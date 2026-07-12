10.000 giờ khổ luyện của Đất Nước Thiên Hùng Ca: Diễn viên lên sân khấu hơn 2 phút nhưng phải tập trung 200%, chạy chậm 1s cũng gây thót tim

Khoảng 100 diễn viên, 60 người phụ trách hệ thống kỹ thuật, 10.000 giờ khổ luyện,... là những con số ai cũng biết. Nhưng những câu chuyện phía sau đó còn ấn tượng và xúc động hơn nhiều.

Sau những suất diễn đầu tiên, Đất Nước Thiên Hùng Ca nhanh chóng trở thành một trong những show diễn được quan tâm nhất thời điểm này. Khán giả bước ra khỏi show thường có rất nhiều điều để nhớ: một sân khấu ngập tràn công nghệ, những lát cắt lịch sử được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, nhiều đại cảnh khiến người xem nhiều lần phải trầm trồ,...

Nhưng điều âm thầm chạm đến cảm xúc của người xem và duy trì trong suốt 75 phút là năng lượng mà các diễn viên mang lại và truyền đến khán giả. Từ những nụ cười luôn rạng rỡ, ánh mắt đầy nhiệt huyết đến những màn trình diễn bung hết sức trên sân khấu, họ khiến khán giả không chỉ theo dõi một show diễn, mà còn bị cuốn vào dòng cảm xúc của Đất Nước Thiên Hùng Ca.

Và phía sau nguồn năng lượng ấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là hơn 10.000 giờ tập luyện của hàng trăm con người, là những chấn thương nghề nghiệp, là áp lực để diễn viên cùng hàng chục kỹ thuật viên phối hợp chính xác đến từng giây trên một sân khấu vận hành bằng hàng tấn thiết bị.

Những khoảnh khắc ấn tượng cùng với chia sẻ của ê-kíp, khán giả về Đất Nước Thiên Hùng Ca (Clip: Như Hoàn)

“Chỉ diễn hơn 2 phút thôi nhưng phải tập trung 200%”

Một trong những tiết mục khiến khán giả nín thở nhất trong Đất Nước Thiên Hùng Ca là xiếc Đu Nón của nhóm 4 nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam: NSƯT Lô Thúy, Phạm Hướng, Hồng Thúy và Lưu Hường.

Đây vốn là tiết mục đã được biểu diễn trong các năm qua và từng giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, đặc biệt là Huy chương Bạc tại Liên hoan Xiếc Thế giới ở Moskva, Nga năm 2024. Tuy nhiên, để trở thành một phần của Đất Nước Thiên Hùng Ca, các nghệ sĩ phải bắt đầu một quá trình tập luyện hoàn toàn mới khi kết hợp cùng đạo diễn, diễn viên múa và toàn bộ hệ thống sân khấu.

Màn xiếc Đu Nón cùng với chia sẻ của các diễn viên trong nhóm biểu diễn (Clip: Như Hoàn)

“Chúng mình bắt đầu tập từ cuối năm 2025 - đầu năm 2026. Không chỉ tập tiết mục của mình mà còn phải ghép với các bạn múa, âm thanh, ánh sáng để có thể biểu diễn đúng như ý đồ của đạo diễn” - NSƯT Lô Thúy tiết lộ.

Nếu như trước đây - khi là một tiết mục độc lập, các nghệ sĩ chỉ cần tập trung vào kỹ thuật của riêng mình thì lần này, mọi thứ đều phải thay đổi. Mỗi động tác đều phải khớp với âm nhạc, ánh sáng và chuyển động của hàng chục diễn viên khác trên sân khấu: “Dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thôi nhưng tất cả phải phối hợp cực kỳ kỹ càng”.

Điều khiến nhiều khán giả ấn tượng là dù thực hiện những động tác có độ khó rất cao, các nghệ sĩ vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ, lôi cuốn người xem.

Theo họ, điều đó không tự nhiên mà có. Những ngày đầu, việc vừa ghi nhớ kỹ thuật, vừa bắt nhịp âm thanh, vừa biểu cảm khiến mọi thứ chưa thể nhuần nhuyễn. Chỉ sau nhiều tháng luyện tập liên tục, tất cả mới dần trở thành phản xạ.

“Khi bước lên sân khấu, chúng mình luôn muốn mình là phiên bản hoàn thiện nhất. Trên sân khấu, ai cũng mong được tỏa sáng nên những gì đẹp nhất, rực rỡ nhất đều muốn dành cho khán giả” - các diễn viên chia sẻ.

