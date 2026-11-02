1 tài tử bị "sấy" vì không đi đám tang "người cha quốc dân", lý do có hợp tình?

Quyết định của tài tử này đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Làng giải trí Hàn Quốc đang chìm trong đau buồn trước sự ra đi của diễn viên huyền thoại Choi Bool Am. Ông được mệnh danh là "người cha quốc dân", nhận được sự kính trọng tuyệt đối của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đã có rất nhiều nhân vật quyền lực và đồng nghiệp trong làng điện ảnh đến tiễn đưa như cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo In Chon, "bà nội quốc dân" Na Moon Hee, các tài tử Jin Sung, Cha In Pyo, Kim Sung Hwan, nhà thiết kế Hanbok Park Sul Nye, diễn viên Kim Hye Soo, Sunwoo Yong Yeo, Kang Seok Woo, Park Eun Su...

Tuy nhiên, sự vắng mặt của tài tử nổi tiếng Kim Yong Gun đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Theo như truyền thông đưa tin, Kim Yong Gun kiêng không đến đám tang do con trai ông là diễn viên Ha Jung Woo sắp tổ chức hôn lễ vào tháng 12 tới. Phong tục truyền thống Hàn Quốc kiêng đi viếng đám tang nếu bản thân hoặc gia đình sắp có hỷ sự như cưới hỏi, thai nghén.

Kim Yong Gun...

... không đến viếng Choi Bool Am...

... do con trai ông là Ha Jung Woo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12. Ảnh: Starnews

Dù vậy, Kim Yong Gun vấp phải làn sóng chỉ trích trên diện rộng. Bản thân Kim Yong Gun và Choi Bool Am có mối quan hệ rất sâu sắc, từng đóng vai cha con suốt 22 năm trong phim truyền hình quốc dân Nhật Ký Nông Thôn. Nhiều người cho rằng đám cưới còn cả tháng nữa mới diễn ra, việc lấy lý do mê tín để không đến viếng một người tiền bối thân thiết như vậy là vô tâm. "Mê tín dị đoan", "Đám cưới còn cả tháng nữa mới diễn ra mà", "Có phải đi đám ai xa lạ đâu, là Choi Bool Am mà", "Đóng vai cha con suốt 22 năm mà không đến tiễn đưa, thật bạc bẽo", "Phải chi đây là bài báo viết ông ấy vẫn đến viếng bất chấp tất cả thì tốt biết mấy"... netizen xứ Hàn nặng nề mắng mỏ Kim Yong Gun.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bảo vệ ông, cho rằng người lớn tuổi giữ phong tục truyền thống vì lo lắng cho ngày vui của con cái là điều hoàn toàn có thể thông cảm. Trên thực tế, Kim Yong Gun cũng giải thích về quyết định không đi đám tang người tiền bối thân thiết: "Do những người xung quanh can ngăn và khuyên rằng không nên đến nhà tang lễ trước khi gia đình có việc hỷ, nên tôi bất đắc dĩ mới không thể đến viếng. Tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề khi không thể tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng".

Choi Bool Am và Kim Yong Gun đóng vai cha con suốt 22 năm trong phim truyền hình quốc dân Nhật Ký Nông Thôn. Ảnh: Naver

Choi Bool Am sinh năm 1939. Ông ra mắt vào năm 1959, qua vở nhạc kịch Hamlet. Choi Bool Am có 60 năm hoạt động nghệ thuật, được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Choi Bool Am chiếm tình cảm của khán giả thuộc nhiều thế hệ vì lối diễn xuất giàu tình người, giọng nói trầm ấm.

Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến Chief Inspector - vai cảnh sát phá án, Đội trưởng Park Young Han. Chief Inspector được xem là một trong những bộ phim hình sự tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời giúp Choi Bool Am được công chúng gọi với biệt danh "Đội trưởng điều tra bất tử". Hay vai Chủ tịch Kim trong bộ phim Nhật Ký Nông Thôn. Với hình tượng người trụ cột gia đình mẫu mực, luôn vững vàng che chở cho những người thân yêu và cả hàng xóm xung quanh, Choi Bool Am chiếm trọn tình cảm của khán giả và được ưu ái gọi bằng danh xưng "người cha quốc dân". Bộ phim được phát sóng liên tục suốt 22 năm, khép lại vào năm 2002, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Choi Bool Am được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: X.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, bao gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards (năm 1974 và 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Sân khấu tại Baeksang Arts Awards (năm 1969 và 1971), Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1978), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1979), Huân chương Quốc dân hạng Mộc Lan (năm 1998) và Huân chương Văn hóa hạng Bạc (năm 2014).

Ngoài diễn xuất, Choi Bool Am còn được yêu mến qua các chương trình mang tính giáo dục và khám phá văn hóa như Korean Cuisine and Dining. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo trợ toàn quốc của Quỹ Trẻ em Green Umbrella, Chủ tịch Hiệp hội Zero Camp - tích cực hỗ trợ cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng cho những người chưa thành niên đang chấp hành án.

Choi Bool Am dành cả cuộc đời cho nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Instagram

Nguồn: Yonhap



