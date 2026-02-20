1 thứ trên người nam thanh niên đang bé như quả vải bỗng to như quả xoài, phát hiện ung thư tinh hoàn dù KHÔNG đau, KHÔNG ngứa

Từ lạ lẫm tới vui mừng, lo lắng, ngại ngùng, lo sợ rồi hối hận. Đây là thứ tự cảm xúc mà một nam sinh viên 20 tuổi, họ Từ (Đài Loan, Trung Quốc) trải qua trong quá trình phát hiện ung thư tinh hoàn.

Bác sĩ Chu Lang-hsuan thuộc Bệnh viện Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) là người trực tiếp điều trị cho anh Từ. Ông giải thích, tinh hoàn nằm trong bìu - tức túi da treo dưới dương vật, có chức năng sản xuất tinh trùng và hormone nam testosterone. Bình thường, mỗi tinh hoàn có kích thước khoảng 3-4 cm, tương đương một quả vải nhỏ. Khi nam thanh niên họ Từ đi khám, tinh hoàn của anh đã tăng kích thước khủng khiếp từ quả vải nhỏ lên thành quả xoài.

Chính anh Từ kể lại, anh vô tình nhận ra tinh hoàn bên phải của mình lớn hơn bên trái một chút khi đang tắm. Tuy nhiên, nó không đau cũng không ngứa hay sưng đỏ nên anh chẳng mấy quan tâm, chỉ là thấy hơi lạ lẫm.

Khi tinh hoàn to lên theo thời gian, anh còn từng ngốc nghếch cảm thấy vui mừng vĩ nghĩ mình đặc biệt, được tăng kích thước bìu như một phép màu dù đã dậy thì xong từ lâu.

Thế nhưng vài tháng sau đó, anh bắt đầu lo lắng khi tinh hoàn chỉ to lên ở một bên mà càng ngày càng to bất thường. Khi mặc quần bó, anh cảm thấy vướng, khi đi lại cũng hơi khó chịu và phải dạng nhẹ chân ra. Kiểm tra bằng tay thì thấy bên to lên căng và cứng rất lạ, chỉ có điều vẫn không đau hay ngứa gì.

Anh Từ cứ lùi lịch đi khám mãi vì ngại ngùng, xấu hổ vì chưa khám nam khoa bao giờ. Anh học theo trên mạng, ngâm nước ấm, massage, thay đổi chế độ dinh dưỡng với mong muốn bên bùi này sẽ nhỏ đi nhưng vô vọng.

Chỉ khi khối sưng lớn bằng quả xoài, đến mức mặc quần rộng cũng không che được, anh mới miễn cưỡng mới đến Khoa Niệu học, Bệnh viện Đài Trung. Kết quả kiểm tra là điều anh chưa từng nghĩ đến: ung thư tinh hoàn.

Bác sĩ Chu Lang-hsuan mô tả sự tăng kích thước do ung thư tinh hoàn ở anh Từ

Khối u được phẫu thuật cắt bỏ khẩn cấp. Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận ung thư tinh hoàn hỗn hợp - loại thường gặp ở nam giới trẻ tuổi. May mắn, tế bào ung thư chưa di căn xa. Tuy nhiên, do chỉ điểm khối u trong máu cao trước mổ, bệnh nhân vẫn phải trải qua một đợt hóa trị bổ sung.

Cảnh giác với các dấu hiệu ung thư tinh hoàn?

Bác sĩ Chu cho biết mỗi người đàn ông có 2 tinh hoàn. Nếu một bên bị cắt bỏ nhưng bên còn lại khỏe mạnh, cơ thể vẫn có thể sản xuất đủ testosterone và tinh trùng. Khả năng sinh sản thường không bị ảnh hưởng đáng kể, dù trong một số trường hợp có thể giảm nhẹ.

Với trường hợp của anh Từ, sau điều trị, các chỉ số đã trở về bình thường. Anh được theo dõi định kỳ và tiên lượng khá tốt, không ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản.

Trong quá trình điều trị, anh rất hối hận vì không đi khám sớm, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu vì sao ung thư tinh hoàn lại không gây đau hay ngứa. Chính điều này khiến anh chủ quan.

Theo bác sĩ Chu, khác với viêm tinh hoàn vốn gây sưng nóng đỏ đau rõ rệt, ung thư tinh hoàn thường phát triển âm thầm. Khối u lớn dần nhưng không tạo phản ứng viêm cấp tính và không kích thích mạnh dây thần kinh đau, vì vậy người bệnh dễ bỏ qua. Đây cũng là lý do nhiều trường hợp phát hiện muộn.p

Ngoài việc một bên tinh hoàn to dần, nam giới cần chú ý nếu có các dấu hiệu ung thư tinh hoàn phổ biến như:

- Sờ thấy khối cứng hoặc cục bất thường trong tinh hoàn

- Cảm giác nặng hoặc căng ở bìu

- Hai bên tinh hoàn chênh lệch kích thước rõ rệt

- Đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc bẹn

- Ngực to bất thường do rối loạn nội tiết

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Sohu