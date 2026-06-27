1 người mẫu - hot girl đình đám vừa đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, nhìn hình ảnh cuối cùng mà xót xa

Nhiều người bàng hoàng, tiếc nuối trước thông tin nữ người mẫu này qua đời.

Ngày 27/6, tờ Daum đưa tin người mẫu, hot girl Lee Joo Hee đã đột ngột qua đời ở tuổi 44. Theo thông báo từ gia đình, Lee Joo Hee ra đi vào ngày 25/6. Nguyên nhân cái chết của người đẹp này không được tiết lộ. Nguồn tin cho biết ban đầu gia đình dự định công bố thông tin Lee Joo Hee qua đời sau khi hoàn tất hậu sự. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến tình hình của Lee Joo Hee nên gia đình quyết định thông báo tin buồn sớm hơn dự kiến.

"Lee Joo Hee - người vợ mà chồng vô cùng yêu thương, người mẹ của một đứa trẻ và cũng là người được rất nhiều người yêu mến - đã đột ngột từ giã cõi trần. Cô ấy luôn mong muốn mang đến cho mọi người nhiều điều tốt đẹp hơn, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một thế giới đẹp đẽ và hạnh phúc. Vì vậy, đến giờ phút này, những người thân và đặc biệt là chồng của cô ấy vẫn không thể tin chấp nhận được sự thật đã xảy ra. Họ vẫn suy sụp trước nỗi đau quá lớn", đại diện gia đình thông báo tin buồn.

Người mẫu, hot girl Lee Joo Hee đã đột ngột qua đời ở tuổi 44. Ảnh: Instagram.

Sự ra đi đột ngột của cô Lee Joo Hee khiến công chúng bàng hoàng. 2 ngày trước khi mất, Lee Joo Hee vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với chồng và con gái. Không ai ngờ đó lại là những hình ảnh cuối cùng của cô.

Cư dân mạng không khỏi tiếc thương, xót xa khi nhìn lại khoảnh khắc vui vẻ lúc cuối đời của Lee Joo Hee bên con gái. Ảnh: Daum.

Lee Joo Hee là một trong những gương mặt nổi bật của giai đoạn đầu bùng nổ mạng xã hội tại Hàn Quốc. Nhờ sở hữu phong cách thời trang ấn tượng cùng hình ảnh gần gũi, cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Vào thời điểm mà mạng xã hội vẫn chưa phát triển mạnh như hiện nay, tài khoản của cô đã vượt mốc 100.000 người theo dõi - con số rất đáng chú ý lúc bấy giờ. Chính vì vậy, cô được truyền thông Hàn Quốc gọi là "thế hệ influencer đầu tiên" hay "đệ nhất hot girl mạng" của xứ kim chi.

Không chỉ gói gọn danh tiếng trên không gian Internet, Lee Joo Hee còn vào showbiz làm người mẫu, sáng lập thương hiệu thời trang AAV Collection. Từ một ngôi sao mạng và người mẫu, cô từng bước chuyển mình thành doanh nhân và có vị thế riêng trong giới thời trang Hàn Quốc.

Lee Joo Hee có sự nghiệp rực rỡ trước khi qua đời. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Daum