kế “hộp vuông” khác biệt.

Kiểu dáng cá tính là một trong những yếu tố giúp VF 3 phù hợp với người trẻ muốn chiếc xe đầu đời có thể thể hiện phong cách riêng. Thay vì đi theo hướng trung tính, mẫu xe điện mini tạo dấu ấn bằng ngoại hình vuông vức, dễ nhận biết và có nhiều không gian cho người dùng cá nhân hóa. Bên cạnh thiết kế, mức giá 302 triệu đồng giúp việc tiếp cận ô tô trở nên dễ dàng hơn với nhiều người trẻ. Cách vận hành đơn giản của xe điện cũng phù hợp với những người lần đầu làm quen với ô tô.

VF 3 thắng giải Xe GenZ của năm tại CCA 2025. Ảnh: VCCorp.

Geely EX2 - Xe cho phái nữ của năm

Geely EX2 tiếp tục giữ vững ngôi đầu hạng mục Xe cho phái nữ của năm với 17.109 phiếu bầu, xếp trên VinFast VF 2 (17.008 phiếu, chênh 100 phiếu). VinFast VF 3, VinFast VF 5 và Lynk & Co 02 bám đuổi phía sau.

5 ứng viên giải thưởng Xe cho phái nữ của năm tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Geely EX2 nổi bật ở cách mẫu xe này giải quyết khá nhiều nhu cầu thường gặp của phụ nữ khi tự lái. Thiết kế hatchback nhỏ gọn, nội thất tối giản tạo cảm giác dễ làm quen, trong khi kích thước 4.135 mm và bán kính quay vòng hẹp giúp việc luồn phố, quay đầu hay tìm chỗ đỗ bớt áp lực. 34 vị trí chứa đồ và khoang chứa phía trước 70 lít cũng là những chi tiết thực dụng, đặc biệt hữu ích khi người dùng thường mang theo nhiều vật dụng cá nhân.

Geely EX2 có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển và đỗ xe trong đô thị. Ảnh: Tasco Auto

Nhưng EX2 không dừng ở một chiếc xe dễ lái. Mô-tơ 115 PS, mô-men xoắn 150Nm và pin 39,4 kWh cho quãng đường 395 km NEDC giúp xe đủ khả năng đáp ứng cả những hành trình ngoài đô thị, trong khi bản Max có thêm gói hỗ trợ lái nâng cao. Với giá 459-499 triệu đồng, EX2 tạo ra một lựa chọn khá rõ ràng cho phụ nữ: một chiếc xe có ngoại hình để yêu thích, kích thước để tự tin cầm lái và những tiện ích đủ thực tế để sử dụng mỗi ngày.

Mazda MX-5 - Xe chất chơi của năm

“Xe chất chơi của năm” là một trong những hạng mục có lượng bình chọn nổi bật nhất CCA 2026, và Mazda MX-5 đang tạo ra lợi thế đáng kể với 28.310 lượt bình chọn. Mẫu roadster mui trần hiện đứng đầu trước Ford Ranger Raptor V6, Volkswagen Golf, Lotus Emira và Toyota Land Cruiser FJ, cho thấy sức hút của những mẫu xe mang đậm dấu ấn cá nhân vẫn rất lớn trong cộng đồng yêu xe.

5 ứng viên giải thưởng Xe chất chơi của năm tại CCA 2026. Ảnh chụp màn hình.

Mazda MX-5 là mẫu xe mang tính biểu tượng đại diện cho phong cách sống tận hưởng đầy tính lãng mạn. Đây là chiếc xe thể thao hiếm hoi trên thị trường mở bán cả biến thể mui vải mềm và mui cứng. Thiết kế mui trần không chỉ mang lại sự tự do mà còn giúp chủ nhân phô diễn cá tính trọn vẹn.

1,4 tỷ mua Mazda MX-5- Mui gập 'cơm', màn hình không cảm ứng, nhưng người lái SƯỚNG!

Triết lý "người và ngựa hòa làm một" là linh hồn tạo nên sức hút của dòng xe chất chơi này. Xe sử dụng máy xăng 2.0L SkyActiv, đi kèm hệ dẫn động cầu sau truyền thống giúp luồn lách linh hoạt. Không chỉ thiên về hiệu năng, kiểu dáng nhỏ gọn của xe còn mang đến phong cách cực kỳ sành điệu. Đặc biệt, chủ nhân có thể dễ dàng tận hưởng những cơn gió mát khi mở mui lướt đi trên phố.

Nếu yêu thích một trong những mẫu xe đang tranh tài, độc giả có thể tham gia bình chọn trên website Better Choice Awards 2026. Bên cạnh đánh giá từ Hội đồng thẩm định, tiếng nói của cộng đồng thông qua lượt bình chọn cũng góp phần vào kết quả chung của Car Choice Awards 2026. Cổng bình chọn cho cộng đồng hiện sẽ mở đến hết ngày 20/9/2026.