12 nguyên nhân làm mất ham muốn phòng the

1. Stress

Stress là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống hiện đại. Stress làm giảm đáng kể ham muốn tình dục. Ngoài vấn đề tâm lý, nồng độ cao của adrenalin trong máu khi stress là nguyên nhân của chứng rối loạn cương dương khiến cặp đôi dù có ham muốn cũng khó để quan hệ. Để có thể làm hài hòa công việc, cuộc sống và chuyện tình dục, chúng ta cần học cách kiểm soát stress. Nếu như không thể tự mình cân bằng được những yếu tố trên, hãy tìm kiếm sự trợ giúp của bác sĩ.

2. Rượu

Một chút rượu là khởi đầu tuyệt vời cho một buổi tối nồng cháy, tuy nhiên, quá nhiều rượu lại làm cho buổi tối ấy sớm kết thúc ngay khi mới bắt đầu. Say rượu làm cho đối tác cảm thấy chán ngấy, thậm chí ghê ghê. Ngoài ra, rượu còn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý khác, chính vì vậy, giới hạn số lượng rượu uống là việc cần thiết.

Rượu là một nguyên nhân gây giảm ham muốn.

3. Rối loạn cương dương

Nam giới mắc chứng rối loạn cương dương luôn lo lắng về việc làm thế nào để có thể đạt được trạng thái cương tốt nhất và làm cho bạn tình thỏa mãn. Chính những suy nghĩ này làm giảm đáng kể ham muốn của họ. Nếu như thường xuyên bị rối loạn cương, nam giới có thể cảm thấy thực sự tự ti và từ chối những khêu gợi của bạn tình. Những lời khuyên và điều trị của bác sĩ chuyên khoa là rất cần thiết cho nam giới rơi vào khủng hoảng này.

4. Nồng độ thấp testosterone

Ở cả hai giới, testosterone là hormone quan trọng nhất kích thích ham muốn tình dục. Ở nam giới lớn tuổi, nồng độ testosterone giảm làm ham muốn tình dục cũng giảm theo. Tuy nhiên, không phải mọi nam giới đều gặp phải vấn đề này và nếu có thì mức độ giảm cũng khác nhau và không tỷ lệ với sự suy giảm của hormone sinh dục.

5. Trầm cảm

Trầm cảm làm giảm cảm giác khoan khoái về mọi mặt của cuộc sống, trong đó có vấn đề tình dục. Không những thế, thuốc điều trị trầm cảm còn làm ham muốn tình dục giảm xuống thấp hơn. Hãy trao đổi ngay với bác sĩ nếu bạn thấy vấn đề tình dục trở nên khó khăn trong quá trình điều trị bằng thuốc chống trầm cảm.

6. Do dùng thuốc

Một số loại thuốc sau có thể làm giảm ham muốn tình dục: Thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, thuốc ngừa thai (được nhắc đến trong một vài nghiên cứu), hóa trị liệu, thuốc chống HIV, thuốc được sử dụng trong điều trị phì đại tiền liệt tuyến (finasteride). Nếu việc sử dụng thuốc ảnh hưởng đến khả năng quan hệ, hãy hỏi ý kiến bác sĩ của mình để được đổi thuốc hoặc chỉnh liều phù hợp.

7. Tự ti về ngoại hình

Bạn sẽ cảm giác ham muốn dễ dàng hơn nếu bạn tự tin vào cơ thể của mình. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng giữ cho cơ thể mình thật cân đối để luôn tự tin khi đối diện cùng đối tác. Hãy từ bỏ những loại thức ăn nhanh, lối sống ít vận động để hoàn hảo cả về cảm xúc và thân hình.

8. Thiếu ngủ

Nếu ham muốn tình dục giảm sút, điều đó có thể là do bạn đang thiếu ngủ. Liệu có phải do bạn đi ngủ quá muộn hay thức giấc quá sớm? Có phải bạn có những vấn đề khi vào giấc, ngủ không ngon giấc và luôn trong trạng thái buồn ngủ? Mọi nguyên nhân làm rối loạn một giấc ngủ ngon cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện phòng the.

9. Vấn đề từ phía đối tác

Mối quan hệ với đối tác là một nguyên nhân chính ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Với nữ giới, cảm giác được gần gũi là phần chủ yếu của quan hệ lứa đôi. Ở cả hai giới, mong muốn được thỏa mãn có thể bị ảnh hưởng bởi những rạn nứt trong quan hệ như: cãi vã, cảm giác bị phản bội hay bị lừa dối.

10. Có con nhỏ

Có thêm thành viên mới thực sự là niềm vui vô bờ cho mỗi cặp vợ chồng. Khi có con nhỏ, bạn sẽ không bị mất đi ham muốn. Tuy nhiên, việc phải chăm sóc con nhỏ sẽ làm bạn không còn thời gian cho chuyện ấy.

11. Mãn kinh

Bước vào giai đoạn mãn kinh, nhiều phụ nữ cảm thấy không còn ham muốn tình dục. Ngoài ra, quan hệ tình dục ở lứa tuổi này khi âm đạo không còn được bôi trơn làm cho chị em cảm thấy đau và không còn nhiều hứng thú. Nhiều người sẽ chọn cách từ bỏ hoạt động tình dục từ giai đoạn này, tuy nhiên, số khác vẫn sẽ tìm giải pháp và tiếp tục quan hệ để duy trì tình cảm, sức khỏe và quan trọng hơn là làm thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

12. Thiếu đi cảm giác gần gũi

Sex mà không đi cùng cảm giác gần gũi giữa hai người có thể làm cho ham muốn lụi tàn dần. Nếu như có những trục trặc trong chuyện chăn gối của hai người, hãy dành nhiều thời gian cho nhau hơn, không phải để quan hệ mà hãy nói chuyện, ôm ấp và có thể mát-xa cho đối tác của mình. Những cử chỉ dù là đơn giản nhưng sẽ góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm ấm áp, tình yêu và tình dục thêm mặn nồng.