1 thứ nước lá giúp da và tóc của chị em “trở lại thanh xuân”, ngừa ung thư, tiếc là ít người biết

Tuy là một loại quả quen thuộc của người Việt nhưng ít ai biết rằng, cây đu đủ lại có nguồn gốc từ Mexico và các khu vực phía bắc Nam Mỹ. Đến ngày nay, chúng đã trở thành một trong những loại cây được trồng nhiều nhất trên thế giới. Hầu như tất cả bộ phận của cây đu đủ đều có công dụng trong đời sống và sức khỏe.

Cụ thể, quả, hạt, lá của nó thường được sử dụng trong nhiều loại hình ẩm thực và y học dân gian. Từ lâu nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, nhiều chế phẩm từ lá đu đủ thường được sử dụng để điều trị bệnh và giúp tăng cường sức khỏe đã được thực hiện trong nhiều năm.

Đu đủ là loại trái cây quen thuộc với người Việt nhờ mùi thơm dễ chịu và lợi ích tuyệt vời.

1 thứ nước lá giúp làn da và mái tóc của chị em "trở lại thanh xuân"

Theo các chuyên gia, lá đu đủ là một vị thuốc nam quý, có khả năng phòng và chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Trong Đông y, lá có tính hàn, vị hơi đắng và có mùi hắc. Công dụng giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ tỳ và nhuận tràng. Ngoài ra, lá đu đủ có thể dùng để chữa các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, lở loét ngoài da, mụn nhọt…

Trà và chiết xuất từ lá đu đủ thường được sử dụng như một liệu pháp thay thế để giảm bớt các triệu chứng tiêu hóa khó chịu, như đầy hơi, chướng bụng, ợ chua. Lá đu đủ chứa nhiều chất xơ - một chất dinh dưỡng hỗ trợ chức năng tiêu hóa khỏe mạnh - và một hợp chất độc đáo gọi là papain.

Theo đó, chất papain nổi tiếng với khả năng phá vỡ các protein lớn thành các protein, axit amin nhỏ hơn và dễ tiêu hóa hơn. Nó còn thậm chí được sử dụng như một chất làm mềm thịt trong các công thức ẩm thực.

Nước lá đu đủ mang lại nhiều lợi ích lớn với sức khỏe.

Ngoài ra, lá đu đủ còn sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời hơn như sau:

1. Giúp ổn định lượng đường trong máu

Lá đu đủ có thể hỗ trợ trong việc ổn định lượng đường trong máu nhờ các hợp chất chống oxy hóa và khả năng kháng viêm tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy các thành phần trong lá đu đủ, như flavonoid, polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa, từ đó làm giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến đường huyết cao.

Thêm vào đó, lá đu đủ còn tăng cường hoạt động của insulin – hormone giúp điều chỉnh mức đường trong máu, giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn. Vậy nên, thường xuyên sử dụng nước lá đu đủ có thể ổn định đường huyết, phòng ngừa bệnh tiểu đường.

2. Hỗ trợ chữa rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ

Theo đó, lá đu đủ có tác dụng hỗ trợ trong việc ổn định chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, nhờ các hợp chất tự nhiên giúp điều hòa hormone và cải thiện sức khỏe tử cung. Theo y học dân gian, nó còn chứa enzyme papain cùng các chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E… có tác dụng giảm viêm và thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể.

Ngoài ra, papain còn giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và giảm sự căng thẳng của tử cung, từ đó giúp giảm các triệu chứng khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt. Các chất như alkaloid, flavonoid trong lá đu đủ cũng giúp điều hòa hoạt động của nội tiết tố, hỗ trợ cân bằng hormone estrogen và progesterone.

Hãy chăm uống nước lá đu đủ để cải thiện sức khỏe.

3. Hỗ trợ sức khỏe tóc và da đầu

Lá đu đủ có lợi cho sức khỏe tóc và da đầu nhờ các dưỡng chất, enzyme tốt, giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn và cải thiện tình trạng da đầu. Một trong những thành phần nổi bật trong lá đu đủ là enzyme papain, có khả năng làm sạch các tế bào chết và chất bã nhờn trên da đầu.

Ngoài ra, lá đu đủ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, như vitamin A, C, và E… giúp bảo vệ da đầu khỏi tổn thương do các gốc tự do, lẫn các tác động xấu từ môi trường. Những chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ việc phục hồi tóc hư tổn, làm giảm tình trạng khô xơ và chẻ ngọn.

4. Giúp làn da khỏe mạnh hơn

Enzyme papain trong lá đu đủ là thành phần nổi bật nhất, hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp loại bỏ các tế bào da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông. Điều này giúp giảm thiểu mụn và mang lại làn da sáng mịn hơn.

Bên cạnh đó, flavonoid và các chất kháng khuẩn tự nhiên trong lá đu đủ cũng làm giảm các vấn đề về da như mụn viêm, dị ứng hoặc viêm nhiễm. Chúng có khả năng làm giảm sưng đỏ, đồng thời tạo lớp bảo vệ tự nhiên cho da, ngăn ngừa nhiễm trùng và giúp da phục hồi nhanh chóng sau tổn thương.

Lá đu đủ khô được bày bán khá nhiều trên thị trường.

Cách sử dụng nước lá đu đủ

Hiện nay có rất nhiều công thức làm nước lá đu đủ từ lá tươi, lá phơi khô hay thậm chí là kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như chanh, sả... Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý một vài điều trước khi sử dụng thức uống này:

- Các chuyên gia khuyến cáo nên dùng lá đu đủ đã phơi khô để nấu nước. Lý do vì lá đu đủ tươi thường có vị rất đắng, khó uống mà còn chứa nhiều nhựa, vì vậy khi nấu nước sẽ rất khó để loại bỏ lượng nhựa này.

Trong khi đó, lá đu đủ phơi khô vừa làm mất đi nhược điểm lá tươi, vừa cho phép chúng ta quan sát được độ đậm nhạt của màu nước.

- Chuẩn bị lá đu đủ sấy khô và khoảng 2 lít nước, sau đó cho vào đun tới khi sôi rồi hạ nhỏ lửa, tới lúc nước cạn còn một nửa thì lấy ra, để nguội thì lọc bã.

- Bạn có thể cho thêm chanh, sả hoặc mật ong để làm tăng hương vị cũng như lợi ích.

