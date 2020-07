10 siêu thực phẩm chống nhiễm trùng đường tiểu

Nước ép nam việt quất là thức uống được khuyên dùng nhiều nhất khi bạn bị UTI. Theo nghiên cứu, quả việt quất có chứa các chất ngăn chặn vi khuẩn gây nhiễm trùng dính vào các thành đường niệu. Trái nam việt quất cũng có chứa chất chống oxy hoá giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu.

Sữa chua là một loại thực phẩm có chứa probiotic, vi khuẩn tốt giúp cân bằng các vi khuẩn xấu gây ra UTI. Nó cũng cải thiện các triệu chứng của UTI. Vì vậy, bắt đầu ăn sữa chua, đặc biệt là loại không đường, để ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu.

Tỏi: Bạn có biết rằng tỏi có thể giúp ngăn ngừa UTI? Tỏi có chứa các hợp chất có thể giết chết vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiểu. Sự có mặt của allicin và các hợp chất lưu huỳnh khác trong tỏi giúp ngăn ngừa UTI do tính chất kháng khuẩn của chúng.

Vitamin C hay còn gọi là acid ascorbic, có thể chống lại các triệu chứng của UTI. Vitamin C ức chế sự phát triển của vi khuẩn và làm cho nước tiểu của bạn ít chua và có thể làm giảm nguy cơ mắc UTI. Hãy ăn các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua, cải bắp, bông cải xanh, ổi ...

Quả việt quất có chứa các hợp chất thực vật được gọi là proanthocyanidins, ngăn ngừa vi khuẩn gắn kết với các tế bào ở đường tiết niệu. Quả việt quất cũng có chứa chất chống oxy hoá tăng cường miễn dịch giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Sôcôla đen có thể ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Nó có khả năng chống lại các gốc tự do do các chất chống oxy hoá có trong chúng. Hai chất chống oxy hoá - polyphenols và flavonoids trong sôcôla đen giúp ngăn ngừa các triệu chứng của UTI.

Rượu vang đỏ có các dược tính có liên quan đến việc chữa trị nhiều bệnh. Rượu vang đỏ được khuyến cáo là một chất khử trùng và một phương thuốc chữa bệnh như nhiễm trùng đường niệu, lo lắng, đau mắt,..

Yến mạch giàu chất xơ hoà tan làm giảm khả năng bị nhiễm trùng đường tiểu. Chúng giúp ngăn ngừa các triệu chứng của UTI. Vì vậy hãy ăn yến mạch hàng ngày.

Cà chua là một loại siêu thực phẩm khác có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Cà chua có nhiều chất chống oxy hoá, vitamin và khoáng chất có thể giúp bảo vệ chống lại các triệu chứng của UTI.