HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050

Chi Chi
|

Đây là một vùng đất của những khả năng vô tận, vừa kỳ quặc lại vừa vô cùng tinh tế.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 1.

Đối với những ai chưa từng đặt chân đến Nhật Bản, xứ sở này tưởng chừng như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng: một vùng đất của những khả năng vô tận, vừa kỳ quặc lại vừa vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, những người từng du lịch hay thậm chí chuyển đến đây sinh sống lâu dài lại chú ý đến hàng trăm chi tiết nhỏ giúp cuộc sống thường nhật trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc sống hằng ngày không nhất thiết phải là một gánh nặng, và người Nhật biết cách sống sao cho thật tiện nghi.

TikToker Steven Wong, với biệt danh ALLSTAR STEVEN, thường xuyên đăng tải các video gây bão MXH về tất cả những điều ngẫu nhiên, độc lạ và có phần kỳ quặc ở Nhật Bản mà khi ngẫm lại thì lại cực kỳ hợp lý, chẳng hạn như khóa tủ dành riêng cho ô (dù), giỏ hàng cỡ nhỏ dành cho trẻ em trong siêu thị, hay miếng dán đặc biệt trên xe hơi của những người cao tuổi trên 75 tuổi, và còn nhiều điều thú vị khác nữa!

Nhật Bản thật tuyệt vời khi luôn biết cách làm cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn cho tất cả mọi người, và Steven đang đóng góp cho cộng đồng một điều rất tuyệt vời khi chia sẻ những giải pháp thông minh, hướng tới con người này qua các video vô cùng giải trí. Hãy cùng điểm qua những thực tế thú vị nhất về cuộc sống ở Nhật Bản từ anh ấy dưới đây:

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 2.

Quán cà phê này ở Tokyo có những người phục vụ robot được điều khiển từ xa bởi các nhân viên khuyết tật. Đối với một số người, điều này mang lại cho họ cơ hội làm việc, giao tiếp và cảm thấy được hòa nhập hơn.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 3.

Các cửa hàng ở Nhật Bản có những chiếc giỏ mua hàng cỡ nhỏ dành cho trẻ em. Đồ dùng cho trẻ em được đặt ở các kệ dưới cùng để chúng dễ lấy hơn. Trẻ em Nhật Bản thường xuyên đi mua sắm từ khi còn nhỏ.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 4.

Chiếc tủ lạnh này mở được cả hai phía! Đúng là giấc mơ thành hiện thực đối với người thuận tay trái.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 5.

Phòng vệ sinh công cộng có ghế ngồi cho trẻ em và giá treo túi.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 6.

Khi bạn trên 75 tuổi, bạn sẽ nhận được nhãn dán này. Nó cho các tài xế khác biết bạn đã lớn tuổi.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 7.

Khi đến trường học, bạn phải cởi giày và mang dép đi trong nhà. Ngoài ra còn có dép riêng để dùng trong nhà vệ sinh.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 8.

Con robot này tự vận hành một quán cà phê.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 9.

Người Nhật có lớp màng kháng khuẩn trên tay nắm cửa, nút thang máy và máy bán hàng tự động.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 10.

Có tủ khóa để cất ô ở các địa điểm công cộng.

10 bức ảnh chứng minh Nhật Bản đang sống ở năm 2050 - Ảnh 11.

Khi bạn xả bồn cầu, nước sẽ chảy ra để bạn rửa tay. Nước này sau đó được tái sử dụng để xả bồn cầu lần nữa.

Nguồn: Bored Panda

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 9/10/2026
Tags

TikToker

Tokyo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại