11 ngày sau lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Số người chết chạm mốc 1.365, gần 5.000 người vẫn đang mất tích

Công tác xác định danh tính các nạn nhân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ tại Nepal tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, trong khi chính quyền đối mặt với nhiều khó khăn kéo dài trong việc xác định danh tính người thiệt mạng, 11 ngày sau khi trận lũ lụt tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực trên cả nước.

Số người tử vong hiện đứng ở mức 1.344 người, trong khi gần 5.000 người vẫn đang mất tích, bao gồm 589 người nước ngoài, theo Cảnh sát Nepal thông báo hôm 5/9. Hơn 13.100 người đã được cứu thoát cho đến nay.

Thảm họa bùng phát do một đợt sạt lở đá và băng tuyết gần biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) vào ngày 26 tháng 8, tạo ra một đợt nước và đất đá dữ dội cuộn trôi xuống hạ lưu qua sông Bhotekoshi, tàn phá nhiều khu dân cư ở miền Bắc và miền Trung Nepal. Nhà cửa, xe cộ, đường xá, cầu cống và hạ tầng thủy điện đều bị cuốn trôi.

Ít nhất 21 người cũng đã thiệt mạng ở phía biên giới Trung Quốc, trong khi hơn 500 người vẫn mất tích ở Tây Tạng, theo các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc.

Tính tổng cộng, ít nhất 1.365 người được xác nhận thiệt mạng.

Người dân tìm kiếm đồ đạc trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 5 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Trong số những người được giải cứu hôm thứ Bảy có một phụ nữ 60 tuổi được kéo ra khỏi tầng trên cùng của một ngôi nhà bốn tầng, bị vùi lấp dưới bùn và mảnh vỡ, ở thị trấn Bidur, huyện Nuwakot. Bà đã bị mắc kẹt ở đó suốt 10 ngày.

Người phụ nữ, Chandika Shrestha, được một đội Cảnh sát vũ trang phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và được đưa đến doanh trại Maithili của Quân đội Nepal ở Trishuli để điều trị.

Cũng theo các quan chức, trong số các thi thể thu gom được ở Nepal, có ít nhất 85 trẻ em, trong khi khoảng 500 thi thể không còn nguyên vẹn. Tình trạng của nhiều thi thể đang gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh danh tính.

Huyện Chitwan ghi nhận số lượng thi thể tìm thấy nhiều nhất với 362 người, tiếp theo là các huyện bị ảnh hưởng khác bao gồm Nawalparasi Đông, Nawalparasi Tây, Nuwakot, Rasuwa, Gorkha, Dhading và Tanahun, theo Cục Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA).

Có tới 1.030 thi thể đã được chôn cất tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc thu thập mẫu ADN.

Mới chỉ có 98 thi thể được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình, theo NDRRMA.

Việc xác định danh tính người tử vong đã trở thành một thách thức lớn. Cảnh sát cho biết các thi thể bị cuốn đi xa khỏi hiện trường thảm họa và những thi thể vùi lấp lâu trong nước, bùn lầy khiến công tác nhận dạng càng trở nên phức tạp.

Cảnh sát Nepal đã bắt đầu thu thập mẫu DNA từ người thân của những người mất tích để hỗ trợ xác minh các thi thể chưa có người nhận cũng như các phần hài cốt thu gom được sau trận lũ. Thân nhân tại Nepal có thể cung cấp mẫu sinh học thông qua Bệnh viện Cảnh sát Nepal ở Kathmandu hoặc tại đồn cảnh sát huyện gần nhất.

Nguồn: Kathmandu