Nam ca sĩ SN 1977 là "ông hoàng miền Tây" mang 5 con từ Mỹ về Việt Nam sống

Sau 4 năm trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ, nam ca sĩ SN 1977 đã đưa vợ và 5 con về Việt Nam sống. Hiện gia đình anh đang có cuộc sống an yên, viên mãn.

Sự nghiệp lên cao nhờ đổi nghệ danh

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Nghệ danh Quách Thành Danh do công ty đặt khi anh bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trước đó, anh từng đi hát bằng tên thật nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể.

"Công ty muốn làm một điều gì đó mới cho tôi nên bước đầu tiên nhất định phải đổi tên, thay đổi hình ảnh và cả phong cách âm nhạc luôn.

Tôi phải đắn đo suy nghĩ mất nhiều ngày mới đi đến thống nhất sẽ làm lại từ đầu, quay trở về con số không. Từ đó, nghệ danh Quách Thành Danh trở thành định mệnh thay đổi cuộc đời tôi", Quách Thành Danh từng chia sẻ trong chương trình Đấu trường ngôi sao.

Năm 2004, sự nghiệp của Quách Thành Danh bước sang trang mới khi anh phát hành ca khúc Tôi là tôi của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình. Bài hát nhanh chóng trở thành hit, được khán giả yêu thích và giúp nam ca sĩ đắt show trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ đó, anh còn được gọi với biệt danh "ông hoàng miền Tây"

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Quách Thành Danh còn tham gia kinh doanh bất động sản, làm đẹp... chính vì thế mà anh được nhiều người gọi là "đại gia ngầm" của giới giải trí.

Quách Thành Danh nổi tiếng sau khi đổi nghệ danh.

U50 cuộc sống viên mãn, sang Mỹ định cư lại trở về

Về đời tư, nam ca sĩ kết hôn với bà xã Bảo Ngọc, kém anh nhiều tuổi. Hai người có 5 người con là Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bên cạnh công việc ca hát, Quách Thành Danh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, thậm chí tự tay chuẩn bị bữa ăn cho các con.

Tháng 2/2019, khi sự nghiệp tại Việt Nam đang ổn định, Quách Thành Danh quyết định đưa vợ và 4 người con sang bang Texas (Mỹ) định cư với mong muốn các con có môi trường học tập tốt hơn. Tại đây, anh chi hơn 11 tỷ đồng mua một căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2.

Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng như nam ca sĩ hình dung. Nếu tại Việt Nam, gia đình có người giúp việc, tài xế hỗ trợ chăm sóc các con thì khi sang nước ngoài, chi phí thuê nhân công đắt đỏ khiến vợ chồng anh phải tự xoay xở gần như mọi việc.

"Ở Việt Nam, tôi sống sung sướng, trong nhà có 5 người giúp việc, tài xế để hỗ trợ chăm sóc các con. Nhưng sang Mỹ chuyện lớn bé gì cũng phải tự tay làm. Những công việc của thợ điện, thợ nước, làm vườn và kiêm luôn osin... tôi dần quen và xem đó là bổn phận của mình", Quách Thành Danh từng chia sẻ trên Vietnamnet.

Khó khăn càng chồng chất khi bà xã anh sinh người con thứ 5 tại Mỹ. Em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh, phải nằm phòng hồi sức cấp cứu trong nhiều tháng. Chi phí điều trị được nam ca sĩ tiết lộ lên tới hàng triệu USD. Dù phần lớn khoản tiền này được bảo hiểm chi trả, quãng thời gian con trai nằm viện vẫn là biến cố lớn đối với cả gia đình.

Gia đình viên mãn của nam ca sĩ.

Sau khoảng 4 năm sinh sống tại Mỹ, tháng 4/2023, Quách Thành Danh quyết định đưa vợ con trở về Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là bà xã anh không thích nghi được với cuộc sống xa quê, thường xuyên cảm thấy buồn chán, cô đơn khi phải một mình xoay xở việc chăm sóc 5 đứa trẻ mà không có người hỗ trợ.

"Mới sang được vài tháng, cô ấy đã kêu chán và đòi về. Nhưng lúc đó, sức khỏe bé út không tốt nên tôi nghĩ, điều này đã níu cô ấy ở lại", nam ca sĩ chia sẻ trên Ngôi Sao.

Bên cạnh đó, Quách Thành Danh cũng mong muốn các con được lớn lên tại quê hương, gần gũi với văn hóa và môi trường sống Việt Nam. Để chuẩn bị cho việc trở về, anh đầu tư khoảng 35 tỷ đồng xây dựng căn biệt thự rộng 1.200m2 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Sau khi hồi hương, gia đình nam ca sĩ có thêm người hỗ trợ việc chăm sóc con cái. Anh thuê nhiều người giúp việc, trong đó có bảo mẫu và y tá túc trực riêng để chăm sóc bé út. Cuộc sống gia đình vì thế cũng bớt vất vả hơn so với những năm tháng ở Mỹ.

Hiện tại, Quách Thành Danh tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình truyền hình và dành thời gian cho vợ cùng 5 người con tại Việt Nam.