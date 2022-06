10 điều nên làm sau 'cuộc yêu'

1. Vì sao đàn ông thường buồn ngủ sau khi quan hệ tình dục?

Đàn ông buồn ngủ sau khi quan hệ tình dục vì một số lý do, không có lý do nào liên quan đến mối quan hệ, tính cách hay do mắc chứng rối loạn tình dục.

Theo các nhà nghiên cứu, khi quan hệ tình dục, sau khi đạt cực khoái, prolactin sinh hóa được tiết ra trong cơ thể của nam giới làm thay đổi thể chất và khiến họ rất mệt mỏi.

Bên cạnh đó, do quá trình quan hệ tình dục được chia làm 4 giai đoạn, đến giai đoạn hưng phấn, đạt cực khoái, hệ thống dưới đồi và tuyến yên của cơ thể bắt đầu tiết ra nhiều hormone, trong đó có oxytocin là hormone có tác dụng giúp nam giới thỏa mãn về khoái cảm, giảm căng thẳng, stress. Khi nhu cầu đã được thỏa mãn thì cơ thể sẽ thoải mái thư giãn, theo đó giấc ngủ sẽ ập đến.

Phần lớn các cuộc "yêu" của cặp đôi thường diễn ra vào ban đêm. Khi đó cơ thể đã mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày, sau khi tiêu hao thêm năng lượng cho cuộc tình thì cũng cần phục hồi ngay, vì vậy ngủ là nhu cầu tất yếu.

Nam giới thường dễ dàng bước vào giấc ngủ sau quan hệ tình dục.

2. Ứng xử thế nào sau quan hệ tình dục?

2.1 Đừng đi ngủ ngay sau khi quan hệ tình dục

Bất kể bạn đang kiệt sức như thế nào, đừng kéo chăn lên và đi ngủ ngay sau khi quan hệ tình dục. Dù bạn có coi đó là dấu hiệu của sự hài lòng hay không, bạn gái, bạn trai, chồng hoặc vợ của bạn có thể thấy buồn vì điều đó. Họ cảm thấy bị coi thường bằng cách phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng bạn đã đạt được điều mình muốn và giờ thì chỉ cần ngủ.

2.2 Xem TV nếu không muốn nói chuyện

Nếu thấy mình đang ở trong một tình huống khó xử khi đã hoàn tất "cuộc yêu", cả hai không muốn nói điều gì, chỉ cần bật TV lên. Nằm trên giường, rúc vào người anh ấy/cô ấy và thư giãn khi bạn xem TV.

2.3 Không sử dụng điện thoại

Sau quan hệ tình dục nên có những hành động âu yếm, ôm và cười. Nếu bạn bắt đầu chơi trò chơi trên điện thoại thông minh, bạn có thể sẽ làm phiền bạn gái hoặc bạn trai của mình vì không có sự quan tâm đúng mức.

Đừng làm hỏng sự thân mật mà bạn chia sẻ với đối tác của mình bằng cách thiếu tế nhị.

2.4 Không phân tích hoặc chỉ trích "cuộc yêu"

Đừng mắc sai lầm khi đưa ra những lời chỉ trích mang tính xây dựng hoặc nói với đối tác của bạn về cách mà có thể sẽ làm tốt hơn ở những lần sau. Ngay cả những từ được lựa chọn cẩn thận nhất cũng có thể bị đưa ra khỏi ngữ cảnh trong những thời điểm tế nhị. Nếu bạn phải thảo luận về tình dục, hãy làm điều đó sau một vài ngày.

2.5 Đừng vội mặc quần áo và rời đi

Mặc quần áo và sẵn sàng rời đi ngay sau khi quan hệ tình dục có thể khiến bạn gái hoặc bạn trai của bạn cảm thấy như một người vừa bị lợi dụng. Nếu bạn đang thực sự vội vàng để đến một nơi nào đó, hãy giải thích với đối tác của bạn rằng bạn muốn ở lại, nhưng bạn không có lựa chọn nào khác.

Nên ở lại một thời gian trước khi đi ra ngoài và nếu được, hãy hủy các cuộc hẹn khác và dành thời gian cho đối tác của bạn.

Hãy dành thời gian cho bạn tình trước khi rời đi.

2.6 Không nói về những điều có thể dẫn đến tranh luận

Đừng phá hỏng một khung cảnh hoàn toàn lãng mạn bằng cách bắt đầu tranh luận với bạn đời sau khi quan hệ tình dục. Hãy kiềm chế và đợi một khoảng thời gian thích hợp hơn để nói ra những điều đó. Trừ khi khẩn cấp, hãy tránh tiếp thu ngay cả những lập luận nhỏ nhất.

Điều này đặc biệt áp dụng cho các cặp vợ chồng đã kết hôn, những người có thể muốn sử dụng thời gian rảnh rỗi để nói về một vấn đề đang chờ xử lý.

2.7 Tránh tắm ngay lập tức

Bất kể bạn đổ mồ hôi như thế nào, đừng lo lắng bằng cách tắm rửa ngay lập tức. Hãy nằm trên giường với bạn tình sau khi quan hệ tình dục.

Nói chuyện, vuốt ve, chia sẻ những câu chuyện cười và làm bất cứ điều gì cần thiết để mang lại nụ cười trên khuôn mặt người yêu của bạn. Vội vàng vào phòng tắm để tắm ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ khiến đối tác của bạn nghĩ rằng bạn đang cảm thấy mệt mỏi và bẩn thỉu.

2.8 Đừng thông báo cơn đói ngay lập tức

Mặc dù không có gì sai khi cảm thấy đói sau một buổi làm việc mệt mỏi trên giường, nhưng nó có thể trở nên vô cảm nếu đó là điều đầu tiên bạn nói sau khi quan hệ tình dục. Chờ vài phút cho đến khi bạn và đối tác thư giãn, âu yếm và tắm rửa sạch sẽ trước khi thông báo cơn đói của bạn.

2.9 Đừng hỏi bạn tình có hài lòng không?

Một người đàn ông thực sự không bao giờ hỏi một người phụ nữ rằng anh ta có làm hài lòng cô ấy hay không và ngược lại. Để lại những câu hỏi tò mò cho một ngày sau. Tập trung vào việc giữ cho đối phương của bạn mỉm cười ngay cả sau khi cả hai đã có những phút giây hạnh phúc với nhau.

2.10 Tránh ợ hơi hoặc xì hơi

Nhiều người có thể bị ợ hơi hoặc xì hơi. Cho dù chỉ mới hẹn hò hay đã kết hôn, hãy cố gắng tránh và ngăn chặn tất cả các hình thức khí thoát ra, cho dù đó là ợ hơi hay xì hơi.

Sự thân mật lãng mạn, quan tâm chăm sóc lẫn nhau sau khi ân ái như ôm ấp, mỉm cười… là những việc nên làm để duy trì hạnh phúc lứa đôi. Dù là bạn trai và bạn gái hay vợ chồng, hãy lưu ý những lời khuyên về những điều nên làm và không nên làm sau khi quan hệ.