Không chỉ ấn tượng với quy mô chương trình, bản thân nhóm nghệ sĩ xiếc Đu Nón cũng chia sẻ cảm giác "wow" ngay từ lần đầu bước vào nhà hát: “Tất cả từ âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu đều rất mới mẻ và hoành tráng. Là người từng mang tiết mục đi biểu diễn ở nhiều cuộc thi quốc tế, mình luôn mong Việt Nam cũng có một sân khấu hiện đại như vậy. Khi đến đây, mình cảm thấy sân khấu và hệ thống hỗ trợ hoàn toàn đủ sức đứng cùng các nước khác”.

Việc chương trình được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội cũng mang đến niềm vui đặc biệt cho các nghệ sĩ xiếc. Họ cho biết: “Điều hạnh phúc nhất là nhiều khán giả biết đến xiếc hơn. Có rất nhiều bạn trẻ quay lại những đoạn biểu diễn của bọn mình rồi chia sẻ lên mạng. Đó là điều trước đây không phải lúc nào nghệ sĩ xiếc cũng có cơ hội nhận được”.

Các nghệ sĩ cũng hy vọng thông qua chương trình, khán giả sẽ hiểu hơn về văn hóa lịch sử dân tộc, đồng thời nhìn thấy nghệ thuật xiếc có thể góp phần kể câu chuyện lịch sử theo một cách rất khác.

Thế nhưng, phía sau phút giây rực rỡ ấy lại là những đánh đổi mà ít người biết.

Nghệ sĩ Hồng Thúy chia sẻ, trong tiết mục, cô phải dùng chính hàm răng của mình để chịu lực từ cơ thể bạn diễn. Vì vậy răng của cô cũng bị tổn hại nhất định: “Toàn bộ hàm răng của mình phải chịu lực rất lớn. Hai răng hàm dưới đã bị vỡ và phải bọc lại. Một chiếc răng hàm trên thì mất hẳn nên phải làm cầu ba răng”.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những chiếc cầu răng thường xuyên bị gãy trong quá trình tập luyện hay sinh hoạt hàng ngày: “Có những hôm đang ăn thì tự nhiên cầu răng rơi ra. Lúc ấy chỉ biết kêu lên 'Ôi chết rồi, rơi răng rồi'”.

Không chỉ hàm răng, phần cổ cũng phải gánh toàn bộ sức nặng trong những động tác treo người. Do đó để có thể thực hiện được, họ phải tập luyện từng chút một trong nhiều năm.

Khoảnh khắc của tiết mục khiến cả khán đài ồ lên

Sự ăn ý giữa các nghệ sĩ cũng là yếu tố quyết định. Đồng hành cùng nhau lên đến hàng chục năm nên họ đã quá quen thuộc và hiểu nhau: “Chỉ cần nhìn tay hay nhìn chân nhau thôi là đã hiểu người kia sắp làm gì”.

“Mặt thì vẫn cười với khán giả, nhưng trong đầu chúng tôi liên tục tính toán. Đến câu nhạc nào thì phải lên, câu nào phải xuống, đứng ở vị trí nào để không va vào bạn diễn, thời điểm nào nhấc chân, thời điểm nào tiếp đất. Chỉ hơn 2 phút thôi nhưng phải tập trung 200%, chứ không còn là 100% nữa” - các diễn viên tiết lộ.

Năng lượng, sự tươi trẻ và niềm tự hào của các diễn viên thể hiện qua từng phân cảnh

Cái khó khi vận hành “bộ máy” hơn 160 con người: Diễn viên chỉ lệch 1s thôi cũng thót tim

Nếu các nghệ sĩ có áp lực lúc tập luyện hay khi sân khấu thì với anh Tấn Lộc - Tổng điều hành kiêm quản lý biểu diễn show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca thử thách lớn nhất lại nằm ở phía sau cánh gà, cụ thể là ở cách đảm bảo việc vận hành.

Theo anh Lộc, điều khó nhất không phải là đưa hàng tấn công nghệ, thiết bị hay đạo cụ vào nhà hát, mà là khiến tất cả hệ thống ấy vận hành đồng bộ với con người: "Diễn viên sẽ có lúc khỏe, lúc mệt. Có hôm chạy ra sân khấu mất 5 giây, hôm khác lại mất 6 giây. Nhưng hệ thống cue của sân khấu thì vẫn chạy đúng thời điểm. Chỉ cần lệch một chút thôi cũng khiến mình rất thót tim”.

