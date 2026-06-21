1 thành phố Việt Nam lọt top điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới: Tổng thu du lịch 5 tháng đầu năm lên đến 193.000 tỷ đồng

TP.HCM vừa được tạp chí Time Out (Anh) vinh danh trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026.

Trong bảng xếp hạng The World’s Best Cities for Food 2026 do Time Out công bố đầu tháng 6, TP.HCM đứng ở vị trí thứ 6 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Bảng xếp hạng được xây dựng từ cuộc khảo sát quy mô lớn với hàng nghìn người dân trên toàn cầu, kết hợp với đánh giá từ các đầu bếp, biên tập viên và chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Theo Time Out, các thành phố được chấm điểm dựa trên 18 tiêu chí khác nhau như chất lượng món ăn, sự đa dạng, giá cả và trải nghiệm ẩm thực tổng thể. Bên cạnh dữ liệu khảo sát, mạng lưới đầu bếp, biên tập viên và nhà phê bình ẩm thực của tạp chí cũng đóng góp những góc nhìn chuyên sâu về lịch sử ẩm thực địa phương, các món ăn biểu tượng và những yếu tố văn hóa tạo nên bản sắc riêng của từng điểm đến.

5 thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt là Lima (Peru), Bangkok (Thái Lan), Mexico City (Mexico), London (Anh) và Barcelona (Tây Ban Nha).

Theo đánh giá của Time Out, sức hấp dẫn của ẩm thực TP.HCM nằm ở các món ăn mang đậm bản sắc và dấu ấn sáng tạo như bánh mì, cơm tấm, bánh tráng nướng, hay văn hoá uống cà phê.

Những món ngon đặc sắc tại TP.HCM được Time Out nhắc đến

Đặc biệt, khi được hỏi du khách nên thử món gì nếu chỉ có một lựa chọn, Time Out gợi ý các món ốc - một nét văn hóa ẩm thực đường phố đặc trưng của TP.HCM. Khảo sát của tạp chí cũng cho thấy 85% người được hỏi đánh giá việc thưởng thức cà phê tại TP.HCM có mức giá phải chăng và 75% người dân hài lòng với ẩm thực địa phương.

Time Out là tạp chí du lịch, văn hóa và phong cách sống có trụ sở tại Anh, nổi tiếng với các bảng xếp hạng về điểm đến, ẩm thực và trải nghiệm đô thị trên toàn cầu.

Trước đó, trong danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 do tạp chí này công bố, TP.HCM cũng góp mặt và được đánh giá cao nhờ nền ẩm thực phong phú cùng đời sống về đêm sôi động.

Sự ghi nhận từ Time Out diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch TP.HCM đang duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt hơn 5,59 triệu lượt, hoàn thành khoảng 50,8% mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Khách du lịch nội địa đạt khoảng 22,96 triệu lượt, tương ứng 45,9% kế hoạch đề ra. Tổng thu du lịch của thành phố đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tăng 78,9% so với cùng kỳ.

TP.HCM đặt mục tiêu đạt 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026. Việc lọt vào top những điểm đến có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hình ảnh thành phố, thu hút thêm du khách quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch địa phương trong thời gian tới.

Theo Time Out