12 loại cá bổ ngang nhân sâm tổ yến, ngọt thịt, ít xương dăm, chợ Việt bán từ 40.000 đồng/kg

Trong bữa ăn gia đình, cá luôn là thực phẩm được ưu tiên nhờ dễ chế biến, giàu dinh dưỡng và phù hợp với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, không ít người e ngại cá nhiều xương, khó ăn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Thực tế, có khá nhiều loại cá ít xương, thịt dày, giá thành hợp lý, vừa tiện lợi khi nấu nướng vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng cao. Dưới đây là 12 loại cá được nhiều gia đình lựa chọn.

1. Cá basa

Đây là loại cá quen thuộc với nhiều gia đình nhờ giá dao động khoảng 40.000 - 100.000 đồng/kg. Cá basa ít xương, thịt mềm, béo nhẹ, dễ chế biến thành cá kho, cá chiên hay nấu canh chua. Khi mua nên chọn cá có thịt trắng, không có mùi lạ để đảm bảo chất lượng.

2. Cá hồi

Cá hồi gần như không có xương dăm, chỉ có xương sống lớn nên rất dễ lọc. Thịt cá mềm, béo nhẹ, giàu omega-3 tốt cho tim mạch và trí não. Giá cá hồi nhập khẩu thường cao hơn cá nội địa, nhưng các phần như bụng, đầu hay cá hồi đông lạnh có mức giá mềm hơn, phù hợp nấu canh, áp chảo hoặc kho.

3. Cá thu

Cá thu có thân dài, xương to và ít xương nhỏ. Thịt chắc, thơm, giàu đạm và chất béo tốt. Cá thu tươi thường được bán theo khúc, giá dao động từ 150.000 VNĐ/kg đến trên 400.000 VNĐ/kg, nhìn chung khá dễ mua và phù hợp cho món kho, chiên hoặc sốt cà.

4. Cá bơn

Cá bơn có thân dẹt, xương lớn, thịt trắng và mềm. Khi fillet gần như không còn xương, rất dễ ăn. Cá bơn giàu protein, ít béo, thích hợp cho người ăn thanh đạm. Giá cá bơn dao động từ 120.000 VNĐ/kg loại đông lạnh cho đến cả triệu đồng loại tươi sống cao cấp Hàn Quốc.

5. Cá chim

Cá chim có thân dẹt, xương to, thịt dày và ngọt. Loại cá này khá dễ ăn, thích hợp hấp, nướng hoặc chiên giòn. Cá chim biển thường có giá cao hơn cá chim nước ngọt, nhưng đổi lại thịt săn chắc và ít tanh.

6. Cá lăng

Cá lăng được nhiều người yêu thích nhờ đặc điểm ít xương dăm, thớ thịt săn chắc và vị ngọt tự nhiên. Loại cá này có giá trị dinh dưỡng cao, thường được chế biến thành các món quen thuộc như canh chua, kho nghệ hay om măng, vừa đậm đà vừa dễ tiêu. Nhờ chất lượng thịt tốt và độ tiện lợi khi ăn, cá lăng luôn nằm trong nhóm những loại cá được ưu tiên khi cần lựa chọn cá ít xương cho bữa cơm gia đình.

7. Cá tầm

Cá tầm có cấu trúc sụn thay vì xương cứng, vì vậy rất dễ ăn. Thịt cá béo, mềm, giàu collagen và axit amin. Cá tầm thường được dùng nấu lẩu hoặc om măng. Giá dao động từ 200.000 - 450.000 VNĐ/kg cho cá tươi sống tùy loại và kích cỡ.

8. Cá mú

Cá mú nổi tiếng với thịt dày, chắc, xương lớn và ít xương nhỏ. Đây là loại cá giàu đạm, vị ngọt tự nhiên, thường được hấp xì dầu hoặc nấu canh. Cá mú có nhiều mức giá khác nhau tùy loại và kích cỡ, từ trung bình đến khá cao đều có.

9. Cá vược

Cá vược, còn gọi là cá chẽm, có phần thịt trắng, chắc vừa phải, vị ngọt nhẹ và rất ít xương dăm nên khá dễ ăn. Nhờ kết cấu thịt không quá bở, cá vược phù hợp với nhiều cách chế biến như hấp, chiên, nấu canh hay sốt. Đây cũng là loại cá nuôi phổ biến, thường xuyên có mặt tại chợ truyền thống và siêu thị, thuận tiện để lựa chọn cho bữa ăn hằng ngày.

10. Cá tuyết

Cá tuyết nổi bật với thịt trắng, mềm, gần như không có xương dăm. Hàm lượng chất béo thấp, giàu vitamin và khoáng chất. Giá cá tuyết khá cao do phần lớn là hàng nhập khẩu, nhưng rất phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc người cần ăn nhạt, dễ tiêu.

11. Cá đù vàng

Cá đù vàng có thịt chắc, xương to, ít xương nhỏ, vị ngọt tự nhiên. Loại cá này thường được bán với giá phải chăng, dễ mua ở chợ hải sản. Cá đù vàng thích hợp kho, chiên hoặc nấu canh, là lựa chọn tiết kiệm nhưng chất lượng.

12. Cá ngừ đại dương

Cá ngừ đại dương có thớ thịt lớn, xương ít, giàu protein và omega-3. Tùy phần cá mà giá thành khác nhau, nguyên con thường dao động 190.000 - 300.000 VNĐ/kg, phi lê dao động 300.000 - 400.000 VNĐ/kg. Các phần như bụng hay thăn thường được dùng áp chảo, nướng hoặc kho. Đây là loại cá vừa bổ dưỡng vừa phù hợp cho bữa ăn gia đình hiện đại.

Tổng hợp