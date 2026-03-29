1 nữ diễn viên mắc ung thư giai đoạn cuối đã di căn ra nhiều bộ phận cơ thể

Mới đây, theo trang Sohu, nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) 58 tuổi Cố Tiệp được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, với các tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Tình trạng sức khỏe của cô đang gây nhiều lo ngại. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cô vẫn tiếp tục làm việc và không chọn cách nghỉ dưỡng tại nhà.

Cố Tiệp trả lời phỏng vấn truyền thông khi tham dự một sự kiện và một lần nữa đề cập đến bệnh tình của mình. Theo cô, khi bước sang năm 2026, các tế bào ung thư trong cơ thể cô đã tái phát và lan đến phúc mạc. Bản thân cô cũng cảm thấy khá tuyệt vọng về bệnh tình của mình. Cô thừa nhận rằng mình cảm thấy như sắp chết! Mặc dù sức khỏe yếu, cô vẫn tiếp tục làm việc.

Theo lời Cố Tiệp, cô đến bệnh viện khám sức khỏe cách đây một thời gian. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, bác sĩ đã đưa ra cho cô ấy hai lựa chọn. Phương án đầu tiên là trải qua liệu pháp miễn dịch tế bào T, và phương án thứ hai là cầu nguyện và chờ đợi phép màu. Cô cảm thấy vô cùng bất lực sau khi nghe điều này.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, sức khỏe của Cố Tiệp ngày càng suy yếu. Do đau đớn dữ dội, có lần cô không thể tự ra khỏi bồn tắm ở nhà. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình ngày càng nghiêm trọng, cô đã sắp xếp các việc cá nhân và lập di chúc. Cô cũng tuyên bố rằng nếu trong tương lai tính mạng trở nên nguy kịch, cô sẽ từ chối đặt ống thở và hồi sức cấp cứu.

Có thông tin cho rằng trước khi được chẩn đoán mắc ung thư, Cố Tiệp đã bị táo bón và chảy máu trực tràng. Khi đó, cô đến bệnh viện khám sức khỏe, tuy nhiên bị chẩn đoán nhầm là trĩ nội thông thường.

Sau một thời gian dài, cô vẫn tiếp tục bị chảy máu trực tràng. Cuối cùng, cô đến một bệnh viện khác để khám. Bác sĩ đã chỉ định nội soi đại tràng, kết quả cho thấy cô bị ung thư đại tràng, và các tế bào ung thư đã phát triển đến kích thước 5 cm.

Thật không may, bệnh ung thư của cô không còn ở giai đoạn đầu nữa; nó đã tiến triển đến giai đoạn ba. Do đó, cô ấy phải nhập viện ngay lập tức. Sau đó, theo sự sắp xếp của bác sĩ, cô đã trải qua phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư. Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau ca phẫu thuật, ung thư của cô tái phát và thậm chí lan rộng khắp cơ thể, bệnh tiến triển khá nhanh.

Ung thư đại trực tràng là gì?

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất hiện nay, xuất phát từ niêm mạc đại tràng hoặc trực tràng, thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi biểu hiện rõ rệt. Bệnh thường bắt đầu từ các polyp lành tính trong ruột, nhưng theo thời gian có thể biến đổi thành ác tính nếu không được phát hiện và xử lý sớm. Nguyên nhân gây bệnh liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít chất xơ, cùng với lối sống ít vận động, béo phì, hút thuốc lá và uống rượu bia. Ngoài ra, yếu tố tuổi tác, tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc các bệnh viêm ruột mạn tính cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Điều đáng lo ngại là ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu kéo dài (tiêu chảy hoặc táo bón bất thường), đi ngoài ra máu, phân nhỏ dẹt, đau bụng âm ỉ, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc cảm giác mệt mỏi kéo dài. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Để phòng tránh ung thư đại trực tràng, các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, cần duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, tránh thuốc lá và hạn chế rượu bia. Đặc biệt, tầm soát định kỳ bằng nội soi đại trực tràng từ tuổi trung niên hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh hiệu quả.