Nữ nghệ sĩ Việt sang châu Âu sống: "Nhìn hai ông bà lụm khụm dắt tay nhau đi mà tôi tự thấy ray rứt"

"Tự nhiên lúc đó trong lòng Thư thấy buồn kinh khủng, phải chi mình nói tiếng Phần tốt thì đã tự giúp ông bà lão được rồi", nữ nghệ sĩ Việt chia sẻ.

Mới đây, Mạc Anh Thư thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện gặp hai người lớn tuổi hỏi đường tại Phần Lan khiến cô ray rứt.

Mạc Anh Thư.

Cô chia sẻ: "Sống ở Phần Lan gần 3 năm, đây là lần đầu tiên Thư cảm thấy ray rứt vì mình không nói được tiếng Phần. Tối nay Thư qua siêu thị gần nhà mua hộp sữa, vì không định ra ngoài lâu nên không mang theo điện thoại có 3G, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp hai ông bà lớn tuổi tiến tới hỏi đường, Thư nghe hiểu họ hỏi đường đi tới Juna Asema nhưng lại không biết cách chỉ cho họ bằng tiếng Phần, nói tiếng Anh thì họ không hiểu".

Trước tình huống này, Anh Thư nhìn thấy một người trẻ đi ngang qua nên đã nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, người này ban đầu không dừng lại khiến cô phải chạy theo gọi thêm. Hai người lớn tuổi cũng bước theo để nhờ người trẻ chỉ đường.

Cuối cùng, người này dừng lại và hướng dẫn cho họ. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cựu người mẫu bộc bạch: "Tự nhiên lúc đó trong lòng Thư thấy buồn kinh khủng, phải chi mình nói tiếng Phần tốt thì đã tự giúp ông bà lão được rồi, nhìn hai ông bà lụm khụm dắt tay nhau đi mà Thư tự thấy ray rứt vì không giúp gì được cho họ".

Từ trải nghiệm này, Anh Thư tự nhắc bản thân phải luôn mang theo điện thoại có kết nối Internet khi ra ngoài, đồng thời quyết tâm học tiếng Phần Lan tốt hơn để có thể chủ động giao tiếp và giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Cô viết: "Sau lần này phải rút kinh nghiệm luôn mang điện thoại xài được 3G theo, và phải cố gắng học tiếng Phần cho được!".

Hình ảnh Mạc Anh Thư đăng tải kèm status.

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và đăng quang Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008. Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp và tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Năm 2012, Anh Thư kết hôn với diễn viên Huy Khánh. Cặp đôi có một con gái chung tên Ngọc Uyên. Sau khi lập gia đình, cô dần lui về phía sau màn ảnh để tập trung kinh doanh và chăm sóc con. Cuối năm 2023, Huy Khánh và Mạc Anh Thư xác nhận đã chính thức ly hôn sau 12 năm gắn bó.

Hiện tại, cựu người mẫu định cư tại Phần Lan cùng con gái, duy trì cuộc sống tự lập và bình yên. Bên cạnh công việc, cô cũng tiếp tục việc học và vừa tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh.