Điều dưỡng là một trong những trụ cột của hệ thống y tế, giữ vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Trong bối cảnh nguồn nhân lực điều dưỡng tại Việt Nam vẫn còn thiếu hụt, ngành học này đang mở ra nhiều cơ hội việc với mức thu nhập ổn định cho người học sau khi ra trường.

Ngành học cực “khát” nhân lực

Ngành Điều dưỡng là một ngành trong hệ thống đào tạo nhân lực về y tế. Điều dưỡng viên được đào tạo sẽ là người hỗ trợ các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên và các nhân viên khác trong hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho bệnh nhân.

Lực lượng Điều dưỡng chiếm đến 60 - 70% trong đội ngũ của lực lượng làm công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng này vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Dự báo của Bộ Y tế cho thấy, từ năm 2021 - 2030, cả nước cần bổ sung khoảng 173.400 bác sĩ và 313.900 điều dưỡng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ thiếu nhân lực, đây còn là ngành nghề không thể bị thay thế bởi AI trong tương lai. Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, khẳng định:

“Trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế điều dưỡng. AI không thể nâng giấc, chăm sóc, hỏi han, ân cần, dịu dàng với người bệnh; cũng không thể lập kế hoạch để thay thế bàn tay, khối óc, cử chỉ, ánh mắt, thay lời nói động viên của người điều dưỡng khi chăm sóc bệnh nhân. Các kỹ thuật chăm sóc như cho ăn, giúp cho người bệnh ngủ ngon, giúp người bệnh không bị ho, giúp họ thoải mái trong các hoạt động sinh hoạt trong bệnh viện... không ai có thể thay thế người điều dưỡng."

Có thể thấy, với nhu cầu ngày càng lớn, sinh viên học ngành Điều dưỡng sẽ không phải lo về việc thất nghiệp khi ra trường bởi hiện đang có nhiều cơ hội mở ra với ngành học này.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Điều dưỡng có thể làm việc tại các cơ sở y tế của nhà nước hoặc tư thục. Ngoài ra, họ cũng có thể tiếp tục học lên Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng trưởng khoa.

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Mức lương tăng theo thâm niên, trình độ

Ngành Y nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng đều là một trong những ngành có thu nhập ở mức cao. Tuy nhiên mức lương của ngành Điều dưỡng sẽ không có con số chính xác do còn tùy thuộc vào năng lực, trình độ, bằng cấp và vị trí làm việc.

Đối với điều dưỡng viên làm việc tại các bệnh viện và cơ sở y tế công lập, tiền lương được tính theo hệ số lương của viên chức, căn cứ trên mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Trong năm 2026, mức lương cơ sở được chia thành hai giai đoạn: từ ngày 1/1 đến hết 30/6/2026 là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP; từ 1/7/2026 đến khi có quy định mới tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Theo đó, trước ngày 1/7/2026, lương theo ngạch, hạng của điều dưỡng viên dao động từ khoảng 4,9 triệu đồng đến gần 18,7 triệu đồng/tháng. Sau khi mức lương cơ sở được điều chỉnh, con số này tăng lên khoảng 5,3 triệu đồng đến 20,2 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp nghề, phụ cấp trực, làm đêm và các chế độ đãi ngộ khác.

Trong khi đó, tại các bệnh viện tư nhân và cơ sở y tế ngoài công lập, mức lương không áp dụng theo hệ số mà được thỏa thuận theo thị trường lao động. Điều dưỡng viên mới ra trường thường nhận khoảng 7–10 triệu đồng/tháng, người có từ 2–5 năm kinh nghiệm có thể đạt 10–15 triệu đồng/tháng, còn điều dưỡng trưởng, điều dưỡng chuyên khoa hoặc làm việc tại các bệnh viện quốc tế có thu nhập từ 15–25 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn tùy năng lực và đơn vị công tác.

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Ngoài ra, điều dưỡng viên hiện nay lựa chọn đó là đi xuất khẩu lao động sang các nước có nhu cầu tuyển dụng ngành Điều dưỡng cao như Nhật Bản, Mỹ. Ở Nhật Bản, lương Điều dưỡng viên có thể dao động từ 190.000 – 230.000 yên/ tháng tương đương với 38 – 40 triệu đồng/ tháng. Đây là mức thu nhập vô cùng hấp dẫn với người làm việc trong ngành.

Đầu vào không quá cao

Ngành Điều dưỡng luôn trong tình trạng khát nhân lực, tuy nhiên vì là ngành học đặc thù nên việc luôn đòi hỏi sinh viên cả về kỹ năng thực hành chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng trải nghiệm nghề nghiệp dày dặn. Đây cũng là những điều kiện tiên quyết để các bệnh viện tuyển dụng nhân sự. Để đáp ứng nhu cầu đó, hiện nay có rất nhiều trường Đại học đào tạo ngành Điều dưỡng với sứ mệnh đào tạo ra đội ngũ Điều dưỡng viên tận tâm và có chuyên môn cao trong nghề.

Hiện nay, các đơn vị giáo dục đào tạo ngành Điều dưỡng được đánh giá là uy tín, chất lượng cao có thể kể đến ĐH Y Hà Nội với điểm chuẩn 22,25; Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội với điểm chuẩn 19; Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc Gia TP.HCM có điểm chuẩn 18; Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với điểm 19,6 và Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Huế với điểm chuẩn 17.

Hầu hết, các trường ĐH đều chọn phương thức xét tuyển đơn giản, thời gian đào tạo 4 năm cùng với mức học phí phù hợp… Nếu bạn có ước mơ được khoác trên mình tấm áo blouse trắng, thực hiện sứ mệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thì Điều dưỡng là một nghề thực sự dành cho bạn.

(Tổng hợp)