10 loại cây "hút" vượng khí, rất nên trồng trong nhà

Cây xanh ngày càng được nhiều gia đình đưa vào không gian sống bởi vẻ đẹp tự nhiên và cảm giác thư giãn mà chúng mang lại. Theo Architectural Digest India , việc chọn cây và đặt cây đúng vị trí được cho là có thể "hút" năng lượng tích cực, sự thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ.

Ashna Ddhannak, chuyên gia về Vastu Shastra (khoa học kiến trúc Ấn Độ cổ đại), cho biết: "Cây xanh không chỉ là vật trang trí. Chúng còn mang đến sự hài hòa, sức sống và cảm giác bình yên cho không gian sống".

Theo đó, chuyên gia Ashna Ddhannak đã đưa ra danh sách 10 loại cây xanh rất đáng để trồng trong nhà.

1. Cây chanh

Cây chanh được xem là loại cây mang năng lượng tích cực, giúp không gian sống thêm sáng sủa và sinh động. Loại cây này còn được đánh giá cao vì được cho là có thể hóa giải những điểm chưa hài hòa trong bố trí nhà ở.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây chanh với sắc xanh và hương thơm tươi mát cũng góp phần tạo cảm giác dễ chịu, thư thái cho gia đình. Quả chanh được sử dụng làm nước giải khát hoặc gia vị cho nhiều món ăn, bài thuốc.

2. Cây dừa

Trong phong thủy, cây dừa là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng và may mắn. Cây mang năng lượng dương dồi dào, giúp xua đuổi tà khí và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Thân cây vươn dài thể hiện cho sự phát triển không ngừng và ý chí kiên cường. Mọi bộ phận của cây đều có công dụng thiết thực trong đời sống, y học và công nghiệp.

Với đặc điểm phát triển lớn, loại cây này phù hợp hơn với gia đình có khoảng sân hoặc không gian rộng.

3. Cây thông

Cây thông cũng thuộc nhóm cây có thể mang lại năng lượng tốt cho không gian sống. Màu xanh bền bỉ và dáng cây vươn cao giúp khu vực trồng cây có cảm giác tươi mới hơn.

4. Cây đàn hương

Cây đàn hương được xem là loại cây mang ý nghĩa tốt lành. Đây là một trong những cây được cho là phù hợp để đưa vào khuôn viên nhà nhằm tăng cảm giác bình an, thư thái.

Cây đàn hương mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tinh dầu từ rễ và gỗ giúp kháng khuẩn, chống viêm và thư giãn hệ thần kinh. Lá đàn hương thường dùng làm trà. Bột gỗ có công dụng làm dịu da.

5. Hương nhu tía

Hương nhu tía được xem là loại cây thanh sạch và may mắn, mang nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, giúp lan tỏa cảm giác tích cực.

Cây nên được đặt ở hướng Đông hoặc Đông Bắc của ngôi nhà. Những lá đã úa, hỏng cần được loại bỏ kịp thời vì cây héo úa bị cho là mang năng lượng không tốt.

6. Cây tre

Cây tre được cho là biểu tượng của may mắn và khả năng bảo vệ gia đình. Theo quan niệm Vastu, đặt tre ở hướng Đông được tin là có lợi cho sức khỏe; còn đặt ở hướng Đông Nam được cho là hỗ trợ tài lộc và sự thịnh vượng.

7. Hoa nhài

Hoa nhài nổi bật với hương thơm ngọt dịu, dễ tạo cảm giác thư giãn cho không gian sống, nhất là vào mùa hè. Loại cây này được biết đến với khả năng giúp giảm lo âu, đồng thời mang đến sự bình yên, tĩnh tại.

8. Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn được xem là biểu tượng của sự tích cực, lạc quan, hài hòa và tình yêu chân thành. Cây nên được đặt ở khu vực Tây Nam của ngôi nhà.

9. Cây mận

Cây mận được coi là loại cây cát tường, tượng trưng cho sức mạnh, phú quý, sang trọng. Loại cây này được cho là có khả năng thu hút sự bình an, tài lộc, đồng thời mang lại cảm giác vui vẻ và năng lượng tích cực cho gia đình.

Cây mận nên trồng ở hướng Đông Bắc.

10. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích là loại cây thường gắn với ý nghĩa sung túc và dư dả. Cây nên được đặt ở hướng Đông Nam của ngôi nhà, khu vực được xem là liên quan đến tiền bạc và sự thịnh vượng.

Nguồn: Architectural Digest India