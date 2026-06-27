100.000 công nhân 1 hãng xe ô tô lớn sắp bị sa thải, 4 nhà máy nằm trong danh sách khai tử: Chuyện gì đây?

Đây là bước đi sống còn của hãng xe lớn nhất châu Âu nhằm duy trì sự tồn tại trước sức ép bành trướng thần tốc từ các đối thủ Trung Quốc.

Trong một nỗ lực quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến trình thắt chặt chi phí, tập đoàn Volkswagen (VW) đang lên kế hoạch cắt giảm tới 100.000 việc làm và khai tử hoạt động sản xuất tại 4 nhà máy ở quê nhà Đức. Đây là bước đi sống còn của hãng xe lớn nhất châu Âu nhằm duy trì sự tồn tại trước sức ép bành trướng thần tốc từ các đối thủ Trung Quốc.

Trước đó, gã khổng lồ có trụ sở tại Wolfsburg này đã vạch ra lộ trình cắt giảm 50.000 nhân sự tại Đức từ nay đến cuối năm 2030, đồng thời tuyên bố muốn thu hẹp quy mô sản xuất ô tô trong nước khoảng 500.000.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, kế hoạch tái cơ cấu mới nhất - được tạp chí kinh tế Manager Magazin của Đức phanh phui - có thể sẽ khiến lực lượng lao động của hãng bị thanh lọc thêm 50.000 người nữa.

Các biện pháp cải tổ mạnh tay này được tung ra ngay sau thương vụ bán đứt mảng sản xuất động cơ hàng hải Everllence cho quỹ đầu tư mạo hiểm Bain Capital của Mỹ, mang về nguồn tiền trị giá 7,4 tỷ Euro. Tổng Giám đốc (CEO) Oliver Blume hiện đang nỗ lực tinh gọn bộ máy cồng kềnh để dồn tổng lực vào mảng kinh doanh ô tô cốt lõi. Ông cũng được dự báo sẽ tiếp tục bán thêm nhiều tài sản khác để huy động tiền mặt.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), các hãng xe cựu trào của lục địa già đang bị vùi dập không thương tiếc bởi sự đổ bộ ồ ạt của các nhà sản xuất Trung Quốc - nhóm chiếm tới gần 1/10 lượng xe mới bán ra tại khu vực này trong 5 tháng đầu năm.

Phía Volkswagen từ chối bình luận về các biện pháp trên. Mọi chi tiết cụ thể dự kiến sẽ được trình lên Hội đồng giám sát của công ty vào ngày 9/7 tới.

“Mọi vấn đề cốt lõi đều phải được thảo luận và phê duyệt bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Chúng tôi không muốn cầm đèn chạy trước ô tô trong quy trình này”, đại diện Volkswagen cho biết.

Theo các chuyên gia, quyết định cắt giảm nhân sự kỷ lục và đóng cửa hàng loạt nhà máy của Volkswagen không chỉ là một chương tái cơ cấu nội bộ, mà còn là một giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Đức và cấu trúc công nghiệp của toàn châu Âu.

Tác động trực tiếp và nặng nề nhất sẽ đổ dồn lên thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội của Đức. Việc 100.000 kỹ sư và công nhân lành nghề mất việc làm, kết hợp với sự đóng băng của 4 nhà máy chủ lực, sẽ tạo ra hiệu ứng domino làm tê liệt hàng ngàn doanh nghiệp cung ứng linh kiện vừa và nhỏ vệ tinh. Wolfsburg và các thành phố công nghiệp phụ thuộc vào VW có nguy cơ rơi vào suy thoái sâu sắc, làm rạn nứt mối quan hệ vốn mang tính biểu tượng giữa nghiệp đoàn lao động và giới chủ tại quốc gia này.

Về mặt chính trị, sự thu hẹp của biểu tượng công nghiệp Made in Germany sẽ làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế số một châu Âu, tạo áp lực khổng lồ lên chính phủ trong việc định hình lại chính sách năng lượng và bảo hộ thương mại.

Bước lùi đau đớn của Volkswagen là lời thừa nhận muộn màng về sự thất bại của các hãng xe truyền thống trước làn sóng xe điện. Việc phải bán bớt tài sản và thắt lưng buộc bụng để sinh tồn cho thấy biên lợi nhuận của VW đã bị bóp nghẹt đến mức báo động. Khi anh cả của ngành ô tô châu Âu buộc phải co cụm phòng thủ, cục diện thị trường sẽ nhanh chóng bị tái định hình.

Theo: Financial Times﻿