Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã từng ban hành cảnh báo khẩn cấp vể nhiều loại thực phẩm có chứa chất gây ung thư. Khi nhìn thấy danh sách này, nhiều người đã bị sốc. Trên thực tế, đây là những thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thậm chí là những thực phẩm chúng ta yêu thích.



Dưới đây là 1 quả, 2 rau, 3 nước, 4 thịt trong "hội bạn thân" với tế bào ung thư nhưng nhiều người lại ăn 7-8 loại mỗi ngày.

1 quả: Quả thối mốc

Trái cây thối và mốc có chứa hai loại độc tố nấm mốc phổ biến nhất sau: patulin và ochratoxin A do Penicillium patulum sản sinh ra. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp hai loại độc tố này vào danh sách chất gây ung thư. Mặc dù khả năng gây ung thư của chúng không quá mạnh nhưng rõ ràng chúng có hại cho sức khỏe - patulin có thể gây tổn thương ruột và suy giảm chức năng thận, trong khi ochratoxin A gây độc cho gan và thận.

Ngoài hai loại này, còn có các chất độc mạnh hơn. Ví dụ, độc tố Arthrocotyl trong mía thối và aflatoxin trong quả bị mốc đều là chất gây ung thư mạnh và có thể gây ngộ độc cấp tính.

Và vì hầu hết các loại trái cây đều giàu nước nên nấm mốc có thể lan vào bên trong cùng với nước trái cây. Do đó, những phần bị mốc mà mắt thường không nhìn thấy được có thể đã bị nấm mốc xâm chiếm. Vì vậy, ngay cả những loại trái cây hơi thối cũng không nên ăn. Đừng mạo hiểm bị bệnh chỉ để tiết kiệm một ít tiền.

2 rau: Rau muối và rau nhiều dầu mỡ

- Rau muối

Một nghiên cứu liên quan đến 440.000 người được công bố trên Ủy ban Y khoa Nội khoa Anh năm 2023 cho thấy ăn rau ngâm thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Dữ liệu cho thấy, so với những người không ăn rau ngâm, những người thường xuyên ăn rau ngâm có tỷ lệ tử vong do ung thư thực quản cao hơn 45%.

- Rau nhiều dầu mỡ

Chế độ ăn nhiều chất béo chính là yếu tố nguy cơ cao gây ung thư trực tràng. Nguyên nhân là do nhiều chất gây ung thư có thể tan trong chất béo. Do đó, bạn càng tiêu thụ nhiều chất béo từ chế độ ăn uống thì nguy cơ hòa tan và hấp thụ chất gây ung thư càng cao.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều chất béo có thể làm tăng tiết axit mật ở ruột, có khả năng gây kích ứng và tổn thương niêm mạc ruột. Nếu loại kích thích và tổn thương này tiếp diễn trong thời gian dài, nó có thể gây ra sự hình thành các tế bào khối u và dẫn đến ung thư đại trực tràng.

3 nước: Đồ uống nóng trên 65 độ C, đồ uống nhiều đường và đồ uống có cồn

- Đồ uống nóng trên 65 độ C

IARC phân loại đồ uống nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư loại 2A. Các thí nghiệm trên động vật cũng đã xác nhận rằng đồ uống nóng từ 65-70 độ C đủ để gây bỏng cổ họng và có thể gây ung thư thực quản.

Niêm mạc trên bề mặt miệng và thực quản của chúng ta rất nhạy cảm với nhiệt độ: nói chung, nhiệt độ thích hợp để ăn uống là 10-40 độ C, và nhiệt độ cao có thể chịu được chỉ là 50-60 độ C. Nếu vượt quá 65 độ C, niêm mạc có thể bị bỏng.

Những người quen ăn đồ ăn nóng sẽ có tình trạng niêm mạc tăng sinh và dày lên do bị kích thích liên tục, và không nhạy cảm với nhiệt độ. Những người như vậy nên chú ý hơn và phải thay đổi thói quen ăn đồ ăn nóng, nếu không về lâu dài sẽ dễ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

- Đồ uống nhiều đường

Bạn uống càng nhiều đồ uống có đường, nguy cơ mắc ung thư càng cao. Một nghiên cứu liên quan đến hơn 100.000 người được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh năm 2019 cho thấy, uống 100ml đồ uống có đường mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ ung thư nói chung lên 18% và nguy cơ ung thư vú lên 22%.

Ngoài ra, không nên thường xuyên uống nước ép trái cây tươi vì nước ép sẽ cô đặc lượng đường trong trái cây. Trên thực tế, uống nước đun sôi rất tốt, tiết kiệm tiền và tốt cho sức khỏe.

- Đồ uống có cồn

Rượu có thể gây tổn thương trực tiếp đến tế bào gan và làm tăng nồng độ transaminase. Có nhiều bằng chứng cho thấy việc uống rượu làm tăng nguy cơ ung thư gan và khả năng phát triển ung thư phụ thuộc vào lượng và tần suất uống rượu.

Cho dù đó là bia, rượu vang hay rượu mạnh, đều làm tăng nguy cơ ung thư.

4 thịt: Thịt chế biến, thịt chiên nướng, thịt đỏ quá nhiều và cá muối

- Thịt chế biến

Thịt chế biến phổ biến gồm có giăm bông, thịt xông khói, thịt hun khói, thịt hộp... Vì có vị ngon và dễ ăn nên được giới trẻ ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, loại thịt có vẻ ngon này có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

So với thịt tươi, thịt chế biến thường chứa nitrit trong quá trình sản xuất để kéo dài thời hạn sử dụng. Sau khi nitrit đi vào dạ dày, nó sẽ phản ứng với protein trong dạ dày để tạo ra chất gây ung thư nitrosamine, làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư dạ dày và ung thư đại tràng. Hơn nữa, hàm lượng natri trong các sản phẩm thịt chế biến tương đối cao và chế độ ăn nhiều muối có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

- Quá nhiều thịt đỏ

Thịt đỏ là loại thịt có màu đỏ trước khi nấu, chẳng hạn như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu... có chứa nhiều chất béo bão hòa. Các loại thịt trắng tương ứng có hàm lượng chất béo thấp hơn, chẳng hạn như thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng, cá, tôm, động vật có vỏ, cua...

IARC phân loại thịt đỏ là chất gây ung thư loại 2A và ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư trực tràng và các bệnh khác. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không nên ăn thịt đỏ. Thịt đỏ rất giàu khoáng chất, đặc biệt là sắt. Bạn có thể ăn thịt đỏ nhưng hãy kiểm soát lượng ăn và đừng ăn quá nhiều.

- Thịt chiên nướng

Nướng là phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ cao, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 370 độ C. Ở nhiệt độ cao như vậy, thịt sẽ sản sinh ra các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, cả hai đều là chất gây ung thư. Hàm lượng chất gây ung thư sẽ tăng dần theo nhiệt độ và thời gian. Thực phẩm chiên và nướng chiếm phần lớn lượng PAH hấp thụ thông qua chế độ ăn uống.

- Cá muối

Cá muối được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê rõ ràng và riêng biệt là một loại chất gây ung thư, điều đó có nghĩa là bằng chứng nghiên cứu về khả năng gây ung thư của nó là đủ và rõ ràng. Trong quá trình ngâm cá muối, nitrit có thể phản ứng với amin, một sản phẩm phân hủy protein trong sản phẩm ngâm, để tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh.

Nguồn và ảnh: Health Times