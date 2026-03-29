1 mẹo nhỏ giúp cơm nguội mềm xốp như mới nấu, chỉ với một viên đá

Hôm nay chúng ta có một mẹo vặt tuyệt vời giúp biến "cơm nguội, cứng" thành cơm mềm, xốp, chín hoàn hảo, giống như cơm mới nấu, bằng một thứ mà ai cũng có trong tủ đông là "đá"!

Tại sao lại dùng đá? Thông thường, hâm nóng cơm bằng lò vi sóng sẽ làm mất hết độ ẩm, khiến cơm bị khô và cứng. Tuy nhiên, đặt đá viên lên cơm trong khi hâm nóng cho phép đá tan chảy từ từ, tạo ra hơi nước ở nhiệt độ cao thấm dần vào từng hạt cơm. Điều này làm mềm cơm từ bên trong mà vẫn giữ nguyên hình dạng, ngăn cơm bị nhão như khi chỉ rắc nước lên.

Cụ thể bạn có thể làm như sau:

- Lấy cơm thừa ra khỏi tủ lạnh và cho vào hộp đựng dùng được trong lò vi sóng.

- Đặt 1-2 viên đá lên trên cơm.

- Sử dụng mức công suất trung bình cao và hâm nóng khoảng 1-2 phút. Đá sẽ không tan hoàn toàn ngay lập tức, nhưng nó sẽ hoạt động như một máy tạo hơi nước cá nhân cho cơm của bạn.

- Lấy cơm ra, vớt bỏ đá còn sót lại (nếu có), rồi nhẹ nhàng xới cơm bằng muỗng. Bạn sẽ thấy cơm mềm và tơi xốp đến mức không thể nhận ra đó là cơm thừa từ hôm qua!

Lợi ích sức khỏe của cơm nguội

Theo trang Times of India, khi cơm được nấu chín và để nguội, một phần tinh bột của nó sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng thông qua một quá trình gọi là thoái hóa tinh bột. Loại tinh bột này khó tiêu hóa, làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu. Do đó, ăn cơm nguội hoặc cơm hâm nóng có thể giúp giảm thiểu sự tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn so với cơm mới nấu.

Theo một nghiên cứu với 15 người trưởng thành khỏe mạnh được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Ấn Độ, việc làm nguội cơm trắng đã nấu chín làm tăng hàm lượng tinh bột kháng. Trên thực tế, cơm trắng đã nấu chín được làm nguội trong 24 giờ ở 4°C rồi hâm nóng lại có chỉ số đường huyết thấp hơn so với cơm trắng mới nấu.

Lưu ý khi bảo quản thức ăn thừa

Theo Phòng khám Qinxin (Đài Loan, Trung Quốc), dưới đây là những lưu ý để bảo quản thức ăn thừa 1 cách an toàn.

- Bảo quản trong hộp đựng thực phẩm trong tủ lạnh: Thức ăn thừa cần được bảo quản lạnh ngay lập tức, vì tủ lạnh có tác dụng kháng khuẩn nhất định. Tuy nhiên, chỉ nên cho vào tủ lạnh sau khi thức ăn đã nguội hoàn toàn. Sự thay đổi đột ngột từ thức ăn nóng sang môi trường lạnh có thể gây ngưng tụ hơi nước, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển và dẫn đến hư hỏng. Các loại thức ăn thừa khác nhau nên được bảo quản riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo. Chúng cũng nên được bảo quản trong các hộp đựng sạch sẽ, kín khí, chẳng hạn như hộp đựng thực phẩm, túi đông lạnh hoặc được bọc bằng màng bọc thực phẩm.

- Hãy ăn hết rau củ cùng một lúc, đừng để dành gì cho bữa sau: Các chất dinh dưỡng trong rau củ, như vitamin C và E, không chịu được nhiệt và dễ bị mất đi. Nếu hâm nóng lại sau một thời gian, các chất dinh dưỡng có thể bị mất hoàn toàn! Hơn nữa, hàm lượng nitrit trong rau củ tăng lên sau một thời gian, và bản thân nitrit lại độc hại. Khi tiếp xúc với protein trong dạ dày, nó có thể tạo ra nitrosamine, chất gây ung thư.

- Khi hâm nóng lại, hãy thêm hành lá, gừng và tỏi vào hải sản, và một chút giấm vào thịt: Nhìn chung, đun nóng ở nhiệt độ cao trong vài phút có thể tiêu diệt hầu hết các mầm bệnh. Hải sản như cá, tôm, cua và các loại động vật có vỏ rất dễ bị hư hỏng. Thêm một chút rượu vang, hành lá, gừng và tỏi trong khi đun nóng không chỉ làm tăng hương vị mà còn có tác dụng diệt khuẩn, ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa. Khi làm nóng thịt, thêm một chút giấm rất hữu ích vì các khoáng chất trong thịt sẽ bị mất đi cùng với hơi ẩm khi đun nóng. Thêm giấm giúp chúng kết hợp lại để tạo thành canxi axetat, chất này dễ dàng được cơ thể hấp thụ.

- Thức ăn thừa không nên để quá lâu; nên ăn càng sớm càng tốt: Đặc biệt, các loại thực phẩm thiết yếu như cơm và bánh bao không nên để qua đêm, vì thực phẩm giàu tinh bột dễ bị nhiễm khuẩn Staphylococcus aureus và aflatoxin, những tác nhân này có thể không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao. Thức ăn thừa để lâu, ngay cả khi có vẻ không bị hỏng, cũng không nên ăn.

- Thức ăn thừa có thể được biến tấu một cách khéo léo thành những món ăn mới: Thức ăn thừa, sau khi hâm nóng và dọn ra, rất dễ trở thành thức ăn thừa cho bữa ăn tiếp theo. Tại sao không thử vận dụng trí tưởng tượng để biến tấu thức ăn thừa? Ví dụ, thái thịt hoặc hải sản rồi xào cùng các loại rau như cà rốt, cần tây, ớt xanh và ớt đỏ để tạo ra một món ăn mới; cơm nguội có thể dùng để làm cơm rang hoặc cháo.