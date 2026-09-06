7 người mắc kẹt giữa không trung suốt 4 tiếng, cứu hộ phải tiếp cận từ nhiều phía: Kết cục gây bất ngờ

Một trò chơi cảm giác mạnh bất ngờ gặp sự cố giữa lúc đang hoạt động, khiến 7 người bị treo lơ lửng trên cao và lực lượng cứu hộ phải triển khai một phương án đặc biệt trong nhiều giờ.

Cuộc cứu hộ kéo dài suốt 4 tiếng

Sự cố xảy ra vào khoảng 23h ngày 28/8 tại Hội chợ Almería 2026 ở thành phố Almería, Tây Ban Nha. Khi trò chơi cảm giác mạnh có tên Gigant, còn được gọi là El Martillo, đang hoạt động, hệ thống bất ngờ gặp trục trặc và dừng lại giữa không trung.

Theo Europa Press, dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Almería, 7 người khi đó vẫn còn ở trên trò chơi và không thể tự xuống mặt đất. Một số nhân chứng còn cho biết họ nhìn thấy những mảnh hoặc bộ phận từ cơ cấu của trò chơi rơi xuống trước khi thiết bị ngừng hoạt động.

Một trò chơi cảm giác mạnh bất ngờ gặp sự cố giữa lúc đang hoạt động, khiến 7 người bị treo lơ lửng trên cao và lực lượng cứu hộ phải triển khai một phương án đặc biệt trong nhiều giờ. (Ảnh: Europa Press)

Tình huống nhanh chóng trở nên căng thẳng khi nhóm người bị mắc kẹt ở độ cao hàng chục mét. Cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hỏa Almería được huy động tới hiện trường, trong khi khu vực phía dưới trò chơi được kiểm soát để phục vụ công tác cứu hộ.

Theo Diario de Almería, Gigant là trò chơi có kết cấu lớn, đưa người chơi lên độ cao đáng kể. Một số thông tin ban đầu mô tả nhóm hành khách bị treo ở khoảng 50 mét, trong khi lực lượng cứu hỏa sau đó cho biết vị trí họ thực tế phải làm việc nằm ở độ cao khoảng 28 đến 30 mét.

Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở độ cao.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ ban đầu xem xét khả năng sử dụng hệ thống vận hành phụ của chính trò chơi để đưa cabin trở lại vị trí an toàn. Tuy nhiên, phương án này không được lựa chọn do chưa thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các nhân viên cứu hỏa sau đó phải sử dụng xe thang để tiếp cận những người mắc kẹt từ bên ngoài.

Một số thông tin ban đầu mô tả nhóm hành khách bị treo ở khoảng 50 mét, trong khi lực lượng cứu hỏa sau đó cho biết vị trí họ thực tế phải làm việc nằm ở độ cao khoảng 28 đến 30 mét. (Ảnh: Europa Press)

Việc đưa từng người ra khỏi ghế cũng không đơn giản. Theo thông tin được lực lượng cứu hỏa cung cấp cho Diario de Almería, hệ thống giữ hành khách cần được mở trong điều kiện đặc biệt, buộc đội cứu hộ phải thao tác ở trên cao và phối hợp với cơ cấu khí nén của trò chơi.

Một vấn đề khác xuất hiện khi những người đầu tiên được đưa ra khỏi cabin.

Mỗi hành khách rời khỏi ghế đồng nghĩa với việc trọng lượng phân bố trên cấu trúc thay đổi. Cabin có thể dịch chuyển hoặc xoay, tạo thêm rủi ro cho cả những người còn mắc kẹt lẫn nhân viên cứu hỏa đang đứng trên xe thang.

Chính vì vậy, lực lượng Bomberos del Poniente được gọi đến hỗ trợ. Hai đội cứu hộ phải tiếp cận từ những phía khác nhau để kiểm soát chuyển động của cabin và lần lượt đưa từng người xuống.

Europa Press cho biết lực lượng chức năng đã sử dụng hai xe thang trong chiến dịch giải cứu.

Một chương trình có hơn 4.000 người tham dự phải dừng lại

Sự cố còn ảnh hưởng tới hoạt động khác tại Hội chợ Almería.

Tối hôm đó, một chương trình âm nhạc điện tử với sự góp mặt của bộ đôi Mestiza đang diễn ra gần khu vực trò chơi. Theo chính quyền thành phố Almería, hơn 4.000 người đã có mặt tại sự kiện.

Trong khi hàng nghìn người phía dưới phải rời hoặc tránh xa khu vực, cuộc cứu hộ trên cao vẫn tiếp tục. (Ảnh: Europa Press)

Mestiza đã biểu diễn khoảng một giờ thì chương trình phải tạm dừng theo yêu cầu của lực lượng cứu hỏa. Nguyên nhân là công tác giải cứu đang diễn ra gần đó và cần điều kiện phù hợp để lực lượng chức năng xử lý sự cố.

Trước đó, chính quyền Almería cho biết chương trình của Mestiza dự kiến diễn ra từ 0h đến 2h ngày 29/8, nằm trong chuỗi hoạt động của Hội chợ Almería. Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 29/8 với hơn 150 hoạt động.

Trong khi hàng nghìn người phía dưới phải rời hoặc tránh xa khu vực, cuộc cứu hộ trên cao vẫn tiếp tục.

Phải tới khoảng 3h sáng 29/8, tức hơn 4 tiếng sau khi trò chơi ngừng hoạt động, người cuối cùng mới được đưa xuống mặt đất. (Ảnh: Europa Press)

Các nhân viên cứu hỏa lần lượt tiếp cận từng hành khách, cố định vị trí và đưa họ sang xe thang. Quá trình được thực hiện chậm để tránh làm cabin mất cân bằng.

Phải tới khoảng 3h sáng 29/8, tức hơn 4 tiếng sau khi trò chơi ngừng hoạt động, người cuối cùng mới được đưa xuống mặt đất.

Kết quả cuối cùng khiến nhiều người thở phào: cả 7 người đều được cứu khỏi trò chơi và không ai bị thương. Diario de Almería cho biết một cuộc điều tra sau đó được mở nhằm làm rõ nguyên nhân khiến Gigant bất ngờ gặp sự cố.

Vụ việc thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhóm hành khách phải mắc kẹt nhiều giờ giữa không trung mà còn bởi độ phức tạp của chiến dịch cứu hộ. Việc cabin có thể chuyển động khi trọng lượng thay đổi khiến lực lượng chức năng phải phối hợp từ nhiều phía, đưa từng người xuống một cách thận trọng thay vì tìm cách hạ toàn bộ trò chơi cùng lúc.

Theo Europa Press, Diario de Almería, Ayuntamiento de Almería