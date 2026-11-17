Tưởng chỉ là mệt mỏi do đứng nhiều hay đi lại cả ngày, dấu hiệu lạ ở mắt cá chân này thực chất lại là tín hiệu cầu cứu từ nội tạng.

Sau một ngày làm việc dài, không ít người trở về nhà và giật mình khi cởi tất ra thấy những vết hằn lõm sâu quanh vùng cổ chân, khiến đôi giày thường ngày bỗng trở nên chật chội. Đa phần mọi người thường chủ quan cho rằng đây chỉ là hiện tượng tích nước tạm thời hoặc phù nề sinh lý đơn giản. Tuy nhiên, tình trạng sưng phù mắt cá chân lại có thể là lời cảnh báo sớm từ các cơ quan nội tạng quan trọng bên trong cơ thể.

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Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ y học dinh dưỡng Liu Bo-ren (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo sưng phù mắt cá chân không chỉ bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt mà còn liên quan mật thiết đến các bệnh lý nghiêm trọng ở tim, thận, gan và hệ mạch máu.

Đồng quan điểm, bác sĩ Su Wei-yu, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Đại học Y khoa Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết rất nhiều bệnh nhân tìm đến phòng khám trong tình trạng bàn chân sưng to nhưng lại tự ý xoa bóp, chườm nóng hay uống thuốc chống sưng tại nhà, vô tình làm che lấp đi những dấu hiệu bệnh lý nguy hiểm.

Vì sao dịch cơ thể dễ ứ đọng gây sưng phù mắt cá chân?

Theo lý giải của bác sĩ Liu Bo-ren, khi máu lưu thông qua các mao mạch, một phần chất lỏng sẽ thấm qua thành mạch vào khoảng gian bào và sau đó được tái hấp thu qua hệ thống tĩnh mạch cùng bạch huyết.

Khi quá trình luân chuyển này bị tắc nghẽn hoặc lượng dịch mô bị giữ lại vượt ngưỡng cho phép, hiện tượng phù nề sẽ hình thành. Do mắt cá chân nằm ở vị trí thấp nhất của cơ thể nên dưới tác động của trọng lực, việc duy trì một tư thế đứng hoặc ngồi quá lâu càng khiến chất lỏng dễ tích tụ tại khu vực này.

5 nguyên nhân bệnh lý tiềm ẩn sau tình trạng sưng phù mắt cá chân

Qua thực tiễn thăm khám lâm sàng, bác sĩ Liu Bo-ren chỉ ra 5 nhóm nguyên nhân phổ biến khiến vùng mắt cá chân bị sưng phù bất thường:

1. Tuần hoàn tĩnh mạch suy giảm

Thói quen đứng lâu, ngồi nhiều hoặc tình trạng van tĩnh mạch chi dưới bị thoái hóa, đóng không kín khiến máu khó lưu thông ngược về tim, gây cảm giác nặng nề và sưng phù ở hai chân.

2. Suy tim

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Khi chức năng bơm máu của tim suy yếu, áp lực trong lòng tĩnh mạch tăng cao làm ứ đọng dịch ở chi dưới. Nếu tình trạng sưng phù mắt cá chân đi kèm biểu hiện mệt mỏi, hụt hơi hoặc khó thở khi nằm xuống, người bệnh cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ suy tim.

3. Bệnh lý về thận

Chức năng thận suy giảm làm rối loạn quá trình chuyển hóa nước và natri, khiến cơ thể mất một lượng lớn protein qua đường nước tiểu và làm giảm albumin máu. Dấu hiệu nhận biết thường thấy là sưng phù kèm theo tình trạng nước tiểu nổi nhiều bọt.

4. Bệnh lý về gan

Khi gan bị tổn thương nặng, khả năng tổng hợp albumin suy giảm kéo theo sự mất cân bằng dịch trong cơ thể, biểu hiện qua tình trạng sưng phù chân và cổ trướng bụng.

5. Tác dụng phụ của thuốc điều trị

Một số nhóm thuốc như thuốc hạ huyết áp nhóm chẹn kênh canxi Amlodipine, thuốc chống viêm không steroid hoặc steroid đều có thể gây giữ nước và sưng phù mắt cá chân. Người bệnh cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ để điều chỉnh liều lượng, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc.

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Bài kiểm tra 5 giây và 3 dấu hiệu báo động đỏ cần đi khám ngay

Để tự đánh giá mức độ sưng phù mắt cá chân tại nhà, bác sĩ Liu Bo-ren hướng dẫn một thao tác kiểm tra nhanh trong 5 giây. Bạn chỉ cần dùng ngón tay ấn mạnh vào vùng da phía trước xương ống chân trong khoảng 5 giây rồi thả ra. Nếu bề mặt da xuất hiện vết lõm sâu rõ rệt và mất nhiều thời gian mới phẳng trở lại, điều đó chứng tỏ bạn đã bị phù nề lõm và cần sớm đến cơ sở y tế để tìm nguyên nhân.

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Đặc biệt, bác sĩ Liu Bo-ren nhấn mạnh người dân không được chần chừ nếu tình trạng sưng phù mắt cá chân đi kèm một trong 3 dấu hiệu bất thường sau:

- Sưng đột ngột ở một bên bàn chân: Nếu vùng sưng đi kèm cảm giác nóng, đỏ và đau nhức, cần nhanh chóng đi kiểm tra để loại trừ bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu do cục máu đông có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

- Sưng phù kèm đau tức ngực hoặc khó thở: Đây là tình huống cấp cứu y tế khẩn cấp vì có thể liên quan đến suy tim cấp tính hoặc phù phổi cấp.

- Phù nề tăng nhanh kèm giảm lượng nước tiểu: Tình trạng sưng phù nặng lên nhanh chóng, cân nặng tăng vọt trong thời gian ngắn và đi tiểu ít hẳn đi là tín hiệu cảnh báo tổn thương thận cấp tính.

Bác sĩ Su Wei-yu cũng lưu ý thêm rằng người dân tuyệt đối không nên áp dụng các mẹo truyền miệng như uống tràn lan các loại trà lợi tiểu hay nhịn ăn uống để giảm sưng. Những cách làm thiếu cơ sở khoa học này dễ gây rối loạn điện giải và làm chức năng thận tổn thương trầm trọng hơn. Khi nhận thấy sưng phù mắt cá chân kéo dài hoặc có bất thường về nước tiểu, việc thăm khám chuyên khoa sớm là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe an toàn.

Nguồn và ảnh: QQ, Heath 2.0