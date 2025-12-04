1 tuần TPHCM có hơn cả ngàn ca mắc tay chân miệng, Sở Y tế nói gì ?

Ngày 4-12, Sở Y tế TPHCM cho biết tháng 11-2025, TPHCM ghi nhận tác nhân EV71 xuất hiện trở lại liên quan đến các ca tay chân miệng nặng, cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Theo Sở Y tế, tình hình số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn TP đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, phù hợp với quy luật mùa bệnh. Cụ thể, trong tuần 47, thành phố ghi nhận 1.547 ca, tăng 15% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tích lũy đã lên tới 32.637 ca, cao hơn 64% so với năm 2024. Mặc dù không ghi nhận ca tử vong, TP đã tiếp nhận 65 ca nặng từ độ 2b trở lên. Đáng lưu ý, từ tuần 42, số ca nặng trung bình là 3 ca mỗi tuần, cao hơn giai đoạn đầu năm. Các bệnh viện tại TPHCM cũng đang tiếp nhận 640 ca chuyển từ các tỉnh thành khác, trong đó có 8 ca nặng, chiếm tới 70% tổng số ca nặng đang được điều trị tại TP.

Cảnh báo về sự xuất hiện của EV71

Sở Y tế nhấn mạnh sự xuất hiện của tác nhân EV71 là nguyên nhân chính gây lo ngại. Trong tháng 11-2025, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã xét nghiệm 18 ca nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng xác nhận chỉ bắt đầu phát hiện EV71 từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm. Điều này cho thấy sự xuất hiện của EV71 có mối liên hệ mật thiết với thời điểm số ca mắc và ca nặng đồng loạt gia tăng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần hiểu đúng về EV71. Đây là tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn, khiến diễn tiến nặng xảy ra nhanh chóng. Nhưng EV71 không phải là tác nhân mới và bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Ngành y tế nhận định đợt tăng số ca mắc lần này chưa vượt mức đỉnh dịch năm 2023 và TPHCM đã có kinh nghiệm ứng phó nhiều năm cùng với năng lực hồi sức nhi khoa mạnh mẽ. Do đó, người dân không nên hoang mang nhưng phải nâng cao mức cảnh giác, đặc biệt là theo dõi sát sao trẻ trong vòng 7–10 ngày đầu mắc bệnh.

Tăng cường đồng bộ công tác phòng chống

Trước tình hình trên, TPHCM đã siết chặt công tác phòng chống dịch ở mọi cấp độ. Tại cộng đồng và trường học, yêu cầu kiểm tra, giám sát nhà trẻ, mẫu giáo phải được tăng cường. Các cơ sở cần bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch rửa tay, hướng dẫn xử lý đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ. Yêu cầu bắt buộc là trẻ mắc bệnh phải được nghỉ học để tránh lây lan trong môi trường tập thể.

Đối với HCDC, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường, hệ thống y tế cơ sở phải siết chặt giám sát, cập nhật liên tục các ổ dịch mới phát sinh. Công tác tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế cần được triển khai và cần ban hành hướng dẫn giám sát, xử lý ổ dịch thống nhất trên toàn TP.

Tại các bệnh viện, cần sẵn sàng thu dung và điều trị các ca nặng. Các bệnh viện cần kích hoạt quy trình hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến xấu và báo cáo ca bệnh đầy đủ trên hệ thống giám sát để có dữ liệu ứng phó kịp thời.

Khuyến cáo 5 hành động quan trọng cho người dân Người dân được khuyến cáo thực hiện 5 hành động then chốt để phòng bệnh và bảo vệ trẻ: Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày. Vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và các vật dụng thường dùng. Theo dõi trẻ liên tục trong 7–10 ngày nếu trẻ mắc bệnh. Đảm bảo trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học để tránh lây nhiễm. Đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như: Giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh hoặc lừ đừ.