Anh Tấn Lộc - Tổng điều hành kiêm quản lý biểu diễn show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca

Đây cũng là lý do anh Tấn Lộc khẳng định cảm xúc của diễn viên chính là một trong những yếu tố quan trọng giữ chất lượng của chương trình. Trước và sau mỗi buổi diễn, ê-kíp đều dành thời gian trao đổi với nghệ sĩ, cùng nhìn lại những gì đã làm được và những điều cần cải thiện để giữ phong độ, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn qua từng suất diễn.

Đại diện ê-kíp cho biết có những diễn viên như diễn viên Đỗ Hoàng Chiến - vai tướng giặc Nguyên phải tập đi tập lại những cú ngã từ độ cao hơn 10m. Có những nghệ sĩ liên tục luyện tập trên dây trong nhiều tháng để tạo được sự ăn ý với bạn diễn mới. Những chấn thương trong quá trình tập là điều không ai mong muốn nhưng gần như không thể tránh khỏi.

Bên cạnh đó cũng có những cái khó như khoảng 100 diễn viên đến từ 3 lĩnh vực khác nhau: múa, võ thuật và xiếc. Đó là ba loại hình có ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau nên không dễ để tạo nên sự nhịp nhàng.

Diễn viên múa sống trong từng nhịp nhạc. Võ thuật lại vận hành theo tiết tấu tấn công - phòng thủ. Trong khi nghệ sĩ xiếc chỉ có thể bung kỹ thuật khi cảm thấy đủ an toàn. Để ba loại hình ấy cùng xuất hiện trên một sân khấu với hàng loạt chuyển cảnh, hiệu ứng và thiết bị công nghệ là bài toán không hề đơn giản.

Mỗi phân cảnh đều để lại ấn tượng với khán giả

Không chỉ vậy, phía sau mỗi lần bước ra sân khấu còn là những màn thay trang phục và chuyển hóa nhân vật trong thời gian tính bằng giây.

“Có những lúc các bạn chỉ có khoảng 30 giây để thay trang phục. Từ một người lính bước vào cánh gà, vài chục giây sau phải bước ra với khí chất của một vị quan. Các bạn chỉ có khoảng 10 giây hít một hơi thật sâu, đứng định thần trước khi bước ra sân khấu với thân phận khác.

Tôi luôn nói với các bạn rằng điều chúng ta muốn mang đến không chỉ là một sân khấu đẹp. Khán giả phải cảm nhận được hơi thở của lịch sử, phải hòa vào câu chuyện cùng diễn viên. Sự nhập vai ấy không chỉ đến từ công nghệ, mà trước hết phải đến từ chính người đứng trên sân khấu” - anh Tấn Lộc nói.

Ngoài 100 diễn viên lên sân khấu, để làm nên vở diễn còn có sự hòa hợp của hơn 60 con người khác hỗ trợ vận hành phía sau cánh gà như cơ khí, đạo cụ, phục trang đến âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hệ thống zipline,...

Vì vậy điều khiến ê-kíp tự hào nhất là chưa ai coi những khó khăn ấy là lý do để chùn bước: "Mỗi lần tôi hô 'Tất cả chuẩn bị', không chỉ 100 diễn viên mà tất cả đồng loạt vào vị trí, cùng giữ một nhịp. Chỉ khi mỗi người đều làm tốt phần việc của mình thì khán giả mới có được 75 phút trọn vẹn trên sân khấu”.

Đạo cụ tái hiện chiếc trục lúa nặng 1 tấn được các diễn viên đưa trên sân khấu

Từng trầm trồ trước show diễn nước ngoài, giờ bất ngờ với Đất Nước Thiên Hùng Ca

Đương nhiên để làm nên sự thành công của Đất Nước Thiên Hùng Ca không thể không nhắc đến sự ủng hộ của khán giả. Có một điểm thú vị là hầu hết những người từng có cơ hội xem các chương trình nghệ thuật quy mô ở nước ngoài đều bất ngờ sau buổi diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca.

Sự bất ngờ không chỉ nằm ở công nghệ hay sân khấu đa tầng, mà là cảm giác Việt Nam cuối cùng cũng đã có một show diễn đủ sức đặt lên bàn cân với những chương trình từng khiến họ trầm trồ ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Là người từng đi biểu diễn và có cơ hội xem nhiều sân khấu lớn ở trong và ngoài nước, NSƯT Quang Thắng cho biết mình ngạc nhiên và xúc động khi Việt Nam giờ đây đã có một show diễn có thể đứng cạnh nhiều chương trình quốc tế.

NSƯT Quang Thắng (đứng thứ 2 từ phải sang)

“Tôi đã đi biểu diễn ở rất nhiều nơi và cũng xem rất nhiều sân khấu hoành tráng như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ở Việt Nam có một chương trình không hề thua kém nước ngoài. Đây là điều rất mới, không chỉ với khán giả mà ngay cả những người làm nghề như chúng tôi” - NSƯT Quang Thắng nói.

Nam nghệ sĩ cũng đánh giá cao sự đầu tư về công nghệ của chương trình. Theo ông, từ hệ thống sân khấu động, màn hình LED, hiệu ứng mưa gió cho đến âm thanh, ánh sáng đều được phối hợp nhuần nhuyễn, mang lại trải nghiệm chân thực cho người xem: "Ngồi dưới khán giả nhưng mình vẫn cảm nhận được mưa gió, bão bùng ngay trên sân khấu. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một show diễn rất đáng xem”.

Bên cạnh những lời khen, NSƯT Quang Thắng cũng thẳng thắn góp ý một số chi tiết từ góc độ người làm nghề để chương trình có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong các suất diễn sau. Với ông, chính sự cầu thị đó sẽ giúp Đất Nước Thiên Hùng Ca ngày càng chỉn chu hơn.

Ở một góc nhìn khác, anh Nguyễn Đăng Quỳnh - Founder, CEO của Vitamin Network - là khán giả từng có cơ hội xem nhiều chương trình biểu diễn văn hóa, lịch sử ở nước ngoài, cho biết anh luôn mong Việt Nam cũng có một show diễn đủ quy mô để kể câu chuyện của dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Và khi xem xong Đất Nước Thiên Hùng Ca, anh thấy mong muốn này đã được hiện thực hóa.

Anh Nguyễn Đăng Quỳnh check-in vé vào show diễn

Sau khi xem xong chương trình, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là quy mô đầu tư mà còn là cách câu chuyện lịch sử Việt Nam được kể lại trong một dòng cảm xúc liền mạch, truyền đi rất nhiều cảm hứng cho người xem: “Mình cảm thấy yêu nước hơn rất nhiều. Đây không chỉ là chương trình dành cho các bạn trẻ mà cả người trưởng thành cũng rất cần xem. Nó giúp mình hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng thêm tình yêu với đất nước” .

Ngay khi chương trình kết thúc, điều đầu tiên anh nghĩ đến là sẽ giới thiệu show diễn cho những người bạn quốc tế: “Mình chắc chắn sẽ mua vé mời bạn bè nước ngoài đến xem. Nếu muốn giới thiệu về Việt Nam thì đây là một trong những cách nhanh nhất. Chỉ trong một chương trình, họ có thể hình dung được nét đẹp trong câu chuyện văn hóa lịch sử của dân tộc, đồng thời thấy được một Việt Nam hiện đại với những sản phẩm văn hóa được đầu tư bài bản”.

Trong khi đó, với cựu chiến binh Thái Khắc Thế - người từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn từ năm 1968 - cảm xúc của chú lại đến từ những phân cảnh tái hiện chiến tranh. Chú Thế cho biết mình đặc biệt xúc động khi chứng kiến những hình ảnh về sự hy sinh của các thế hệ đi trước được tái hiện trên sân khấu:

“Là một người lính, là một thương binh, mỗi lần xem những cảnh ấy tôi lại nhớ đến đồng đội đã hy sinh. Chương trình gợi lại rất nhiều ký ức và cũng khiến tôi càng tự hào hơn về chặng đường mà dân tộc đã đi qua”.

Chú Thái Khắc Thế cùng các cô chú cựu chiến binh được hỗ trợ di chuyển vào nhà hát show diễn

Theo chú Thế, điều ý nghĩa nhất là chương trình giúp thế hệ trẻ hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát của cha ông: “Tôi mong các bạn trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến cho đất nước nhưng cũng đừng quên sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Đó là cội nguồn để chúng ta có ngày hôm nay”.

Khép lại show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca, 3 khán giả thuộc ba thế hệ mang theo những cảm xúc khác nhau. Một người nhìn thấy sự trưởng thành của sân khấu Việt Nam, một người muốn giới thiệu chương trình với bạn bè quốc tế, còn một người tìm lại ký ức của những năm tháng chiến tranh. Có lẽ đó cũng là giá trị lớn nhất mà Đất Nước Thiên Hùng Ca hướng tới. Không chỉ kể lại lịch sử bằng công nghệ hay những đại cảnh hoành tráng, chương trình còn kết nối những con người khác nhau, làm công việc khác và ở các thế hệ khác nhau bằng cùng một cảm xúc về văn hóa, lịch sử và niềm tự hào đất nước.

Diễn viên Thu Quỳnh tại buổi công diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca vào ngày 10/7 vừa qua